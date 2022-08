Le procès en diffamation d’Alex Jones: pitreries de la salle d’audience et vérifications de la réalité

Après des années de retards et d’obstacles, le premier des trois procès en diffamation contre Alex Jones d’Infowars par les parents des victimes de Sandy Hook a finalement été jugé, et il a déjà été extrêmement imprévisible. C’est la deuxième fois cette année qu’une affaire de diffamation très médiatisée attire l’attention du public, à la suite du procès Depp-Heard, et le procès Jones d’une semaine a livré des moments choquants auxquels même les accros de longue date de Court TV n’auraient peut-être pas pu s’attendre. Le plus grand? Une bombe majeure dans la salle d’audience le dernier jour du témoignage au cours de laquelle l’avocat de Jones a accidentellement remis tout le contenu de son téléphone à l’accusation, révélant l’étendue de la tromperie de Jones – un snafu qui a également averti par inadvertance le comité de la Chambre le 6 janvier.

Jones a passé des années à diffuser des théories du complot sur Infowars, sa société de médias d’extrême droite couvrant la radio, la télévision et le Web, dans des segments avec des titres comme “Sandy Hook Vampires Exposed”. Parmi ses affirmations : que Sandy Hook était un canular « sous faux drapeau », que cela ne s’est pas produit et que les familles en deuil des 20 enfants et six adultes tués lors de la fusillade de masse de 2012 étaient des acteurs. À la suite de ces affirmations, les fans d’Infowars ont harcelé, traqué et menacé les familles pendant des années, poussant certains à se cacher.

Au total, 10 familles ont finalement poursuivi Jones à partir de 2018, portant deux poursuites au Texas, où Jones dirige Infowars, et une dans le Connecticut, où la fusillade a eu lieu. En 2019, Jones a finalement admis que la fusillade était réelle, mais il a continué à répandre des informations erronées sur les parents jusqu’au procès en cours et pendant celui-ci. Cette poursuite texane, intentée par Neil Heslin et Scarlett Lewis, les parents de Jesse Lewis, 6 ans, est la première des trois affaires à être entendue.

Jones a déjà perdu les trois affaires par jugement par défaut ; les procès visent à déterminer combien d’argent Jones paiera aux survivants. Les plaignants demandent 150 millions de dollars de dommages-intérêts au total – ce qui pourrait être considéré comme un montant raisonnable étant donné que Jones pourrait gagner jusqu’au double au cours d’une année donnée – et de nombreux spectateurs considèrent le procès comme un moment majeur de jugement pour Jones.

Mais alors que Jones sera finalement obligé de payer, littéralement, pour ses actions, l’impact durable de ses années de marchandage de la théorie du complot peut être impossible à quantifier. Les révélations choquantes de l’affaire, qui incluent désormais un lien potentiel avec le 6 janvier 2021, rappellent que le genre de pensée paranoïaque zélée que Jones encourage peut avoir des conséquences dangereuses et imprévues.

Jones a déjà perdu l’affaire en refusant de participer à sa propre défense

Jones a passé des années à se battre pour se rendre au tribunal. Il a régulièrement refusé de participer au processus de découverte pour chacun des trois procès – la partie mandatée par le tribunal de l’affaire où l’accusation et la défense doivent remettre tous les documents pertinents à leur adversaire. En raison de son manque de coopération, les trois juges ont finalement décidé, après des années de retard, que Jones était tenu de verser des dommages-intérêts aux familles.

L’actuel procès devant jury, qui a commencé à Austin le 26 juillet, n’a pas pour but de statuer sur la responsabilité de Jones – c’est réglé – mais plutôt de déterminer ce que valent les années de mensonges de Jones sur les familles. (Plus tôt cette année, Jones a tenté de régler un procès avec les familles en leur offrant 120 000 $ chacune. Les familles ont rejeté l’offre.) Deux questions sont en cause : combien d’argent Jones doit pour les dommages directs et combien lui et Infowars ont profité de mentir sur la fusillade.

En refusant de participer à la découverte pour chaque procès et en refusant ainsi de divulguer ses informations financières, Jones a peut-être espéré empêcher les tribunaux de déterminer des réponses précises à ces questions. Il a également déposé son bilan en avril, bien qu’il ait gagné jusqu’à 50 millions de dollars par an, dans une tentative claire de retarder le jugement financier dans l’un des autres procès.

Mais grâce à une gaffe majeure des avocats de Jones, nous avons maintenant un aperçu de ces réponses et bien plus encore. Après avoir passé des années à refuser de divulguer des documents, les avocats de Jones ont envoyé la semaine dernière par inadvertance à l’accusation l’intégralité du contenu du téléphone de Jones, y compris des années de SMS et d’e-mails. Cela a conduit à une révélation explosive de la salle d’audience de l’avocat des plaignants, Mark Bankston, mercredi, le dernier jour des plaidoiries dans l’affaire.

