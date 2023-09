Le procès en impeachment de Ken Paxton au Texas, expliqué

Ken Paxton, procureur général républicain du Texas et allié de l’ancien président Donald Trump, pourrait bientôt voir ses problèmes juridiques de longue date le rattraper.

La Chambre des représentants du Texas a voté en faveur de la destitution de Paxton en mai et mardi, le Sénat du Texas, contrôlé par les Républicains, a entamé le procès en destitution de Paxton, qui se concentre sur des allégations de manquement au devoir, de corruption et de manquement aux devoirs officiels. Le procès représente une opportunité pour les républicains modérés de l’État de neutraliser la puissante aile d’extrême droite que représente Paxton, et le résultat pourrait aider à décider de la trajectoire du parti de l’État dans l’un des plus grands trios du GOP du pays.

Paxton, qui s’est fait connaître en intentant des poursuites très médiatisées contre les administrations Obama et Biden, a rallié derrière lui certains républicains éminents, notamment le sénateur américain Ted Cruz, l’ancien conseiller de Trump à la Maison Blanche, Steve Bannon, et le fils de l’ancien président, Donald Trump Jr. .

« Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans la carrière de Ken Paxton dans la lutte contre le marais d’Austin et l’establishment », a déclaré Trump Jr. tweeté Mardi. « Ken survivra et continuera à combattre les marais du Texas pour donner la priorité à l’Amérique. »

De nombreux alliés de droite de Paxton ont cherché à présenter sa destitution sous le même angle que les poursuites contre Trump, et bien que Paxton lui-même n’ait pas été aussi direct, il a mis en garde contre « la militarisation du pouvoir d’État » – contre l’ancien président et, implicitement, contre lui-même. En ce sens, le procès pourrait devenir un microcosme du discours national autour de la candidature présidentielle de Trump et révéler ce qu’il faudrait aux Républicains pour rompre avec un dirigeant en proie à des problèmes juridiques et politiques.

Même si Paxton a ses partisans, d’autres républicains – dont l’ancien conseiller de l’administration Bush, Karl Rove, et l’ancien gouverneur républicain du Texas, Rick Perry – ont soutenu le procès en destitution compte tenu des preuves qui se sont accumulées contre Paxton.

Pendant des années, le parti d’État a semblé vouloir ignorer les problèmes juridiques de Paxton tant qu’il gagnait les élections. Cela semble avoir changé après qu’il ait cherché à utiliser l’argent des contribuables pour verser une indemnité de dénonciation à ses anciens adjoints, des avocats respectés de la Société fédéraliste qui l’accusaient de corruption. Il y a également eu de nouvelles révélations sur les méfaits présumés de Paxton, difficiles à défendre : les législateurs enquêtant sur lui ont découvert qu’il avait pris grand soin de cacher sa relation mutuellement bénéfique avec l’investisseur immobilier Nate Paul, qu’il aurait aidé à protéger d’une enquête du FBI en utilisant ses pouvoirs. de son bureau. Paxton a nié tout acte répréhensible et a demandé en vain au Sénat du Texas de rejeter toutes les accusations de mise en accusation.

Paxton a été suspendu de ses fonctions en mai après avoir remporté un troisième mandat de quatre ans. Les législateurs (à l’exclusion de son épouse, la sénatrice Angela Paxton) décideront s’il convient de le condamner et de le démettre définitivement de ses fonctions dans les semaines à venir. Pour ce faire, ils ont besoin d’une majorité des deux tiers dans les deux chambres à l’issue du procès.

Mais nous sommes au Texas, où il existe une base républicaine enthousiaste, et le procès en impeachment est une procédure intrinsèquement politique. L’issue du procès pourrait donc dépendre davantage du calcul politique des sénateurs républicains que de la justice.

« Les législateurs réfléchissent à leurs perspectives électorales, ce qui est essentiellement leur propre intérêt, et cela fait partie du processus », a déclaré Jim Henson, directeur du Texas Politics Project à l’Université du Texas à Austin.

Qui est Ken Paxton?

