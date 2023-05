Le procès pour abus d’enfants dans le film Roméo et Juliette sera rejeté par un juge

Un juge californien a annoncé qu’elle rejetterait une action en justice pour maltraitance d’enfants intentée par les deux acteurs principaux de l’adaptation de 1968 de Roméo et Juliette.

En décembre dernier, Olivia Hussey et Leonard Whiting, qui étaient adolescents lors du tournage du film primé aux Oscars de Franco Zeffirelli, ont accusé Paramount d’exploitation sexuelle pour une scène de nu qui, selon eux, avait été insistée après avoir appris que cela n’aurait pas lieu.

Cette semaine, la juge Alison Mackenzie a suggéré qu’elle se rangerait du côté du studio dans une décision provisoire, rejetant l’affirmation selon laquelle le film équivalait à des images de maltraitance d’enfants tout en déclarant que les plaignants n’avaient pas correctement suivi les règles de la loi californienne qui autorisait un suspension temporaire de la prescription pour les réclamations pour abus.

Mackenzie a écrit qu’il n’y avait eu aucun argument convaincant quant au fait que le film était « suffisamment sexuellement suggestif en droit pour être considéré comme définitivement illégal » et que les plaignants avaient « choisi le langage des lois fédérales et étatiques sans offrir aucune autorité concernant l’interprétation ou l’application de ces dispositions législatives aux œuvres prétendues de valeur artistique ».

Les acteurs, qui avaient tous les deux moins de 18 ans à l’époque, auraient l’intention de faire appel et de déposer une plainte distincte liée à la sortie récente du DVD Criterion du film qui ne serait pas affectée par le délai de prescription. « Les enfants ne peuvent pas consentir à l’utilisation de ces images », a déclaré l’avocat du couple, Solomon Gressen. « Ils profitent de ces images sans consentement. »

Il les appelait « de très jeunes enfants naïfs des années 1960 qui ne comprenaient pas ce qui allait les frapper ».

Les deux acteurs ont soumis des déclarations, affirmant qu’ils « agissaient comme si nous avions des rapports sexuels » et souffraient « d’angoisse mentale et de détresse émotionnelle » dans les années qui ont suivi et avaient perdu des opportunités d’emploi. Ils auraient réclamé 500 millions de dollars de dommages et intérêts.

Paramount a qualifié leurs souvenirs de « témoignage complètement faux et parjure ».

« Nous avons attendu 55 ans pour que justice soit rendue », ont déclaré les acteurs dans un communiqué. « Je suppose que nous devrons attendre plus longtemps. »

Zeffirelli est décédé en 2019 et plus tôt cette année, son fils Pippo Zeffirelli, qui est également président de la Fondation Franco Zeffirelli, a critiqué le procès affirmant que la scène était « loin d’être pornographique ».