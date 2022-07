Le procès Musk-Twitter prévu pour octobre

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a perdu son combat pour retarder le procès de Twitter contre lui alors qu’un juge du Delaware a organisé mardi un procès en octobre, citant le “nuage d’incertitude” sur la société de médias sociaux après que le milliardaire s’est retiré d’un accord pour l’acheter.

“Un retard menace un préjudice irréparable”, a déclaré la chancelière Kathaleen St. Jude McCormick, juge en chef de la Cour de la chancellerie du Delaware, qui gère de nombreux différends commerciaux très médiatisés. “Plus le délai est long, plus le risque est grand.”

Twitter avait demandé un procès accéléré en septembre, tandis que l’équipe de Musk a appelé à attendre le début de l’année prochaine en raison de la complexité de l’affaire. McCormick a déclaré que l’équipe de Musk avait sous-estimé la capacité du tribunal du Delaware à “traiter rapidement les litiges complexes”.

Twitter tente de forcer le milliardaire à tenir sa promesse d’avril d’acheter le géant des médias sociaux pour 44 milliards de dollars – et la société souhaite que cela se produise rapidement car elle affirme que le différend en cours nuit à son activité.

Musk, l’homme le plus riche du monde, s’est engagé à payer 54,20 dollars par action pour Twitter, mais a informé la société en juillet qu’il souhaitait se retirer de l’accord.

“C’est une tentative de sabotage. Il fait de son mieux pour faire tomber Twitter”, a déclaré l’avocat William Savitt, représentant Twitter devant McCormick mardi. L’audience a eu lieu virtuellement après que McCormick a déclaré qu’elle avait été testée positive pour COVID-19.

Musk a affirmé que la société n’avait pas fourni d’informations adéquates sur le nombre de faux comptes Twitter, ou “spam bot”, et qu’elle avait enfreint ses obligations en vertu de l’accord en licenciant des cadres supérieurs et en licenciant un nombre important d’employés. L’équipe de Musk s’attend à ce que plus d’informations sur les numéros de bot soient révélées lors du processus de découverte du tribunal de première instance, lorsque les deux parties doivent remettre des preuves.

Twitter fait valoir que les raisons pour lesquelles Musk a reculé ne sont qu’une couverture pour les remords de l’acheteur après avoir accepté de payer 38% au-dessus du cours de l’action de Twitter peu de temps avant que le marché boursier ne trébuche et que les actions du constructeur de voitures électriques Tesla, où réside la majeure partie de la richesse personnelle de Musk, aient perdu plus de 100 milliards de dollars américains de leur valeur.

Savitt a déclaré que l’accord de fusion contesté et les tweets de Musk dénigrant l’entreprise portaient préjudice à l’entreprise et ont remis en question la demande de Musk pour un procès différé, demandant “si le véritable plan est de manquer de temps”.

“Il compte se retirer de l’accord qu’il a signé”, a déclaré Savitt.

Mais l’idée que le PDG de Tesla essaie d’endommager Twitter est “absurde. Il n’a aucun intérêt à endommager l’entreprise”, a déclaré l’avocat de Musk, Andrew Rossman, notant qu’il est le deuxième actionnaire de Twitter avec une “participation bien plus importante” que l’ensemble du conseil d’administration de l’entreprise. de réalisateurs.

Savitt a souligné l’importance d’un essai accéléré à partir de septembre pour que Twitter puisse prendre des décisions commerciales importantes affectant tout, de la rétention des employés aux relations avec les fournisseurs et les clients.

Rossman a déclaré qu’il fallait plus de temps car il s’agit de “l’une des plus grandes transactions privées de l’histoire” impliquant une “entreprise qui dispose d’une quantité massive de données qui doivent être analysées. Des milliards d’actions sur leur plate-forme doivent être analysées”.