Le procès Elon Musk-Twitter débutera le 17 octobre

Que ce passe-t-il Un juge du Delaware Chancery Court a statué qu’un procès contre la tentative du milliardaire Elon Musk de se retirer d’un accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter commencera le 17 octobre. Pourquoi est-ce important Obtenir un procès plus tôt pourrait réduire les dommages auxquels Twitter et les actionnaires pourraient être confrontés alors que l’incertitude entourant l’accord s’éternise.

Twitter et le milliardaire Elon Musk seront jugés du 17 au 21 oct.un calendrier du tribunal de la chancellerie du Delaware a confirmé vendredi, au sujet de la tentative du PDG de Tesla de se retirer d’un Contrat de 44 milliards de dollars pour acheter l’entreprise.

Le calendrier officiel arrive une semaine après Twitter partiellement blâmé un manque à gagner sur “l’incertitude” liée à l’offre publique d’achat houleuse de Musk et 10 jours après une audience du 19 juillet sur la question.

Lors de l’audience du 19 juillet, les avocats de Twitter ont demandé un procès en septembre tandis que les avocats de Musk ont ​​fait pression pour que le procès commence fin février. Lors de l’audience, la chancelière Kathaleen St. Jude McCormick, juge en chef du tribunal, a fixé le procès au mois d’octobre, mais n’a pas précisé de date exacte.

Bien que ni Twitter ni Musk n’aient obtenu exactement ce qu’ils voulaient, le délai plus court suggéré par le juge est toujours une victoire pour la société de médias sociaux, après que ses avocats se soient inquiétés du préjudice potentiel résultant des efforts de Musk pour “se frayer un chemin” hors de l’accord.

Dans ses remarques, McCormick a déclaré que plus une opération de fusion reste longtemps dans les limbes, plus le risque de préjudice irréparable est grand. Elle a également noté que les avocats de Musk semblent sous-estimer la capacité du tribunal à traiter rapidement les litiges complexes.

L’audience du 19 juillet a marqué la première fois que les équipes juridiques de Musk et de Twitter se sont affrontées devant un tribunal.

L’avocat de Musk, Andrew Rossman, a déclaré lors de l’audience que le milliardaire avait besoin de plus de temps pour vérifier que moins de 5 % des 229 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter sont des faux comptes ou des spams. L’équipe juridique de Musk a fait valoir que les données sont importantes pour comprendre les activités publicitaires de Twitter. Rossman a déclaré que Musk “a sans doute plus de risques en jeu que Twitter s’il finit par être forcé d’acheter cette société” et “n’a aucune incitation à maintenir cette suspension pendant longtemps”.

L’avocat de Twitter, Bill Savitt, a repoussé l’argument et a déclaré que la société avait souligné qu’il y avait des mises en garde concernant les données qui notaient que le nombre de comptes de spam pourrait être plus élevé.

Le 8 juillet, Musk a annoncé qu’il mettait fin à l’accord de fusion conclu en avril. Le 12 juillet, Twitter a poursuivi Musk pour le forcer à finaliser l’achat et a accusé le milliardaire d’avoir fait des demandes d’informations “conçues pour tenter de faire échouer l’affaire”. La société allègue dans le procès que la raison pour laquelle le milliardaire veut se retirer de l’accord est que sa richesse personnelle a chuté, ce qui lui a coûté plus cher pour acquérir la société.

Dans un développement connexe, Musk a déposé une contre-poursuite le vendredi. Les détails du costume de Musk sont restés confidentiels mais pourraient être bientôt accessible au public, selon le Wall Street Journal. La contre-attaque était attendue.

Musk fait également face à des poursuites de Actionnaires Twitter. Un investisseur de Twitter qui détient 5 500 actions Twitter a poursuivi Musk vendredi, exhortant le Delaware Chancery Court à appliquer l’accord de fusion, Bloomberg signalé.

Pendant ce temps, le fonds spéculatif Greenlight Capital a pris une nouvelle participation dans Twitter en juillet. Plusieurs organes de presse, citant une lettre envoyée aux investisseurs lundi, a rapporté que le fonds spéculatif payait en moyenne 37,24 $ par action. CNET a également vu la lettre.

“A ce prix, il y a un avantage de 17 $ par action si TWTR l’emporte devant les tribunaux et nous pensons qu’il y a environ 17 $ par action de baisse, si l’accord est rompu. temps », disait la lettre.

Greenlight Capital a ajouté qu’il pense que le tribunal de la chancellerie du Delaware est incité à faire respecter l’accord.

“Si cela permet à Musk de se tirer d’affaire, cela invitera de nombreux futurs acheteurs à poursuivre leurs remords”, indique la lettre.

Sean Keane et David Lumb de CNET ont contribué à ce rapport.