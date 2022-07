Le procès Elon Musk-Twitter débutera le 17 octobre

Twitter et le PDG de Tesla, Elon Musk, seront jugés à partir du 17 octobre dans le Delaware pour résoudre la tentative de Musk d’annuler son acquisition de la société, à moins qu’ils ne parviennent d’abord à un règlement.

La société de réseautage social a poursuivi Musk, qui est également le PDG de SpaceX, pour s’être retiré d’un accord qu’il avait proposé pour la première fois en avril pour acheter Twitter pour environ 44 milliards de dollars à 54,20 dollars par action.

Le juge du Delaware qui statue sur l’affaire, la chancelière Kathaleen St. J. McCormick, a informé les avocats de Twitter et de Musk d’un certain nombre de délais serrés pour se préparer à un éventuel procès. Par exemple, Twitter et Musk doivent envoyer des demandes de découverte initiales à des tiers avant le 1er août et doivent terminer leurs dépositions avant le 29 septembre.

Le juge a également souligné dans un dossier déposé jeudi soir: “La découverte ne doit pas être demandée ou refusée dans le but d’imposer des demandes déraisonnables ou d’obtenir des avantages déraisonnables de la partie adverse.”

Les avocats de Twitter avaient auparavant exprimé leur inquiétude face aux volumineuses demandes d’informations de Musk dans les documents déposés auprès du tribunal, soulignant que le centimilliardaire avait autrefois envisagé de lancer un service rival.

En mars, Musk a écrit dans une série de tweets: “Étant donné que Twitter sert de facto de place publique de la ville, ne pas adhérer aux principes de la liberté d’expression sape fondamentalement la démocratie. Que faut-il faire ? Une nouvelle plateforme est-elle nécessaire ?”

Musk, par l’intermédiaire de ses avocats, a accusé à plusieurs reprises Twitter de “résister et de contrecarrer” son droit à l’information sur le nombre de comptes de bots et de spams sur la plateforme.

Twitter prévoit de tenir une assemblée des actionnaires pour voter sur l’acquisition le 13 septembre.