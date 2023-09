Le procès Freedom Convoy pour Tamara Lich et Chris Barber commence aujourd’hui

OTTAWA –

Le procès pénal des organisateurs du « Freedom Convoi » Tamara Lich et Chris Barber commence aujourd’hui, alors qu’ils répondent à des accusations liées à leur rôle dans la manifestation qui a plongé la capitale canadienne dans le chaos l’année dernière.

Lich et Barber faisaient partie du groupe initial qui a mobilisé un convoi de gros camions et d’autres camions et voitures pour se rendre à Ottawa à l’hiver 2022 pour protester contre les restrictions de santé publique liées à la COVID-19 et contre le gouvernement libéral.

Des centaines de véhicules ont bloqué les rues du centre-ville et des milliers de manifestants se sont retranchés pendant trois semaines, organisant des fêtes toute la nuit avec des feux ouverts, klaxonnant à toute heure et remplissant les rues d’une odeur de diesel.

La manifestation a inspiré des manifestations similaires à plusieurs postes frontaliers internationaux et a précipité le premier recours à la loi fédérale sur les situations d’urgence depuis la création de la loi en 1988.

Lich et Barber sont co-accusés, tous deux accusés de méfait, d’entrave à la police, de conseil à d’autres de commettre des méfaits et d’intimidation.

Le procès devrait durer au moins 16 jours.

Barber, propriétaire d’une entreprise de camionnage en Saskatchewan, est également accusé d’avoir conseillé à d’autres personnes de désobéir à une ordonnance du tribunal interdisant de klaxonner fort dans le centre-ville d’Ottawa.

Le procès doit rester concentré sur les accusations spécifiques de Lich et Barber, a déclaré l’avocat de Lich, Lawrence Greenspon, au tribunal lors d’une audience préliminaire cet été.

Il ne faut pas, a-t-il dit, qu’il s’agisse d’un procès pénal contre la protestation du convoi au sens large.

Barber a témoigné devant une enquête fédérale l’année dernière que l’idée de la manifestation était initialement née d’une conversation entre lui et un autre chauffeur de camion sur la plateforme de médias sociaux TikTok.

Les deux camionneurs s’étaient exprimés sur les mandats fédéraux de vaccination pour les chauffeurs routiers transfrontaliers et avaient évoqué le lancement d’une manifestation.

Au fil des semaines, de plus en plus de personnes se sont impliquées dans la planification d’une manifestation et l’objectif de la manifestation s’est élargi pour inclure l’élimination de toutes les mesures de santé publique liées à la pandémie et, pour certaines factions de la protestation, le renversement du gouvernement élu du Canada.

Lich, un ancien membre du mouvement indépendantiste de l’Ouest en Alberta, s’est joint au groupe croissant d’organisateurs pour les aider avec leur présence sur les réseaux sociaux et a lancé une collecte de fonds en ligne qui a finalement permis de recueillir 10,1 millions de dollars en dons.

Elle devient progressivement une figure de proue du mouvement. Quelques jours seulement après le début de la manifestation, Keith Wilson, l’avocat des organisateurs, l’a présentée comme « l’étincelle qui a allumé le feu » du Freedom Convoi.

Lich et Barber ont été arrêtés à la veille d’une opération massive visant à expulser les manifestants des rues autour de la Colline du Parlement, après que les libéraux ont déclaré l’état d’urgence nationale en vertu de la Loi sur les situations d’urgence et approuvé des pouvoirs spéciaux pour la police.

Barber a été immédiatement libérée sous caution, mais Lich a été détenue en prison pendant 49 jours au total avant son procès.

Lich a été libérée et autorisée à rentrer chez elle en Alberta avec une longue liste de conditions après un appel réussi environ un mois après son arrestation.

Elle a de nouveau été arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt pancanadien en juin lorsque la Couronne l’a accusée d’avoir enfreint ses conditions de libération sous caution, après avoir été photographiée avec un autre organisateur de manifestation lors d’un événement à Toronto.

Elle a reçu l’ordre de rester en prison jusqu’à son procès, mais a fait appel de cette décision avec succès et a été de nouveau libérée en juillet.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 5 septembre 2023.