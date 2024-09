Le procès intenté par Smartmatic contre Newsmax concernant la couverture des élections de 2020 semble se diriger vers le procès

DOVER, Del. — Un procès opposant un fabricant de machines à voter électroniques, pris pour cible par des alliés de l’ancien président Donald Trump, à un média conservateur qui a diffusé des accusations de manipulation des votes lors des élections de 2020, semble se diriger vers un procès, suite à la décision d’un juge du Delaware jeudi.

Smartmatic, basé en Floride, poursuit Newsmax, affirmant que les animateurs et les invités du réseau câblé ont fait des déclarations fausses et diffamatoires après l’élection, impliquant que Smartmatic a participé à la fraude aux résultats et que son logiciel a été utilisé pour changer les votes.

Newsmax, également basé en Floride, affirme qu’il ne faisait que rapporter des allégations graves et dignes d’intérêt formulées par Trump et ses partisans, notamment l’ancien maire de New York Rudy Guiliani et l’avocat conservateur Sidney Powell.

Les avocats des deux parties ont demandé au juge de la Cour supérieure Eric Davis de statuer en leur faveur sans tenir de procès, qui devrait commencer le 30 septembre. Jeudi, Davis a accordé un jugement sommaire partiel à chaque partie, mais a déclaré qu’un jury doit trancher plusieurs questions clés.

« Les déclarations concernant le logiciel Smartmatic ou les machines à voter modifiant les résultats de l’élection sont fausses », a écrit Davis, qui a noté que Smartmatic n’a fourni aucune machine électorale ni aucun logiciel utilisé lors de l’élection de 2020 en dehors de Los Angeles.

Cependant, le juge a déclaré que toutes les déclarations prétendument diffamatoires publiées par Newsmax, y compris les déclarations sur les liens de Smartmatic avec le Venezuela et son défunt président Hugo Chavez, n’ont pas été démontrées comme étant matériellement fausses.

« Par conséquent, le tribunal permettra à Newsmax de contester la fausseté des liens de Smartmatic avec le Venezuela », a-t-il écrit.

Dans des documents judiciaires, Newsmax a décrit Smartmatic comme « une entreprise de technologie électorale en difficulté avec une histoire mouvementée » qui utilise une théorie de responsabilité juridiquement infondée et inconstitutionnelle pour tenter d’obtenir une manne massive.

Le mois dernier, un grand jury fédéral de Floride inculpé trois dirigeants actuels et anciens Smartmatic a été impliquée dans un stratagème visant à verser plus d’un million de dollars de pots-de-vin pour installer ses machines de vote aux Philippines. Les procureurs accusent le cofondateur de Smartmatic, Roger Piñate, d’origine vénézuélienne, d’avoir collaboré avec d’autres personnes pour verser des pots-de-vin au président de la commission électorale des Philippines en utilisant une caisse noire créée en facturant excessivement chaque machine de vote qu’il fournissait aux autorités.

Dans une décision favorable à Newsmax, Davis a rejeté l’affirmation de Smartmatic selon laquelle le média avait agi avec « malveillance expresse » en vertu de la loi de Floride, ce qui signifie que sa motivation principale était de nuire à Smartmatic.

« Il n’y a aucune preuve que Newsmax ait agi avec une intention malveillante envers Smartmatic », a écrit le juge.

Davis a précédemment statué que Smartmatic est une « personnalité publique limitée » aux fins de diffamation et doit prouver que Newsmax a agi avec « une réelle malveillance » en ignorant sciemment et imprudemment la vérité. Jeudi, il a déclaré que la malveillance réelle est une question qui relève du jury et que ce dernier doit également décider si Smartmatic a droit à des dommages et intérêts.

Dans un autre coup porté à Smartmatic, Davis a déclaré que Newsmax peut faire valoir qu’elle est protégée de toute responsabilité en vertu du « privilège de reportage neutre » de Floride, qui s’étend aux « reportages désintéressés et neutres » sur des questions d’intérêt public. Newsmax soutient que le privilège s’applique parce que de nombreuses déclarations prétendument diffamatoires ont été faites par des tiers apparaissant en tant qu’invités, ou ont été rediffusées après avoir été faites par des tiers sur des plateformes autres que Newsmax.

« Avec ces faits, un jury raisonnable pourrait conclure que Newsmax rapportait une question d’intérêt public sans approuver les allégations entourant l’élection », a-t-il écrit, ajoutant qu’un jury pourrait également conclure que le reportage de Newsmax n’était pas neutre.

Davis a également déclaré que Newsmax pouvait faire valoir un « privilège de reportage équitable » concernant le reportage de la correspondante de la Maison Blanche Emerald Robinson sur une dénonciation sous serment déposée dans le cadre d’un procès en Géorgie contestant les résultats des élections. La dénonciation concernait les allégations de Powell selon lesquelles Smartmatic avait collaboré avec le gouvernement vénézuélien lors de l’élection présidentielle de 2013 dans ce pays.

Newsmax soutient que le privilège de reportage équitable de l’État de Floride s’applique à la couverture exacte des procédures judiciaires, y compris des dossiers judiciaires, et que Robinson rapportait le contenu d’une déclaration sous serment déposée auprès d’un tribunal fédéral. Smartmatic soutient que la déclaration sous serment n’était ni signée ni sous serment et n’était donc pas un document officiel. Davis a déclaré qu’un jury doit décider si le privilège de reportage équitable s’applique à Robinson, qui a rapporté par erreur que la déclaration sous serment avait été sous serment.

Le procès intenté par le Delaware, qui porte sur 24 reportages de Newsmax sur une période de cinq semaines à la fin de 2020, est l’un des nombreux procès découlant de reportages de médias conservateurs après l’élection. Smartmatic est également poursuivre Fox News pour diffamation à New York et récemment régler un procès dans le district de Columbia contre One America News Network, un autre média conservateur.

Dominion Voting Systems a également déposé plusieurs poursuites en diffamation contre ceux qui propagent des théories du complot blâmant son équipement électoral pour la défaite de Trump. L’année dernière, dans une affaire présidée par Davis, Fox News a réglé avec Dominion pour 787 millions de dollars.