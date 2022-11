Le procès historique sur l’interdiction des soins de genre pour les jeunes de l’Arkansas reprend

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Un psychiatre appelé à la barre par l’Arkansas alors que l’État défend son interdiction des soins affirmant le genre pour les enfants a déclaré lundi qu’il était préoccupé par l’impact que la loi pourrait avoir sur certains jeunes transgenres qui verraient leur traitements coupés.

Le Dr Stephen Levine, psychiatre à la Case Western Reserve University School of Medicine dans l’Ohio, a témoigné alors que le premier procès du pays sur une telle interdiction se poursuivait devant un juge fédéral après une pause de cinq semaines.

La loi de l’Arkansas, qui a été temporairement bloquée l’année dernière, interdirait aux médecins de fournir un traitement hormonal affirmant le genre, des bloqueurs de la puberté ou une intervention chirurgicale à toute personne de moins de 18 ans. Cela interdirait également aux médecins de référer des patients ailleurs pour de tels soins.

Levine a critiqué l’utilisation de traitements médicaux affirmant le genre pour les mineurs, mais lors d’un contre-interrogatoire, il a reconnu ses préoccupations concernant les impacts psychologiques de la suppression de ces soins pour certains jeunes trans qui en bénéficiaient déjà. Levine a déclaré que cela pourrait être « choquant et dévastateur » pour certains jeunes recevant les soins.

“Ma préoccupation avec la loi, la façon dont elle a été rédigée à l’origine, c’est qu’elle semble omettre ce dont vous parlez”, a déclaré Levine.

Les législateurs républicains de l’Arkansas ont promulgué l’interdiction l’année dernière, annulant le veto du gouverneur du GOP, Asa Hutchinson. Hutchinson, qui quitte ses fonctions en janvier, a également déclaré que la loi était allée trop loin en coupant les traitements pour les enfants recevant actuellement de tels soins. L’Arkansas a été le premier État à décréter une telle interdiction.

Plusieurs groupes médicaux, dont l’American Medical Association et l’American Academy of Pediatrics, s’opposent aux interdictions et les experts affirment que les traitements sont sûrs s’ils sont correctement administrés. L’American Psychiatric Association a soutenu la décision bloquant l’interdiction de l’Arkansas, affirmant que refuser de tels soins aux adolescents qui en ont besoin pourrait nuire à leur santé mentale.

Mais Levine a déclaré qu’il recommandait la psychothérapie plutôt que les soins d’affirmation de genre pour le traitement de la dysphorie de genre, critiquant la norme de soins actuelle comme utilisant la psychothérapie comme « pom-pom girl » pour de tels traitements.

Levine, cependant, a témoigné qu’il n’était pas au courant des protocoles suivis par les médecins qui fournissent de tels soins dans l’Arkansas.

L’État a fait valoir que l’interdiction relève de son pouvoir de réglementer la profession médicale. Les personnes opposées à de tels traitements pour les enfants affirment qu’ils sont trop jeunes pour prendre de telles décisions concernant leur avenir.

Levine a fait écho à cet argument, affirmant que les patients mineurs “ont vraiment très peu d’idées sur ce que leur avenir leur réserve”.

Une interdiction similaire a été bloquée par un juge fédéral en Alabama, et d’autres États ont pris des mesures pour restreindre ces soins. Plus tôt ce mois-ci, les responsables médicaux de la Floride ont approuvé une règle interdisant les soins affirmant le genre pour les mineurs, à la demande du gouverneur républicain Ron DeSantis.

Un juge du Texas a bloqué les efforts de cet État pour enquêter sur les soins de confirmation de genre pour les mineurs en tant que maltraitance d’enfants. Les hôpitaux pour enfants de tout le pays ont fait l’objet de harcèlement et de menaces de violence pour avoir fourni des soins de confirmation du genre.

Les familles de quatre jeunes transgenres ont intenté une action en justice pour contester l’interdiction de l’Arkansas. Le mois dernier, un jeune de 17 ans a témoigné que sa vie avait été transformée par l’hormonothérapie qu’il recevait et a déclaré que la fin des traitements pourrait forcer sa famille à quitter l’État.

Andrew Demillo, l’Associated Press