JACKSON, Mississippi — Un juge fédéral a rejeté lundi le procès en diffamation intenté par Brett Favre contre un autre joueur retraité de la NFL. Shannon Sharpestatuant que Sharpe avait utilisé un discours protégé par la Constitution lors d’une émission sportive lorsqu’il critiquait le lien de Favre avec une affaire de dépenses abusives en matière d’aide sociale dans le Mississippi.

Le juge de district américain Keith Starrett a statué que Sharpe, un ancien ailier rapproché, utilisait une « hyperbole rhétorique » en disant à l’antenne que Favre « prenait aux personnes mal desservies », que l’ancien quarterback « volait de l’argent à des gens qui en avaient vraiment besoin » et que quelqu’un devrait être une personne désolée « pour voler au plus bas des plus bas ».

Favre a poursuivi Sharpe en février, affirmant que son collègue membre du Temple de la renommée du football professionnel avait fait des déclarations « manifestement fausses » à son sujet dans l’émission-débat de Fox Sports « Skip and Shannon : Undisputed ». L’affaire a été portée devant la Cour fédérale en mars et Sharpe a quitté l’émission sportive en juin.

La discussion sur les dépenses sociales du Mississippi dans « Undisputed » a eu lieu après une large couverture médiatique sur les allégations de la plus grande affaire de corruption publique du Mississippi.

L’auditeur du Mississippi, Shad White, a déclaré qu’entre 2016 et 2019, le ministère des Services sociaux du Mississippi a mal dépensé plus de 77 millions de dollars du programme d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses – un argent destiné à aider certaines des personnes les plus pauvres des États-Unis.

Les procureurs ont déclaré que le ministère avait donné de l’argent à des organisations à but non lucratif qui l’avaient dépensé pour des projets favorisés par des personnes riches et bien connectées, comme un centre de volley-ball de 5 millions de dollars à l’Université du sud du Mississippi, un projet pour lequel Favre avait accepté de collecter des fonds.

Starrett a écrit dans sa décision lundi que les références de Sharpe à « prendre » et à « voler » faisaient référence au détournement de l’argent du TANF « à des fins autres que l’aide aux défavorisés ».

“De même, l’utilisation par Sharpe des mots ‘les gens qui avaient vraiment besoin de cet argent’, ‘les plus pauvres’ et ‘les moins bien desservis’, sont encore une fois des exemples de discours protégés et colorés faisant référence aux familles dans le besoin du Mississippi”, a écrit le juge. .

“Ici, aucune personne raisonnable écoutant l’émission ne penserait que Favre est réellement entré dans les maisons de personnes pauvres et a pris leur argent – qu’il a commis le crime de vol contre une personne pauvre en particulier dans le Mississippi”, a écrit Starrett.

Lundi soir le Xanciennement connu sous le nom de Twitter, Sharpe a noté le rejet du procès et a remercié son équipe juridique pour avoir traité l’affaire.

L’Associated Press a envoyé un e-mail à l’avocat de Favre, Michael Shemper, lundi soir, pour solliciter des commentaires sur le rejet du procès.

Favre ne fait pas face à des accusations criminelles, mais il fait partie des plus de trois douzaines de personnes ou d’entreprises que l’État poursuit en justice pour tenter de récupérer l’argent des aides sociales mal dépensé.

En plus de poursuivre Sharpe, Favre a intenté des poursuites en diffamation plus tôt cette année contre White, l’auditeur, et le sportif Pat McAfee, qui est un ancien parieur de la NFL. Favre a mis fin à son procès contre McAfee en mai, après que McAfee s’est excusé pour les déclarations à l’antenne selon lesquelles Favre avait « volé les pauvres du Mississippi ». Le procès de Favre contre White est toujours en cours.

Favre a remboursé 1,1 million de dollars qu’il a reçu pour ses honoraires de parole d’un groupe à but non lucratif qui a dépensé l’argent du TANF avec l’approbation du ministère des Services sociaux du Mississippi. White a déclaré que Favre ne s’était jamais présenté pour prononcer les discours.

En décembre, le ministère a formulé une nouvelle demande allant jusqu’à 5 millions de dollars contre Favre et une fondation sportive universitaire, affirmant que l’argent de l’aide sociale avait été utilisé de manière inappropriée pour financer une arène de volley-ball à l’alma mater de Favre, l’Université du sud du Mississippi.

La fille de Favre a commencé à jouer au volley-ball à l’université en 2017. Les documents déposés dans le cadre du procès civil de l’État montrent des échanges de messages texte entre Favre et d’autres personnes concernant le transfert d’argent vers l’installation de volley-ball par une organisation à but non lucratif qui avait des contrats avec le ministère des Services sociaux.