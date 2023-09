Le procès Freedom Convoy entendra la police d’Ottawa le deuxième jour

OTTAWA –

Un tribunal d’Ottawa devrait entendre aujourd’hui d’autres membres des services de police de la ville, au deuxième jour du procès de deux organisateurs clés du « Convoi de la liberté ».

L’audience de 16 jours a débuté mardi avec la présentation par un procureur de la Couronne du dossier contre Tamara Lich et Chris Barber, qui sont conjointement accusés de méfait, d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits, d’intimidation et d’entrave à la police.

Le procureur Tim Radcliffe a déclaré au tribunal dans sa déclaration d’ouverture que les opinions politiques des deux hommes contre les ordonnances sanitaires liées au COVID-19 ne sont pas jugées, mais plutôt les moyens par lesquels ils ont tenté de mettre fin à ces ordonnances.

Le tribunal a visionné une compilation vidéo de 12 minutes d’images tournées par des caméras policières ainsi que par des drones qui ont capturé les klaxons et l’atmosphère alors que des centaines de manifestants bloquaient les rues du centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines à l’hiver 2022.

Il s’agissait de la première des nombreuses vidéos que la Couronne prévoit de montrer au tribunal, notamment des vidéos prises par Lich et Barber eux-mêmes.

Les avocats de Lich et Barber ont contesté, au cours du premier jour du procès, l’utilisation par la Couronne du terme « occupation » pour caractériser la manifestation, affirmant qu’il était non seulement inexact mais aussi insensible aux personnes passées et présentes qui ont vécu sous un contrôle occupé.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 5 septembre 2023.