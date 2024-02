Le procès en impeachment contre Mayorkas ignore les pouvoirs du gouvernement en matière d’immigration

Les pouvoirs de libération conditionnelle permettent aux migrants de vivre et de travailler temporairement aux États-Unis.

L’un des articles de mise en accusation dit que M. Mayorkas « a libéré en masse des étrangers sur parole afin de les libérer de leur détention obligatoire », encore une fois dans l’intention de saper la loi.

Mais la loi sur l’immigration donne au pouvoir exécutif le pouvoir de permettre aux migrants de vivre et de travailler temporairement aux États-Unis pour des raisons humanitaires ou si leur admission est dans l’intérêt du public. Les décisions concernant les personnes bénéficiant d’une libération conditionnelle doivent être prises au cas par cas, et il n’y a aucune restriction quant aux critères que le secrétaire peut prendre en compte pour déterminer qui est admissible. Il n’y a pas non plus de plafond légal quant au nombre de migrants pouvant être autorisés à entrer dans le pays sous l’autorité.

Plusieurs administrations passées, notamment celles des anciens présidents Trump, Barack Obama et George W. Bush, se sont appuyées sur le pouvoir de libération conditionnelle pour faire venir aux États-Unis des membres de certains groupes de migrants vulnérables.

L’administration Biden s’est appuyée sur des programmes préexistants permettant aux ressortissants de certains pays économiquement ravagés d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud et dont les parrains sont déjà aux États-Unis de demander une libération conditionnelle. Il a également inauguré des parcours similaires pour les Afghans et les Ukrainiens fuyant la guerre, et introduit une application mobile connue sous le nom de CBP One pour faciliter le passage des migrants aux points d’entrée.

Les Républicains de la Chambre ont cherché à fermer ces voies, en adoptant l’année dernière une loi qui les fermerait presque toutes.