“Saviez-vous qu’il y a 12 jours, votre avocat a foiré et m’a envoyé une copie numérique de l’intégralité de votre téléphone portable avec chaque SMS que vous avez envoyé au cours des deux dernières années ?” Bankston a demandé à Jones. “C’est comme ça que je sais que tu m’as menti.”

Bankston a allégué que l’avocat de Jones, F. Andino Reynal – qui est le 11e avocat que Jones a eu dans l’affaire jusqu’à présent – avait envoyé par inadvertance à Bankston l’intégralité du contenu du téléphone de Jones, n’a apparemment pas réalisé qu’il l’avait fait, et n’a donc pas placé toutes les mesures de protection autour de la divulgation de leur contenu. Un Jones stupéfait en réponse a qualifié la révélation de “moment Perry Mason” de Bankston.

Les avocats d’Alex Jones se sont trompés et ont accidentellement envoyé aux avocats des familles de Sandy Hook une copie complète de tout ce qui se trouvait sur le téléphone de Jones. Cela a ensuite exposé Jones comme une preuve cachée qu’il aurait dû remettre. Jones en apprenant ceci: “C’est votre moment Perry Mason.” pic.twitter.com/GmA64zFFvu – Angelo Carusone (@GoAngelo) 3 août 2022

J’ai vu beaucoup de Law & Order, je n’ai pas vu une tournure aussi bonne que “Les avocats d’Alex Jones ont accidentellement envoyé aux avocats des parents de Sandy Hook tout le contenu de son téléphone et ses finances longtemps cachées, mais ils ont attendu 12 jours pour le laisser mensonge” dans ma vie. Juste une journée absolument folle. —Ben Collins (@oneunderscore__) 3 août 2022

Les enregistrements téléphoniques ont révélé des preuves qu’Infowars, contrairement aux affirmations répétées de Jones, est en fait devenu plus rentable financièrement après que l’entreprise a été définitivement retirée de toutes les principales plateformes de médias sociaux en 2018. Pendant les périodes de pointe, a reconnu Jones, le point de vente de marchandises Infowars fait parfois jusqu’à 800 000 $ par jour, ce qui pourrait représenter plus de 300 millions de dollars par an. (En contre-interrogatoire, Reynal demanda Jones s’il pensait que ses avocats faisaient du bon travail. Jones a dit oui.)

L’erreur téléphonique a peut-être même révélé des informations potentiellement pertinentes pour la planification de l’insurrection du 6 janvier, et le comité du 6 janvier aurait l’intention d’assigner le téléphone de Jones maintenant que les enregistrements ont été rendus publics. Jones a des liens connus avec les chefs de file de plusieurs milices et d’autres personnes impliquées dans l’invasion du Capitole, et le comité a assigné Jones à comparaître dès novembre 2021 pour son rôle dans l’action.

Le projet de Jones a été de déformer la réalité. Au procès, nous l’avons vu en action.

S’il semble que les experts s’accrochent à chaque mot du procès en diffamation, c’est parce qu’ils ont : journalistes et blogueurs juridiques ont tweeté en direct le procès minute par minute, de la salle d’audience et tandis que Suivant le livestream de la salle d’audience. Cela a parfois créé un effet d’écho en temps réel pour chacun des moments les plus choquants de l’affaire – et pour un procès où le verdict a déjà été prononcé, il y en a eu beaucoup.

Il y a eu la fois où l’avocat de Jones a renversé l’accusation et a ensuite dû s’excuser, ou la fois où Jones confronté Le journaliste du HuffPost Sebastian Murdock en le qualifiant d’acteur et de “pirate”. Ou la fois où Jones a quitté la salle d’audience pour faire un segment d’Infowars dans lequel il a suggéré que Heslin faisait “un acte” ou pourrait être mentalement handicapé – durant Témoignage d’Heslin. Tout au long du procès, la juge présidente de l’affaire, la juge de district du comté de Travis, Maya Guerra Gamble, a dû demander à Jones et à son équipe de défense d’obéir aux règles de base de la salle d’audience, comme arriver au tribunal à l’heure et, en particulier, ne pas mâcher de chewing-gum. À un moment donné, Jones s’est présenté portant un morceau de ruban adhésif sur la bouche dans une tentative apparente de protester contre le premier amendement.

Puis il y a eu le moment où les plaignants ont montré une vidéo d’un segment d’Infowars dans lequel Jones décrivait Gamble comme “travaillant avec des pédophiles”, avant de montrer son image, superposée à une statue de justice aveugle, incendiée.

“C’est Lady Liberty… pas [an image] du juge », protesta Jones. “Le juge consomme la liberté.” Bankston a rétorqué qu’il espérait que “certains de vos téléspectateurs seraient capables de faire cette distinction”.

