Le procès « Freedom Convoy » vise à rendre responsables les camionneurs et les donateurs

L’avocat à la tête d’un éventuel recours collectif contre le Freedom Convoy veut élargir la liste des accusés pour inclure tous les camionneurs qui ont occupé Ottawa plus tôt cette année, ainsi que toute personne qui a fait un don pour financer la manifestation.

En cas de succès, la manœuvre légale pourrait rendre les propriétaires d’environ 400 camions et des dizaines de milliers de donateurs financièrement responsables d’une part de 300 millions de dollars de dommages-intérêts réclamés par le procès.

L’avocat Paul Champ a déposé le litige pour la première fois en février, nommant le fonctionnaire Zexi Li, qui vit au centre-ville d’Ottawa, en tant que représentant d’une catégorie de résidents qui affirment avoir souffert du bruit et des perturbations causés par des centaines de camions garés dans les rues de la ville pendant trois ans. semaines.

Champ a ensuite ajouté des représentants des demandeurs de deux entreprises d’Ottawa et des employés d’autres entreprises du centre-ville en tant que catégories supplémentaires de demandeurs, ce qui signifie qu’ils pourraient partager les dommages si le tribunal certifiait les classes et si le litige réussissait.

Le procès a initialement désigné Tamara Lich, Tom Marazzo, Chris Barber et d’autres organisateurs de convois comme accusés, ainsi que des camionneurs et donateurs anonymes «John Doe» et «Jane Doe».

Maintenant, Champ a présenté une requête inhabituelle pour ajouter deux classes de défendeurs au litige, rendant potentiellement responsable quiconque a amené son camion à la manifestation d’Ottawa ou a contribué financièrement via des sites de financement participatif comme GiveSendGo ou GoFundMe.

Dans une demande déposée à la Cour supérieure de l’Ontario, Champ identifie l’exploitant d’une entreprise de camionnage de l’Ontario et un homme d’affaires du Nouveau-Brunswick comme représentants des deux groupes défendeurs.

La requête identifie Brad Howland, de Kars, au Nouveau-Brunswick, comme défendeur représentatif d’un groupe de donneurs potentiels. Il est propriétaire d’Easy Kleen Pressure Systems Ltd., qui a fait don de “75 000 USD le 9 février 2022 ou vers cette date à GiveSendGo pour soutenir, encourager et faciliter” la manifestation, selon la motion.

Howland a confirmé à CTV News que son entreprise avait fait un don au convoi, mais il dit qu’il ne sait pas où cela s’est terminé.

“L’argent était destiné à soutenir et à payer les dépenses des personnes qui donnaient tant de temps pour faire entendre leur voix et leur temps pour expliquer comment nous voulons la liberté dans le pays”, a-t-il déclaré.

Howland a déclaré qu’il avait entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être entraîné dans le litige, mais qu’il n’en était pas certain jusqu’à ce qu’il soit contacté par CTV News.

La requête vise également à ajouter Harold Jonker de Caistor Centre, en Ontario, en tant que défendeur représentatif. Il affirme que son entreprise, Jonker Trucking, « possédait au moins 11 camions semi-tracteurs qui ont été conduits à Ottawa et utilisés pour participer aux activités délictueuses de la manifestation Freedom Convoy ».

Jonker n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour un commentaire mercredi.

De nombreux accusés du convoi au procès témoignent devant la Commission d’urgence de l’ordre public qui étudie actuellement l’utilisation par le gouvernement fédéral de la loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations.

Champ comparaît également à l’enquête au nom d’une coalition de résidents et d’entreprises du centre-ville d’Ottawa. Li a témoigné au cours de la première semaine des audiences d’enquête.

Aucun des accusés nommés dans le procès n’a encore déposé de défense et aucune des allégations n’a été prouvée devant le tribunal.

Champ et d’autres avocats travaillant sur l’affaire ont gelé avec succès des millions de dollars donnés via des sites de financement participatif. L’argent est bloqué en attendant la résolution de l’affaire.

Champ a également utilisé le procès de Li pour obtenir avec succès une injonction pour empêcher les camionneurs de faire exploser les klaxons des camions et des trains.

Les plaignants sont toujours confrontés à des obstacles juridiques majeurs, pour certifier environ 24 000 résidents du centre-ville en tant que classe, et maintenant, pour certifier les classes de défendeurs supplémentaires.

Même si les plaignants finissent par gagner un jugement devant le tribunal, pour percevoir des dommages-intérêts, ils devront prouver que les individus appartiennent aux classes défenderesses.

Les plaignants devraient s’appuyer sur le nombre énorme de photos et de vidéos publiées sur les réseaux sociaux pour identifier les camionneurs individuels qui ont participé aux manifestations. Ils pourraient également utiliser les dossiers des donneurs des plateformes de crowdsourcing pour identifier les membres de la classe des donneurs défendeurs.