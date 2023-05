Le procès en destitution de Ken Paxton du Texas commencera au plus tard le 28 août

AUSTIN, Texas (AP) – Un procès historique en destitution au Texas pour déterminer si le procureur général républicain Ken Paxton devrait être démis de ses fonctions de manière permanente commencera au plus tard en août au Sénat de l’État, où le jury qui déterminerait son avenir pourrait inclure sa femme , la sénatrice Angela Paxton.

L’établissement d’un calendrier a été l’une des dernières ordonnances des législateurs des affaires prises lundi lors d’une fin acrimonieuse de la session législative de cette année au Texas, où la destitution a mis à nu des fractures dans le plus grand État rouge d’Amérique au-delà de la question de savoir si les républicains évinceront l’une des stars juridiques conservatrices du GOP.

Cela entraîne les républicains – qui pendant des années ont poussé le Texas en évolution rapide plus loin vers la droite – dans un été de travail inachevé et de sentiments aigris qui risquent de se répandre dans les élections de 2024.

Les enjeux sont également augmentés pour le gouverneur républicain Greg Abbott, qui n’a pas pu obtenir à temps son programme complet par le biais de la législature contrôlée par le GOP. Il a presque immédiatement rappelé les législateurs au travail pour la première de « plusieurs » sessions extraordinaires dans les mois à venir.

Son annonce ne faisait aucune mention de Paxton, sur qui Abbott est resté silencieux depuis le début de la procédure de destitution la semaine dernière.

Au centre du conflit dans le Capitole du Texas se trouve Paxton, que la Chambre contrôlée par le GOP a destitué à une écrasante majorité ce week-end pour des accusations de corruption et d’abus de pouvoir après près d’une décennie de scandales et d’accusations criminelles qui ont poursuivi le meilleur avocat de l’État. Il est suspendu de ses fonctions en attendant son procès au Sénat de l’État, qui a fixé une date de début au plus tard le 28 août.

Soulignant les retombées de la destitution de Paxton, la session s’est terminée avec une douzaine de législateurs de la Chambre traversant le bâtiment et remettant les articles de destitution au Sénat, où 31 sénateurs pourraient agir en tant que jurés.

Dans une tournure compliquée, l’un d’eux est le sénateur Paxton, qui n’a pas parlé publiquement depuis la destitution de son mari ou a dit si elle se récuserait de la procédure. Elle a refusé de commenter lundi lorsqu’elle a été approchée par l’Associated Press devant la chambre du Sénat.

Le président de l’enquête de la Chambre, le représentant de l’État républicain Andrew Murr, a également refusé de dire s’il serait approprié que le sénateur Paxton participe.

« Nous gérerons ce processus avec le poids et le respect qu’il mérite et requiert », a déclaré Murr.

La destitution a marqué une finale dramatique de la session législative de 140 jours au Texas, où les républicains ont commencé l’année avec de larges majorités du GOP après une élection dominante à mi-mandat, un excédent historique de 33 milliards de dollars et un gouverneur considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2024.

Mais au lieu d’un tour de victoire en douceur ce printemps, les républicains ont passé des mois à s’affronter sur des promesses de réduire les impôts fonciers et de fournir des bons aux élèves des écoles publiques, et finalement ils n’ont livré ni l’un ni l’autre avant la fin du temps imparti.

Les deux étaient des priorités d’Abbott, qui était silencieux à la fin de la session. Il pourrait également nommer un procureur général par intérim, mais n’a fait aucun commentaire public sur Paxton depuis le début de la procédure de destitution la semaine dernière.

Parmi ceux qui se sont précipités à la défense de Paxton figurent des militants de la droite dure du GOP et l’ancien président Donald Trump, le principal candidat à l’investiture présidentielle républicaine de 2024, qui, au cours du week-end, a publié sur sa plateforme de médias sociaux que le gouverneur était « MISSING IN ACTION ! ”

Dans un État où les républicains contrôlent tous les leviers de pouvoir depuis des décennies – et ont utilisé cette domination pour mettre le Texas en tête à l’échelle nationale sur des mesures controversées visant à restreindre l’avortement et l’immigration – l’échec de plusieurs promesses dans le Capitole de l’État a souligné à quel point ils ne bougent pas toujours au pas de course.

« Il existe certainement des lignes de bataille au sein du Parti républicain », a déclaré Brandon Rottinghaus, professeur de sciences politiques à l’Université de Houston. « Je ne pense pas qu’ils soient idéologiques. Je pense que vous pourriez y lire que la Chambre est fatiguée de subir la pression des républicains d’extrême droite, et c’est leur façon de mettre en place certaines barrières.

Les divisions ne sont pas nouvelles au Texas et, plus généralement, les républicains ont réussi à faire passer une série de mesures qu’ils ont présentées comme des victoires pour les conservateurs, notamment l’interdiction des soins affirmant le genre et l’interdiction des bureaux de diversité, d’équité et d’inclusion dans les universités de l’État.

Ils ont également soumis le comté de Harris, le troisième plus grand comté du pays et le plus grand du Texas contrôlé par les démocrates, à de nouvelles lois qui les ont obligés à licencier leur administrateur électoral et ouvrent la voie aux responsables de l’État pour qu’ils contrôlent davantage leurs élections. .

Paxton n’est que le troisième fonctionnaire en poste dans l’histoire de près de 200 ans du Texas à être destitué. Il a qualifié l’enquête de la Chambre qui a conduit à sa destitution de « corrompue » et a largement nié les actes répréhensibles. La série d’accusations portées contre lui comprend un acte d’accusation pour fraude en valeurs mobilières et des allégations selon lesquelles il aurait abusé de son bureau pour tenter de contrecarrer une enquête du FBI sur l’un de ses donateurs.

« Ce qui s’est passé cette semaine n’est pas une fierté pour moi », a déclaré Phelan à la chambre. « Ce n’est pas quelque chose dont j’étais fier. Mais c’était nécessaire. C’était juste. »

Paul J. Weber et Acacia Coronado, The Associated Press