Tout au long du procès, la défense, les plaignants et même les jurés ont tenté de percer les bouffonneries paranoïaques de Jones pour trouver une humanité commune et ancrée. Le plus important de ces moments est survenu mardi, lorsque Scarlett Lewis a livré un témoignage émouvant sur l’impact que les actions de Jones ont eu non seulement sur la vie des familles, mais sur la notion de vérité elle-même. « La vérité – la vérité est si vitale pour notre monde. La vérité est ce sur quoi nous basons notre réalité, et nous devons nous mettre d’accord là-dessus pour avoir une société civile », a déclaré Lewis à Jones. “Quand vous dites ces choses, il y a une frange de la société qui vous croit vraiment dangereux.”

Tout au long du procès, un thème majeur essayait de ramener Jones lui-même à une version fonctionnelle de la réalité. “Vous et votre entreprise voulez que le monde croie que ce juge truque cette procédure judiciaire pour s’assurer qu’un script, un script littéral, est suivi”, a déclaré Bankston à un moment donné. Jones a fait valoir qu’il faisait un effort de bonne foi pour prendre le procès au sérieux, mais cette affirmation a été minée par les preuves de ses mises à jour Infowars en cours, dans lesquelles il a affirmé que le procès avait été organisé et que les jurés étaient manipulés.

Jones a tenté à plusieurs reprises d’injecter les questions du premier amendement dans la procédure afin de défendre son droit d’appeler le tournage de Sandy Hook faux sans conséquences. Parce que le premier amendement ne fait rien pour protéger les gens des conséquences de la diffamation, Gamble a interdit à plusieurs reprises toute discussion sur la liberté d’expression. Comme Bankston Mets-le“la parole est gratuite, mais les mensonges se payent.”

Que les jurés l’achètent, cependant, personne ne peut le deviner. Un juré a continuellement posé des questions à Lewis et Jones pour savoir s’ils seraient prêts à pardonner et à s’excuser et même à travailler ensemble à l’avenir; un autre a posé plusieurs questions pour savoir si Jones serait toujours capable de combattre «les mondialistes» s’il résolvait le problème de Sandy Hook. “Voulez-vous déclarer sous serment que vous n’êtes pas un lézard qui travaille pour les mondialistes ?” a été une question de juré rejetée.

Savoir si Alex Jones est ou non un lézard peut sembler être un spectacle secondaire dans un procès parallèle. Mais c’est en fait assez central pour tout le cirque. Tout comme Lewis l’a noté, les distorsions de la réalité souvent extravagantes et grandioses de Jones ont des conséquences, car si beaucoup de ses fans et téléspectateurs d’Infowars prennent toute la série comme une parodie ironique, d’autres ne le font pas. Le contenu de Jones a décollé parce qu’il validait la paranoïa individuelle ; cette même paranoïa lie désormais un nombre impressionnant d’Américains à des théories de plus en plus élaborées sur les canulars électoraux et les réseaux pédophiles. Certains étaient même prêts à prendre d’assaut le Capitole de la nation. Les théories du complot fleurissent au milieu des turbulences et du chaos – et le chaos turbulent est exactement le genre de chose qu’Infowars propose régulièrement.

Vous pouvez affirmer qu’Infowars et Jones ont chacun apporté d’énormes contributions à la crise épistémique actuelle et évolutive de la nation – un état dans lequel la partisanerie a largement divisé et défini nos visions du monde au point où nous ne sommes plus d’accord sur une version partagée de la réalité. Tout comme le procès en diffamation Amber Heard-Johnny Depp a mis en évidence un problème culturel beaucoup plus vaste de fandoms zélés incontrôlés et de radicalisation en ligne, le procès en diffamation Jones a illustré de manière frappante à quel point le discours et l’interaction dysfonctionnels sont devenus lorsque nous ne pouvons pas nous mettre d’accord sur des questions même fondamentales de la réalité. .

Dans un procès qui comprenait Jones face aux jurés et leur assurant qu’il ne pensait pas qu’ils étaient de mauvais acteurs ou qu’ils faisaient partie d’un faux drapeau – après que les plaignants aient diffusé des extraits d’un segment d’Infowars dans lequel il déclarait que les jurés “ne savent pas quelle planète ils sont allumés” – la seule vérité cohérente disponible peut être que la “vérité” de Jones change en fonction du contexte, du public et des circonstances.

Jeudi, les jurés ont reçu des instructions du juge et sont passés au délibéré. Les enseignements tirés de ce procès peuvent s’avérer instructifs pour les deux autres procès à venir ; ils peuvent même, selon les conclusions des jurés, avoir un impact significatif sur les finances de Jones et sur la capacité d’Infowars à poursuivre son trafic de désinformation. Même si les procès de Sandy Hook finissent par renverser l’empire Infowars, les décennies qu’il a passées à intégrer la frange paranoïaque ont déjà fait leur travail.