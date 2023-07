Le procès en diffamation de Bubba Harkins contre Angels, MLB réglé avant d’aller en procès: Source

Le procès de Bubba Harkins contre la MLB et les anges a été réglé avant qu’il ne commence, selon une source informée à ce sujet. Les termes du règlement n’étaient pas clairs.

Le procès pour plainte en diffamation, initialement déposé en août 2020, devait commencer lundi matin.

Harkins a poursuivi la ligue et les Angels, son employeur depuis quatre décennies, après l’avoir licencié le 3 mars 2020, dans le cadre de la répression de la ligue contre les substances collantes dans le sport.

Harkins a été le directeur du club-house en visite pour les Angels et a reconnu avoir créé une substance collante à base de colophane et de goudron de pin qu’il a donnée aux lanceurs des Angels, ainsi qu’aux lanceurs en visite. Il a fait valoir dans des documents judiciaires que la ligue n’avait jamais appliqué la politique des trucs collants et n’avait jamais précisé qu’il était contraire aux règles de la MLB que le personnel crée des substances pour les joueurs.

L’affaire de diffamation était centrée sur des reportages ultérieurs dans les médias dans les jours qui ont suivi son licenciement. Les médias ont cité des sources anonymes et Harkins a allégué que les articles contenaient des informations diffamatoires qui avaient été divulguées par la ligue ou les Angels.

La MLB était incitée à éviter le procès, car des témoins de haut niveau étaient susceptibles d’être appelés à témoigner. Cela comprenait l’actuel directeur général des Mets, Billy Eppler, alors directeur général des Angels. Et l’actuel directeur général des Rangers Chris Young, alors cadre supérieur de la ligue. On ne sait pas si les joueurs actuels auraient été appelés comme témoins.

L’affaire avait initialement été rejetée par un juge mais a été autorisée à se poursuivre sur une décision d’appel de février 2022.

Les substances étrangères ont longtemps été interdites par la MLB, bien que la règle ait été légèrement appliquée au fil des ans car elle aidait généralement les lanceurs à mieux contrôler le baseball. Au début de 2020, la ligue a réalisé que les lanceurs gagnaient plus qu’un simple commandement grâce à de meilleures prises, mais des taux de rotation nettement améliorés et, finalement, des mouvements.

Le procès devait potentiellement servir de référendum sur les efforts de la ligue pour contrôler l’utilisation de ces substances.

