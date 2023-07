Le procès : Les scènes de baisers entre Kajol et ses partenaires étaient-elles vraiment nécessaires ? Voici ce qu’en pensent les internautes [VIEW POLL RESULT]

Kajol a fait un retour fracassant avec The Trial. Comme beaucoup d’autres stars, elle s’est aventurée dans l’espace OTT avec ce drame judiciaire intrigant. Outre le fait que Kajol soit l’avocat, l’émission a également attiré l’attention de tous alors que la diva a enfreint sa politique de non-baiser à l’écran après près de 29 ans. Selon l’histoire, Kajol a dû se serrer les coudes avec deux de ses co-vedettes dans The Trial. La scène des baisers a fait parler tout le monde avec certains des internautes qui la traînaient aussi. Alors que le tapage qui l’entoure se poursuit, nous avons mené un sondage sur le même sujet.

Nous avons mené un sondage et demandé à Twitteratis si les scènes de baisers entre Kajol et ses partenaires étaient vraiment nécessaires. Les options étaient « Non, pourquoi copier l’ouest » et « Oui, cela allait avec l’intrigue ». La majorité des internautes ont choisi la première option. 52,7% des votes étaient pour « Non, pourquoi copier l’ouest » tandis que d’autres pensaient que les scènes de baiser allaient bien avec l’intrigue de The Trial. Il n’y a pas beaucoup de différence dans les votes car 47,3% des électeurs pensent que la scène du baiser s’est bien déroulée avec l’intrigue.

Consultez les résultats du sondage ci-dessous :

#SONDAGE | Étaient les scènes de baisers entre les deux #Kajol et ses coéquipiers dans #LeTrail vraiment besoin ? #BLPoll #SondageDuJour Bollywood Life (@bollywood_life) 18 juillet 2023

Tout sur le procès

Le procès – Pyaar, Kaanoon, Dhokha est réalisé par Suparn Varma. Le drame de la salle d’audience est l’adaptation hindi de The Good Wife. L’histoire raconte l’histoire d’une femme au foyer qui recommence à pratiquer le droit alors que son mari est mis derrière les barreaux après un scandale très public. Kajol en tant qu’avocat a réussi à en impressionner beaucoup. L’essai est disponible sur Netflix.

Kajol a largement promu The Trial et maintenant elle est occupée à passer du temps avec sa famille. C’est récemment qu’Ajay Devgn a partagé un message qui montrait la famille se détendre ensemble. Il a même dit que passer du temps avec sa famille était sacré.

En dehors de cela, Kajol a également été vue dans Lust Stories 2. Elle a partagé l’espace d’écran avec Kumud Mishrra dans celui-ci. Elle a reçu des éloges pour sa performance intense.