Paxton est l’un des procureurs généraux les plus prolifiques du pays, connu pour avoir mené des poursuites éclatantes dans plusieurs États contre les politiques des administrations Obama et Biden et pour s’être lancé dans des batailles de guerre culturelle. Cela comprend des poursuites visant à mettre fin au programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) de l’ère Obama et à contester la loi sur les soins abordables, ainsi qu’une enquête qu’il a menée dans un hôpital qui fournissait des soins d’affirmation de genre à des jeunes trans pour un « potentiel illégal » non spécifié. activité. »

Ces procès – dont certains ont abouti – lui ont permis d’atteindre un niveau de notoriété nationale que la plupart des procureurs généraux des États n’ont pas, ce qui lui a valu de puissants alliés. L’année dernière, il a obtenu le soutien tant convoité de Trump dans sa lutte pour la réélection et s’est également adressé à une foule de partisans de Trump juste avant l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

En juin, Cruz a déclaré à KETK qu’il pensait que le vote de la Texas House pour destituer Paxton était une « parodie » et que les questions juridiques en jeu auraient dû être résolues devant les tribunaux : « Nous avons un système judiciaire qui peut résoudre ces problèmes. mais, tout aussi important, ces allégations étaient portées devant les électeurs.

Bannon a également déclaré aux auditeurs de son podcast que le procès en destitution n’était qu’une autre chasse aux sorcières, semblable à ce à quoi, selon lui, Trump est confronté avec les quatre actes d’accusation criminels contre lui. « Nous voulons que l’ensemble du mouvement MAGA comprenne que ce qui se passe au Texas ne concerne pas seulement le Texas », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci.

Ce genre de personnalités a longtemps protégé Paxton des conséquences de ses prétendus méfaits, qui s’étendent sur plus d’une décennie. En effet, les contours fondamentaux de la mauvaise conduite alléguée par le comité de la Texas House qui a enquêté sur lui étaient déjà connus du public, bien avant tout murmure de destitution. Les électeurs l’ont quand même réélu à deux reprises, même après une primaire âprement disputée l’année dernière.

La question est de savoir si le procès en impeachment les fera changer d’avis.

Pourquoi Paxton a-t-il été destitué ?

Les accusations de destitution se concentrent sur la contrepartie inappropriée de Paxton avec Paul, un magnat de l’immobilier d’Austin qui a été inculpé en juin de huit chefs d’accusation pour avoir fait de fausses déclarations à des institutions financières afin d’obtenir des milliards de dollars de prêts.

Paxton aurait émis un avis juridique de dernière minute pour aider Paul à éviter les ventes par saisie de plusieurs de ses propriétés pendant la pandémie et aurait ordonné à son personnel de ne pas aider les forces de l’ordre à enquêter sur l’entreprise de Paul. Il est également accusé d’avoir partagé avec lui des documents confidentiels sur un raid du FBI en 2019 sur les propriétés de Paul. En échange, Paxton aurait obtenu l’aide de Paul pour rénover sa maison et trouver un emploi à sa prétendue maîtresse.

Paxton, quant à lui, aurait cherché à cacher sa relation avec sa prétendue maîtresse et avec Paul, laissant derrière lui ses détails de sécurité et utilisant un téléphone graveur, des comptes de messagerie secrets et un pseudonyme sur son compte Uber. Ces détails sordides pourraient s’avérer particulièrement dommageables pour Paxton parmi les électeurs religieux conservateurs sur lesquels il compte depuis longtemps.

Les législateurs enquêtant sur Paxton ont rassemblé près de 4 000 pages de preuves et ont promis des révélations supplémentaires au cours du procès.

Théoriquement, le procès de Paxton porte sur la corruption. Mais en coulisses, c’est aussi une confrontation entre les factions belligérantes du Texas GOP.

