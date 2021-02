JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devait comparaître lundi dans une salle d’audience de Jérusalem pour répondre officiellement aux accusations de corruption à quelques semaines des élections nationales au cours desquelles il espère prolonger son mandat de 12 ans.

Netanyahu a été inculpé l’année dernière pour fraude, abus de confiance et acceptation de pots-de-vin dans trois affaires distinctes. Ces derniers mois, les Israéliens ont organisé des manifestations hebdomadaires pour lui demander de démissionner pour les accusations et critiquer la réponse de son gouvernement à la crise des coronavirus.

Il est accusé d’avoir accepté de somptueux cadeaux d’amis riches et d’avoir offert des faveurs à de puissants magnats des médias en échange d’une couverture favorable de lui et de sa famille. La dernière audience a été reportée le mois dernier en raison des restrictions de verrouillage des rassemblements publics.

Le plus ancien dirigeant d’Israël est également le premier Premier ministre en exercice à être jugé pour corruption. La loi israélienne oblige les ministres du Cabinet à démissionner lorsqu’ils sont accusés d’infractions pénales, mais ne traite pas spécifiquement du cas d’un Premier ministre mis en accusation.

Netanyahu a nié tout acte répréhensible et a rejeté les accusations portées contre lui comme une «chasse aux sorcières» orchestrée par des forces de l’ordre et des médias biaisés. Il a refusé de démissionner et a utilisé son bureau comme une chaire contre les critiques et le système de justice pénale.

Au début de son procès en mai dernier, Netanyahu était entouré d’une cohorte d’alliés du Likud alors qu’il dénonçait les médias, la police, les juges et les procureurs. Il a déclaré que le procès visait à « destituer un Premier ministre fort et de droite, et ainsi retirer le camp nationaliste de la direction du pays pendant de nombreuses années. »

Netanyahu est Premier ministre d’Israël depuis 2009 et, au cours des deux dernières années, a réussi à s’accrocher au pouvoir grâce à trois élections tumultueuses et dans l’impasse. Sa fragile coalition au pouvoir s’est effondrée en décembre et il fait maintenant face à une bataille majeure pour sa réélection lors des élections législatives du 23 mars.

Netanyahu espère faire campagne pour avoir sorti le pays de la pandémie grâce à l’une des campagnes de vaccination les plus réussies au monde. Il se vante d’avoir personnellement obtenu des millions de doses auprès des principaux fabricants de médicaments, permettant à Israël de vacciner plus d’un tiers de sa population de 9,3 millions d’habitants. Il espère vacciner l’ensemble de la population adulte d’ici la fin mars.

Mais son gouvernement a été fortement critiqué pour d’autres aspects de sa réponse à la crise. Le pays commence à peine à sortir de son troisième verrouillage national, et les fermetures ont fait monter le chômage en flèche.

Un gouvernement d’urgence formé en mai dernier pour lutter contre l’épidémie de coronavirus a été embourbé dans des querelles. Les dirigeants du pays ont eu du mal à adopter des politiques cohérentes et se sont accusés à plusieurs reprises de faire de la politique avec la pandémie. Israël a quant à lui signalé près de 700 000 cas depuis le début de l’épidémie, dont 5 121 décès.

Une controverse majeure concerne la communauté juive ultra-orthodoxe d’Israël, dont beaucoup ont ouvertement bafoué les restrictions sur les rassemblements publics. Netanyahu aura besoin des partis ultra-orthodoxes pour former une coalition au pouvoir, et ses détracteurs l’accusent de fermer les yeux sur leurs violations.

Les sondages montrent que le Likoud de Netanyahu remporte le plus de sièges, mais a du mal à former une coalition majoritaire de 61 sièges à la Knesset, le parlement israélien. La marge de victoire pourrait être extrêmement étroite, permettant potentiellement à un petit parti marginal de décider qui dirigera le prochain gouvernement.