Le procès en diffamation de Johnny Depp et Amber Heard est dramatisé dans un nouveau téléfilm

C’est le procès qui a captivé le monde – Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard se sont battus devant les tribunaux pour des poursuites en double diffamation.

Maintenant, il est transformé en film. “Hot Take: The Depp/Heard Trial” est un nouveau film dramatisé du service de streaming Tubi, qui met en vedette Megan Davis dans Heard et Mark Hapka dans Depp.

VERDICT DE JOHNNY DEPP : L’ACTEUR GAGNE UNE AFFAIRE DE DIFFAMATION CONTRE L’EX-FEMME AMBER HEARD

Des ex de Depp, dont le mannequin Kate Moss, ont témoigné lors du procès. Alors que Moss contestait toute affirmation selon laquelle Depp était violent avec elle, une autre ancienne petite amie, Ellen Barkin, a raconté une histoire différente. Elle a dit que le traitement de certaines personnes par Depp était “un monde de violence”.

Les acteurs James Franco et Jason Momoa, parmi d’autres personnalités célèbres, ont été mentionnés dans le procès.

Dans la bande-annonce du film Tubi, on peut voir Hapka’s Depp dire à Davis’ Heard : “Un autre avec James Franco ?” auquel le personnage de Davis dit: “Et tu es jaloux de lui aussi?”

L’équipe de Depp a allégué que Heard avait trompé l’acteur de “Pirates des Caraïbes” avec Franco. Bien qu’il ait été initialement signalé qu’il pouvait témoigner, Franco ne l’a pas fait.

Le tribunal a conclu que Depp avait réussi à prouver que Heard l’avait diffamé et a accordé à l’homme de 59 ans 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs. Ces 5 millions de dollars ont ensuite été réduits à 350 000 dollars en raison de la loi de Virginie. Heard a également obtenu des dommages-intérêts compensatoires, mais seulement 2 millions de dollars.

Depuis la décision dans l’affaire, Heard a interjeté appel et a également engagé un nouvel avocat pour de futurs litiges.