Le président de la Chambre, Dade Phelan, a mené des républicains plus traditionnels dans la poursuite de la destitution de Paxton, percevant peut-être qu’il pourrait frapper le procureur général de l’État dans un moment de faiblesse et reprendre le pouvoir pour lui-même et ses collègues partageant les mêmes idées. La manière dont se déroulera cette lutte de pouvoir pourrait déterminer si l’État parti, qui semble susceptible de maintenir le contrôle du Texas dans un avenir proche, adoptera le conservatisme plus modéré défendu par le président de la Chambre des représentants du Texas, ou le style politique d’extrême droite de Paxton.

Paxton a de nombreux autres problèmes juridiques

Le procès en destitution n’est que le dernier épisode de la longue liste de problèmes juridiques de Paxton.

L’affaire la plus urgente contre lui concerne peut-être une accusation portée en 2015 par Byron Cook, un ancien législateur républicain de l’État, et l’homme d’affaires de Floride Joel Hochberg. Ils affirment que Paxton les a encouragés à investir 100 000 $ ou plus dans une entreprise technologique appelée Servergy Inc., sans les informer qu’il gagnerait une commission s’ils le faisaient. Cela se serait produit en 2011, alors que Paxton était membre de la Texas House.

L’acte d’accusation dans cette affaire allègue que Paxton « a intentionnellement échoué[ed] « pour révéler » qu’il avait reçu une compensation sous la forme de 100 000 actions Servergy, l’accusant de deux chefs de fraude en valeurs mobilières. Il a également été accusé de défaut d’enregistrement auprès du Conseil des valeurs mobilières de l’État. Paxton a nié les allégations dans cette affaire, qui est toujours en instance devant les tribunaux toutes ces années plus tard.

En 2020, le FBI a ouvert une enquête criminelle sur les allégations des lanceurs d’alerte qui font l’objet du règlement que Paxton a proposé au Parlement. Paxton a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal et a accusé le FBI d’avoir infiltré son bureau. Aucune accusation criminelle n’a encore été déposée, mais un grand jury fédéral de San Antonio a appelé des témoins proches de Paxton au début du mois.

Ce que révèle le procès sur le Parti républicain

Les taux d’approbation de Paxton ont chuté ces derniers mois, mais moins parmi les Républicains, qui restent hésitants quant au procès en impeachment, selon le dernier sondage d’août réalisé par le Texas Politics Project : 47 pour cent ont déclaré que les enquêtes sur Paxton étaient basées « principalement sur le faits », 28 pour cent ont déclaré qu’ils étaient basés « principalement sur des faits politiques » et un quart n’ont exprimé aucune opinion.

En ce qui concerne les sénateurs républicains chargés de décider du sort de Paxton, ces chiffres créent un problème : ils ne constituent pas un argument politique convaincant pour le destituer ou le maintenir en fonction.

« Ces calculs sont très difficiles à faire », a déclaré Henson. « Ce serait une chose si vous pouviez dire : ’70 à 80 pour cent des républicains de l’État aiment Ken Paxton et disent que c’était une erreur de le destituer et qu’il aurait été une erreur de le destituer.’ Ce n’est pas ce que les données leur disent.

Cela laisse les sénateurs de l’État confrontés à une énigme pour déterminer ce que les électeurs républicains attendent réellement du procès. Faire un mauvais choix pourrait signifier affronter un challenger indésirable lors des prochaines élections.

Ce qui complique les choses est la « méfiance fondamentale des républicains à l’égard des institutions », a déclaré Brendan Steinhauser, stratège du Parti républicain au Texas. «Les électeurs et militants républicains ne font pas confiance aux médias qui couvrent les histoires autour de Trump et de Paxton. Ils ne font pas confiance aux organismes d’enquête, au ministère de la Justice, au FBI. Ils ne font pas confiance aux procureurs et aux juges, même si certains d’entre eux ont été nommés par des présidents républicains ou ont été élus au Texas.»

Même si Trump a pu utiliser cette méfiance pour accroître sa base de soutien lors des primaires républicaines, le soutien de Paxton ne s’est pas révélé aussi durable dans la période précédant le procès en destitution, a déclaré Henson. Mais les choix que les Républicains, au niveau national et au Texas, feront à l’égard de Trump et de Paxton révéleront dans quelle mesure le parti est capable de demander des comptes.