Le procès pour corruption du sénateur Bob Menendez est prévu pour mai 2024

Le sénateur américain Robert Menendez (Démocrate du New Jersey) est suivi par les journalistes après avoir quitté le caucus démocrate du Sénat, à la suite de sa récente mise en accusation pour corruption, au Capitole des États-Unis à Washington, le 28 septembre 2023.

Un juge fédéral a programmé lundi le procès du sénateur Bob Menendez du New Jersey et de son épouse Nadine pour pots-de-vin et corruption, qui débutera le 6 mai 2024.

Le couple est accusé d’avoir accepté « des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin » en échange d’actes officiels posés par Menendez au nom de trois associés commerciaux du New Jersey.

« Ces pots-de-vin comprenaient de l’argent, orpaiements pour un prêt hypothécaire immobilier, compensation pour un emploi peu ou pas présenté [for Nadine]un véhicule de luxe et d’autres objets de valeur », affirme l’acte d’accusation fédéral.

Menendez, son épouse et le trio d’hommes d’affaires seront jugés devant le tribunal de district américain de Manhattan.

Le couple est inculpé de trois chefs d’accusation chacun : complot en vue de commettre des pots-de-vin, complot en vue de commettre une fraude en matière de services honnêtes et complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel. Les trois autres accusés sont inculpés des deux premiers chefs d’accusation.

Menendez insiste sur le fait qu’il est innocent et a refusé les appels de plus de la moitié du caucus démocrate du Sénat en faveur de sa démission. Il a accusé les procureurs d’avoir perturbé « le travail normal d’un bureau du Congrès » et affirme que ces allégations constituent une attaque contre sa femme « pour les amitiés de longue date qu’elle entretenait ».

Le accusation allègue que Menendez a utilisé pendant des années sa position de président de la commission sénatoriale des relations étrangères au profit de ses trois associés. Il allègue également que le sénateur « a fourni des informations sensibles au gouvernement américain et a pris d’autres mesures qui ont secrètement aidé le gouvernement égyptien » en échange de pots-de-vin.

Un raid du FBI en juin 2022 au domicile de Menendez à Englewood Cliffs a abouti à la saisie de 480 000 $ en espèces. Les procureurs ont déclaré avoir trouvé une partie de l’argent dans les poches des manteaux, et une partie encore dans des enveloppes sur lesquelles il s’est avéré plus tard que les empreintes digitales des hommes d’affaires étaient toujours inscrites.