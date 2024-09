Le procès pour agression sexuelle contre James Dolan et Harvey Weinstein est abandonné

Un juge de district américain a rejeté une plainte accusant le directeur général du Madison Square Garden, James L. Dolan, et le producteur de cinéma en disgrâce Harvey Weinstein de trafic sexuel et d’agression sexuelle.

Le juge Percy Anderson a abandonné la plainte mardi devant le tribunal de district américain de Californie centrale.

La plainte, déposée en janvier, allègue que Dolan a « manipulé » Kellye Croft, une massothérapeute alors âgée de 27 ans, et l’a amenée à Los Angeles « sous des prétextes frauduleux pour que Dolan se livre à des actes sexuels illégaux et indésirables avec elle ».

La plainte accuse également Weinstein d’avoir agressé sexuellement Croft, alléguant que Dolan, 69 ans, était au courant et avait financé les abus par l’intermédiaire de ses entités commerciales, dont certaines liées au directeur musical Irving Azoff.

« Nous sommes respectueusement en désaccord avec la décision du tribunal de district, qui, selon nous, interprète de manière incorrecte la loi fédérale sur le trafic sexuel et porte atteinte aux protections essentielles pour les survivants du trafic sexuel », ont déclaré les avocats de Croft, Kevin Mintzer et Meredith Fireto, dans un communiqué. « Nous allons faire appel de cette décision et sommes convaincus que la Cour d’appel corrigera cette injustice. »

L’avocat de Dolan avait nié ces accusations à l’époque, qualifiant le procès d’« acte de représailles » et insistant sur le fait qu’il existait des « preuves convaincantes » en faveur de Dolan. Un porte-parole de Weinstein avait également nié ces accusations.

Un représentant d’Azoff, dont le nom n’est pas mentionné dans la plainte, a déclaré que « ni lui ni ses sociétés n’étaient impliqués dans une quelconque faute présumée de la part d’autrui ».

Weinstein, 72 ans, purge actuellement une peine de 16 ans de prison pour avoir violé une femme dans un hôtel de Beverly Hills en 2013. Il est en détention à New York, où il devrait être rejugé pour viol.

Le producteur de « Shakespeare in Love » et de « Pulp Fiction » a été condamné en 2020 à 23 ans de prison à New York pour avoir agressé l’ancienne assistante de production Mimi Haley et l’actrice en herbe Jessica Mann. Cette condamnation a été annulée en avril à la suite d’un appel interjeté par Weinstein.

De nombreuses personnalités publiques, les accusateurs de Weinstein et leurs partisans, dont le gouverneur de Californie Gavin Newsom, ont condamné ce revirement.

« Bien que les victimes aient perdu cette bataille, elles n’ont pas perdu la guerre », a déclaré l’avocate de Haley, Gloria Allred, qualifiant la décision du tribunal de New York de « pas en arrière significatif pour le mouvement « Me Too » ».

Weinstein a nié tout acte répréhensible.

Plus tôt ce mois-ci, Weinstein a été « transporté d’urgence » à l’hôpital Bellevue de New York pour subir une opération cardiaque et recevoir un traitement pour « plusieurs problèmes médicaux », selon ses représentants. Au 9 septembre, l’ancien magnat du divertissement était sorti de l’opération et était en convalescence, ont-ils déclaré.

Les collaborateurs du Times, Stacy Perman et Scott Wilson, ont contribué à ce rapport.