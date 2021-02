JÉRUSALEM – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a plaidé non coupable lundi dans son procès pour corruption, fraude et abus de confiance, une affaire qui a dominé la vie politique d’Israël et a déclenché un débat sur l’état de la démocratie israélienne et le système juridique du pays. Il a également contribué à une scission au sein du propre parti politique de M. Netanyahu et pourrait définir la préparation des élections générales du mois prochain – la quatrième d’Israël en deux ans.

Voici des détails sur les charges et leur contexte.

Quand le processus a-t-il commencé?

Les enquêtes policières qui ont conduit au procès de M. Netanyahu ont commencé en 2016, et la police a officiellement recommandé qu’il soit poursuivi en février 2018. Il a été mis en examen en novembre 2019 et le procès lui-même a commencé en mai 2020 – mais a depuis été retardé à plusieurs reprises par le coronavirus restrictions.

Le procès combine trois affaires distinctes, connues sous le nom de cas 1000, 2000 et 4000. M. Netanyahu a été autorisé à participer à un quatrième cas, le cas 3000, qui concerne l’acquisition par le gouvernement de sous-marins de fabrication allemande.