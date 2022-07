Le procès en diffamation de Wagatha Christie au Royaume-Uni est terminé

Rebekah Vardy, épouse de l’attaquant de Leicester City Jamie Vardy (L), quitte la Royal Courts of Justice après le dernier jour du procès très médiatisé surnommé par les médias l’affaire “Wagatha Christie” où Rebekah Vardy poursuit Coleen Rooney (R) pour diffamation après avoir été publiquement accusé d’avoir divulgué des histoires privées à la presse le 19 mai 2022 à Londres, en Angleterre.

LONDRES – Le soi-disant procès “Wagatha Christie” qui a saisi le public britannique a rendu son verdict vendredi, Rebekah Vardy perdant son procès en diffamation contre sa compagne de football Coleen Rooney.

La Haute Cour du Royaume-Uni a statué contre Vardy et en faveur de Rooney après une longue dispute d’un an entre les deux “wags” – les épouses et petites amies des joueurs de football – qui présentait tous les rebondissements de l’un des meilleurs romans policiers d’Agatha Christie.

La juge Steyn a rendu son verdict écrit vendredi après un procès au vitriol et salace de deux semaines en mai.

Cela survient deux ans après que Vardy a poursuivi Rooney pour diffamation après un différend sur une série de publications Instagram.

Rooney a allégué que des histoires de son compte Instagram privé avaient été divulguées par Vardy aux journalistes du tabloïd britannique The Sun.

Vardy a nié avec véhémence les affirmations, arguant que les accusations lui avaient causé “des abus publics à grande échelle”, et a poursuivi Rooney dans le but d’effacer son nom.

Cependant, dans sa décision vendredi, Steyn a déclaré qu’il était “probable” que Caroline Watt, alors agent de Vardy, “ait entrepris l’acte direct” de transmettre des informations au Sun.

“Les preuves … montrent clairement, à mon avis, que Mme Vardy était au courant de ce comportement et l’a toléré, s’y livrant activement en dirigeant Mme Watt vers le compte Instagram privé, en lui envoyant des captures d’écran des publications de Mme Rooney, en attirant l’attention sur des éléments de intérêt potentiel pour la presse et répondre aux questions supplémentaires soulevées par la presse via Mme Watt », a-t-elle déclaré.