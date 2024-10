Le procès pour agression sexuelle de l’ancienne star de Hedley, Jacob Hoggard, se termine jeudi

HAILEYBURY, Ont. –



— AVERTISSEMENT — Les détails suivants du cas d’agression sexuelle peuvent être troublants, la discrétion est conseillée.

Les avocats de la défense du musicien canadien Jacob Hoggard ont attaqué jeudi la crédibilité de son accusateur alors qu’ils faisaient leur dernière plaidoirie devant les jurés dans le procès pour agression sexuelle du chanteur, suggérant que la femme avait menti sur la rencontre pour dissimuler son infidélité et avait modifié les détails de son récit au fil du temps.

Les procureurs, quant à eux, ont fait valoir que la femme restait « inébranlable » sur les principaux éléments de ce qui, selon elle, s’était produit dans la chambre d’hôtel de Hoggard il y a environ huit ans, et qu’elle n’avait aucune raison de mentir à ce sujet.

Hoggard, a fait valoir la Couronne, avait des « lacunes importantes » dans ses souvenirs de cette nuit.

Les plaidoiries finales ont clôturé près de deux semaines de procès au cours desquelles l’ancien leader de Hedley et la plaignante ont brossé des tableaux radicalement différents de leur rencontre en juin 2016.

La Couronne et la défense conviennent qu’une relation sexuelle a eu lieu dans la chambre d’hôtel de Hoggard après un concert et un feu de joie à Kirkland Lake, en Ontario, mais les procureurs cherchent à prouver qu’elle n’était pas consensuelle.

La plaignante, qui avait 19 ans à l’époque, a témoigné que Hoggard l’avait violée, étouffée, frappée et urinée sur elle, et l’avait insultée de « sale petit cochon ». Elle se souvient avoir été terrifiée par Hoggard lors de la rencontre et a déclaré qu’elle avait tenté à plusieurs reprises de s’éloigner de lui et lui avait dit d’arrêter.

La femme, dont l’identité est protégée par une interdiction de publication standard, était le seul témoin de la Couronne.

Hoggard a déclaré dans son témoignage qu’ils avaient flirté toute la nuit, puis avaient eu une aventure consensuelle d’un soir.

Il a nié que la femme se soit débattue, qu’il l’ait frappée ou étranglée, qu’il l’ait coincée ou qu’elle ait jamais dit qu’elle se sentait mal à l’aise. Il a également nié l’avoir insultée et a déclaré qu’elle avait accepté d’uriner sur lui lors d’une relation sexuelle orale consensuelle.

L’avocate de la défense, Megan Savard, a suggéré jeudi que le récit de la plaignante sur ce qui s’était passé cette nuit-là n’était pas fiable et « truffé d’incohérences », et que la femme avait « un motif de mentir dès le départ ».

La plaignante a pris la « décision stupide et spontanée » d’avoir une aventure d’un soir avec une célébrité, mais elle ne pouvait pas en parler à son entourage sans perdre leur soutien et compromettre sa relation qui durait alors deux ans, a déclaré l’avocat de la défense.

La plaignante « pourrait bien avoir subi un embarras ou un chagrin », a déclaré Savard. « Elle s’est peut-être sentie idiote après avoir réalisé qu’elle n’était en fait pas spéciale pour M. Hoggard comme elle l’a décrit, lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait trompé son petit ami pour rien. »

Au fil des années, « la pression pour rendre public un mensonge privé devient trop forte », et la femme a déposé une plainte auprès de la police, a suggéré l’avocat.

Savard a également soutenu que le plaignant avait témoigné avec confiance sur des détails qui étaient contredits par d’autres preuves, comme le transport jusqu’au feu de joie et les vêtements que Hoggard portait à l’after-party.

Dans son discours devant le jury, le procureur Peter Keen a soutenu que la suggestion selon laquelle la plaignante avait fabriqué ses allégations pour préserver sa relation et sa réputation « n’a aucun sens ».

Il a noté que Hoggard avait été inculpé après que la femme ait fait une déclaration à la police en 2022, au moins un an après sa rupture avec son petit ami. Il n’y a aucune preuve qu’un membre de sa famille soit au courant de l’incident, à l’exception du cousin qui l’a accompagnée au concert, a-t-il déclaré.

Il n’y a également aucune preuve que la femme ait subi des pressions pour faire part de ces allégations, a-t-il déclaré.

Keen a reconnu qu’il y avait « de multiples incohérences dans les détails périphériques » du récit de la plaignante, mais « pas dans les détails essentiels de l’agression sexuelle », y compris une tentative de pénétration anale et la miction.

Le témoignage de Hoggard comprenait également des inexactitudes ou des incohérences sur des détails contredits par les récits d’autres témoins, comme le chemin que lui et le plaignant ont emprunté jusqu’à la chambre d’hôtel ou si le groupe s’est arrêté dans un bar avant d’aller au feu de joie, a déclaré Keen.

Plus important encore, a déclaré le procureur, Hoggard ne pouvait pas se souvenir des éléments clés de la rencontre, même s’il avait témoigné que la nuit avait été mémorable en raison du feu de joie et des actes sexuels spécifiques qu’il avait commis avec la plaignante.

« En ce qui concerne les détails essentiels, M. Hoggard avait des lacunes importantes dans sa mémoire, et certaines parties importantes de sa version des événements ne correspondent pas à son témoignage dans son ensemble », a-t-il déclaré.

Keen a déclaré aux jurés qu’ils n’avaient pas besoin de croire tous les aspects du récit de la plaignante au-delà de tout doute raisonnable pour déclarer Hoggard coupable – seulement que l’un des actes sexuels qui ont eu lieu n’était pas consensuel et que Hoggard en était conscient.

Les jurés n’ont pas non plus besoin de se mettre d’accord sur quel acte n’était pas consensuel, a-t-il déclaré.

L’avocat de la défense a déclaré au jury que même si son client avait admis certains comportements qu’il pouvait trouver « inhabituels ou désagréables », notamment avoir eu des relations sexuelles occasionnelles avec une femme beaucoup plus jeune, ainsi que des intérêts sexuels qu’il pouvait trouver « étranges ou déplaisants », ils ne peut pas le condamner pour ces motifs.

« Au Canada, nous ne condamnons pas les gens parce que nous n’aimons pas leur comportement sexuel. Nous n’utilisons pas le droit criminel pour contrôler les préférences sexuelles des gens ou pour les protéger contre une déception sexuelle », a-t-elle déclaré.

Le juge devrait commencer à donner ses instructions finales au jury vendredi.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 3 octobre 2024.