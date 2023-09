Le procès en impeachment du procureur général Ken Paxton devrait commencer au Sénat du Texas.

Le Sénat du Texas devrait donner son coup d’envoi mardi pour le procès en impeachment du procureur général. Ken Paxtonun bilan politique d’années de corruption présumée qui pourrait conduire à son éviction définitive de ses fonctions.

Le sort de Paxton, un républicain de 60 ans, est entre les mains des sénateurs républicains avec lesquels il a servi avant de remporter une course à l’échelle de l’État pour prendre la tête du bureau du procureur général en 2015.

À une époque de partisanerie acerbe, cette procédure historique est un exemple rare d’un parti politique cherchant à demander des comptes à l’un de ses propres allégations d’actes répréhensibles. La destitution est également une réprimande soudaine à l’encontre de Paxton, qui s’est bâti une réputation nationale en menant des batailles juridiques très médiatisées, notamment en essayant d’annuler l’élection présidentielle de 2020, et qui a remporté un troisième mandat en 2022 malgré des accusations criminelles en attente depuis longtemps et un procès. FBI enquête.

La Chambre des représentants, dirigée par les Républicains, a voté massivement en faveur de la destitution de Paxton en mai, en grande partie sur la base des affirmations de ses anciens adjoints selon lesquelles le procureur général avait utilisé son pouvoir pour aider un riche donateur qui lui rendait la pareille en lui rendant des faveurs, notamment en embauchant une femme avec laquelle Paxton avait eu une liaison extraconjugale. . Les 20 articles de mise en accusation incluent l’abus de confiance du public, l’inaptitude à exercer des fonctions et la corruption.

Le vote de 121 contre 23 a immédiatement suspendu Paxton et a fait de lui le troisième fonctionnaire en exercice dans l’histoire de près de 200 ans du Texas à être destitué.

Paxton a dénoncé la mise en accusation comme une « imposture politiquement motivée » et une tentative de priver ses électeurs du droit de vote. Les avocats du procureur général ont déclaré qu’il ne témoignerait pas lors du procès au Sénat. Il a déclaré qu’il s’attendait à être acquitté.

Paxton sera jugé par un jury – composé de 31 sénateurs d’État – composé de ses alliés idéologiques et d’un « juge », le lieutenant-gouverneur républicain Dan Patrick, qui a prêté 125 000 $ à sa dernière campagne de réélection. Son épouse, la sénatrice Angela Paxton, assistera au procès mais ne pourra ni participer ni voter. Deux autres sénateurs jouent un rôle dans les allégations contre Paxton.

Une majorité des deux tiers – soit 21 sénateurs – est requise pour obtenir une condamnation, ce qui signifie que si les 12 démocrates du Sénat votent contre Paxton, il leur faudra encore au moins neuf des 19 républicains pour les rejoindre.

Le procès apportera probablement de nouvelles preuves. Mais les grandes lignes des allégations contre Paxton sont devenues publiques depuis 2020, lorsque huit de ses principaux adjoints ont déclaré au FBI que le procureur général enfreignait la loi pour aider Austin le promoteur immobilier Nate Paul.

Les députés – en grande partie des conservateurs que Paxton a choisis pour leurs postes – ont déclaré aux enquêteurs que Paxton était allé à l’encontre de leurs conseils et avait engagé un avocat externe pour enquêter sur les allégations de Paul concernant des actes répréhensibles de la part du FBI dans son enquête sur le développeur. Ils ont également déclaré que Paxton avait fait pression sur son personnel pour qu’il prenne d’autres mesures qui ont aidé Paul.

En échange, Paul aurait embauché un ancien assistant d’un sénateur républicain avec lequel Paxton entretenait une liaison et financé les rénovations de l’une des propriétés du procureur général, une maison d’un million de dollars à Austin.

Paul a été inculpé en juin d’accusations criminelles fédérales pour avoir fait de fausses déclarations aux banques afin d’obtenir plus de 170 millions de dollars de prêts. Il a plaidé non coupable et a largement nié tout acte répréhensible dans ses relations avec Paxton.

Les deux hommes se sont liés d’amitié autour du sentiment commun d’être la cible de forces de l’ordre corrompues, selon une note rédigée par l’un des membres du personnel qui s’est adressé au FBI. Paxton a été inculpé de fraude en valeurs mobilières en 2015, mais n’a pas encore été jugé. Le Sénat n’aborde pas, du moins dans un premier temps, trois articles de mise en accusation concernant la fraude présumée en matière de valeurs mobilières et un quatrième lié aux dossiers éthiques de Paxton.

Les procureurs fédéraux continuent d’examiner la relation entre Paul et Paxton, de sorte que les preuves présentées lors de son procès en destitution présentent un risque juridique et politique pour le procureur général.

Après s’être adressés au FBI, les huit adjoints de Paxton ont démissionné ou ont été licenciés. Leurs départs ont entraîné un exode d’autres avocats chevronnés et ont vu le bureau du procureur général rongé par des dysfonctionnements en coulisses.

Quatre des députés ont ensuite poursuivi Paxton en vertu de la loi sur les dénonciateurs de l’État. Le groupe bipartisan de législateurs qui a dirigé la procédure de destitution de Paxton à la Chambre a déclaré que c’était lui qui cherchait 3,3 millions de dollars de fonds publics pour régler avec le groupe qui les avait incités à enquêter sur ses relations.