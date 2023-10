Le procès historique de Sam Bankman-Fried s’ouvre à New York

Aujourd’hui marque le début du procès pénal de Sam Bankman-Fried, et tout se passe au palais de justice du district sud des États-Unis, à New York, sur Pearl Street, où mon collègue Ben Weiss passera la journée.





Les plaidoiries d’ouverture ne commenceront que demain, mais aujourd’hui, un groupe de New-Yorkais sera sélectionné pour composer le jury et décider finalement du sort du fondateur de la cryptographie désormais déshonoré de l’industrie des startups, Bankman-Fried.

Le procès devrait se poursuivre pendant environ six semaines, avec des dates de procès prévues au moins jusqu’au 9 novembre, selon le calendrier des affaires joint au rôle de la semaine dernière. Le juge fédéral chargé de l’affaire est Lewis A. Kaplan, qui a été nommé par le président Bill Clinton au tribunal de district fédéral en 1994 et qui a récemment présidé l’affaire civile opposant l’écrivain E. Jean Carroll à l’ancien président Donald Trump.

Bankman-Fried fait face à sept accusations de fraude et de blanchiment d’argent liées à l’effondrement de son empire d’échange de crypto FTX, qui était soutenu par Sequoia Capital, Insight Partners et SoftBank, et était autrefois évalué à 40 milliards de dollars aux États-Unis et à l’international. opérations. Bankman-Fried a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation.

En attendant que le procès commence, mon collègue Weiss a des détails sur les acteurs clés que nous pouvons nous attendre à voir tout au long du procès, notamment les avocats de Bankman-Fried, Mark Cohen et Christian Everdell, qui sont tous deux d’anciens procureurs fédéraux et ont représenté Ghislaine Maxwell, associée de Jeffrey Epstein. Quatre des proches collègues de Bankman-Fried, qui ont accepté des accords de plaidoyer et travaillent avec le gouvernement, témoigneront probablement dans les semaines à venir.

Dans les autres actualités SBF… Le nouveau livre de Michael Lewis sur Bankman-Fried et l’empire FTX sort aujourd’hui dans les bibliothèques. Un extrait du livre, Devenir infinia été publié hier dans le Washington Post que tu peux lire ici. Je suis sur le point d’en récupérer une copie et je donnerai une critique dans un avenir proche.

OFFRES D’AVENTURE

– Perennaune plateforme en ligne basée à Londres, au Royaume-Uni, qui propose des prêts hypothécaires, a levé 52 millions de dollars de financement. Gestion des investissements Silverstripe a mené la ronde et a été rejoint par d’autres.

– Alboune banque en ligne basée à Mexico, au Mexique, a levé 40 millions de dollars en financement de série C. Morphée Ventures a mené le tour et a été rejoint par Entreprises Valar, Levrette Capital, Montagne Nazca, Entreprises florissanteset d’autres.

– Plus loinune société de gestion de patrimoine basée à New York, a levé 31 millions de dollars en financement de série B. Partenaires Lightspeed Venture a mené le tour et a été rejoint par Bessemer Venture Partners, Capitale Cota, Khosla Ventures, Entreprises MassMutuelleset Moneta Venture Capital.

– Unitaireune société basée à Londres, au Royaume-Uni, qui développe des modèles d’IA capables d’analyser et d’interpréter des vidéos pour détecter les contenus préjudiciables, a levé 15 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série A. Créandum dirigeait le groupe et était rejoint par Groupe Paladin Capital et Pluriel.

– Robotique Bonsaïune entreprise basée à San Jose, en Californie, qui conçoit des véhicules agricoles capables de traverser de manière autonome des terrains difficiles, a levé 13,5 millions de dollars en financement de démarrage. Acre Venture Partners a mené le tour et a été rejoint par E14, Conforme, Serra Ventures, Capitale de la ligne d’automne, SNR Ventures, Androset des investisseurs providentiels.

– Énergie granulaireune plateforme basée à Paris, en France, qui fournit aux entreprises des secteurs des services publics et de l’énergie des logiciels pour gérer et échanger de l’énergie propre, a levé 7,5 millions d’euros (7,9 millions de dollars) de financement. Norrsken VC a mené le tour et a été rejoint par Toutes les entreprises de fer, Groupe de boîtes, Valo Ventureset les investisseurs existants Camp de semences, Révélationet Entreprises puissantes.

– Forfait Réunionune plateforme basée à Espoo, en Finlande, conçue pour permettre aux hôtels et autres lieux de vendre, d’exploiter et de gérer leurs réservations sur une seule plateforme, a levé 4,6 millions de dollars en financement de série A. Capital à grande échelle a mené la ronde et a été rejoint par d’autres.

– IA Humataune plateforme d’IA basée à Austin, au Texas, conçue pour simplifier les publications de recherche complexes, a levé 3,5 millions de dollars en financement de démarrage auprès de Entreprises dégradées, ARK Investir, M13et d’autres.

– Muir IAune société basée à Seattle, dans l’État de Washington, qui utilise l’IA pour suivre les données sur les émissions et fournir des informations sur la durabilité aux entreprises, a levé 3,25 millions de dollars en financement de démarrage. Partenaires Base10 a mené le tour et a été rejoint par Laboratoires Madrona Venture, Capitale Somaet d’autres.

PRIVÉ-EQUITATION

– Dade Impérialsoutenu par International de l’Aventacquis La société Janton et G&L Supply, un distributeur de produits d’entretien basé à Columbus et Mansfield, Ohio. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

– Pont en métal O’Donnellsoutenu par Groupe Capital Ardoiseacquis Produits structuraux Tombari, un fournisseur de produits en acier basé à Spokane, dans l’État de Washington, comme les platelages métalliques pour les toits et les planchers. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

– Premier AEsoutenu par NouveauHoldacquis Jacobi, Toombs et Lanz, une société basée à New Albany, en Indiana, qui fournit des services d’ingénierie, d’arpentage et de construction à des clients dans les domaines des transports, des ressources en eau et de l’arpentage des infrastructures. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

– IMI RedBird a acquis une participation minoritaire dans Sports à la réception, une plateforme médiatique et d’information sportive basée à New York. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

SORTIES

– International de l’Avent et Pincus de Warburg acquis BioPharma Solutionsun fabricant de produits pharmaceutiques basé à Bloomington, Indiana et Halle/Westfalen, Allemagne, de Baxter International pour 4,25 milliards de dollars en espèces.

– TPG acquis Forcepoint Gouvernements mondiaux et infrastructures critiques, une plate-forme basée à Austin, au Texas, conçue pour assurer la sécurité des données et de la propriété intellectuelle sur n’importe quel appareil. depuis Francisco Partenaires. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

AUTRE

– Pneu à prix réduit acquis Dunn Tire, une entreprise d’entretien automobile et un fournisseur de pièces automobiles basée à Buffalo, dans l’État de New York. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

IPOS

– Birkenstockune marque de chaussures basée à Linz am Rhein, en Allemagne, prévoit de lever jusqu’à 1,6 milliard de dollars dans le cadre d’une offre de 32,3 millions d’actions dont le prix se situe entre 44 et 49 dollars. L Catterton soutient l’entreprise.

FONDS + FONDS DE FONDS

– Partenaires d’infrastructure de Quinbrookune société d’investissement basée à Houston, au Texas et à Londres, au Royaume-Uni, a levé 620 millions de livres sterling (753 millions de dollars) dans son troisième fonds axé sur les entreprises qui contribuent à la transition vers les énergies renouvelables.