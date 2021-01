Rep. Louie Gohmer lors d’une conférence de presse devant le Capitole le 3 décembre 2020. | Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc. Getty Images

Le vice-président Mike Pence ne sera pas autorisé à choisir le prochain président.

Vendredi, un tribunal fédéral du Texas a rejeté le dernier d’une longue série de poursuites républicaines visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Le procès, qui a été intenté à la fin de l’année dernière par le représentant du Texas Louie Gohmert et une liste d’électeurs républicains en Arizona, a demandé au tribunal de district américain du district est du Texas d’accorder au vice-président Mike Pence «l’autorité exclusive et la seule le pouvoir discrétionnaire en vertu du douzième amendement de déterminer quelles listes d’électeurs pour un État, ou aucun des deux, peuvent être comptées. »

Une telle autorité – qui manque beaucoup à Pence – donnerait au vice-président le pouvoir de choisir le prochain président, ouvrant la voie à Pence pour lancer l’élection au président Donald Trump et l’installer à un deuxième mandat non élu.

En réalité, Pence a un rôle à jouer lorsque le Congrès se réunit pour certifier les votes du collège électoral le 6 janvier, mais c’est plus une formalité qu’autre chose. En tant que vice-président, Pence est également président du Sénat – ainsi, selon le 12e amendement, le travail de Pence est «d’ouvrir tous les certificats et les votes seront ensuite comptés». La véritable certification des votes, cependant, incombe au Congrès.

Dans son cas, Gohmert a affirmé que les vice-présidents étaient censés être plus que «l’ouvreur d’enveloppe en chef glorifié», une position en contradiction avec plus d’un siècle de pratique établie.

Le tribunal, cependant, n’a pas examiné le bien-fondé de cette affirmation dans sa décision de vendredi. Dans une ordonnance de 13 pages rejetant la poursuite, le juge nommé par Trump, Jeremy Kernodle, a conclu que le tribunal n’était « pas compétent en la matière » pour entendre la poursuite en premier lieu, arguant que les plaignants n’avaient pas qualité pour agir – essentiellement qu’ils ne seraient pas lésés. si le processus de certification devait se poursuivre – que la poursuite reposait trop sur des hypothèses alambiquées et que les plaignants ne poursuivaient même pas la bonne personne.

Plus précisément, Gohmert a poursuivi Mike Pence – la personne même à qui son procès accorderait des pouvoirs étendus en cas de succès.

Pence, naturellement, n’était pas exactement à bord. Dans une réponse du ministère de la Justice de Trump demandant que le tribunal du Texas refuse l’aide d’urgence à Gohmert au nom de Pence – le procureur général adjoint par intérim Jeffrey Bossert Clark, rejoint par deux sous-procureurs généraux adjoints – a écrit que «le vice-président n’est pas le défendeur approprié. à ce procès.

«Si l’action des plaignants aboutissait», poursuit le dossier du ministère de la Justice, «le résultat serait de supprimer toute contrainte que la loi sur le décompte électoral impose au vice-président. Dans la mesure où l’un de ces plaignants particuliers a une réclamation juridiquement identifiable, elle serait contre le Sénat et la Chambre des représentants.

le Maggie Haberman du New York Times a rapporté vendredi que Trump était contrarié par le fait que le ministère de la Justice ait pris cette position et qu’il s’en soit plaint à Pence. Le juge a toutefois convenu que poursuivre Pence était inapproprié.

Il y avait aussi quelques assez importants erreurs factuelles. Notamment, comme l’a souligné l’avocat Akiva Cohen sur Twitter, la poursuite prétend que l’Arizona a nommé des groupes d’électeurs concurrents, une situation qui signifierait que l’État soumettrait deux séries de votes au Congrès. Mais il n’y a pas de listes d’électeurs concurrentes, en Arizona ou ailleurs. Les résultats de l’élection présidentielle de 2020 – qui a été remportée par le président élu Joe Biden – ont été certifiés dans les 50 États et dans le district de Columbia, et aucune législature d’État n’a tenté de nommer une liste alternative d’électeurs pro-Trump.

Oh, Gohmert et son équipage pensent aussi qu’ils sont une législature d’État, apparemment. De plus, ils pensaient que «mentir carrément à un tribunal fédéral» était une bonne façon de déposer une plainte. Non, «l’État d’Arizona» n’a pas «désigné deux listes d’électeurs en compétition» pic.twitter.com/TSWxmHkkb7 – Akiva Cohen (@AkivaMCohen) 28 décembre 2020

Comme l’a expliqué Andrew Prokop de Vox en décembre, prétendre que les électeurs républicains d’une poignée d’États clés gagnés par Biden se sont réunis pour voter pour Trump, mais ces votes n’ont absolument aucune force juridique ou substance derrière eux. Chaque État n’a qu’un seul ensemble d’électeurs valides – et ces électeurs ont confirmé la victoire du Collège électoral de Biden le mois dernier, 306 à 232.

Gohmert, pour sa part, semble être dans le déni: «Le juge déclare« non-qualité »dans mon procès pour lancer des électeurs frauduleux Biden», il tweeté Vendredi. «Si je ne suis pas debout, personne ne le fait. Quand personne n’a jamais qualité pour agir, à quoi sert un système judiciaire? »

Et il s’est égaré dans un territoire encore plus dangereux samedi lors d’une apparition sur le réseau câblé conservateur Newsmax, affirmant à tort que si Trump n’est pas autorisé à voler les élections à Biden, «cela signifiera la fin de notre république», tout en disant «en effet , la décision serait que vous devez sortir dans la rue et être aussi violent que l’antifa et le BLM.

Louie Gohmert sur Newsmax: « Mais si l’essentiel est, le tribunal dit: » Nous n’allons pas y toucher. Vous n’avez aucun remède « – en fait, la décision serait que vous devez aller dans la rue et soyez aussi violent qu’Antifa et BLM. » pic.twitter.com/cZIdGTiQls – Aaron Rupar (@atrupar) 2 janvier 2021

Le cas de Gohmert n’est pas le premier procès électoral républicain à se heurter à des problèmes permanents – la Cour suprême a rejeté un vaste procès intenté par le Texas le mois dernier pour la même raison – mais à l’approche du jour de l’inauguration, Trump et ses alliés sont à court de il est temps de lancer de nouvelles tentatives pour empêcher Biden de prendre ses fonctions.

L’inauguration de Biden ne signifie pas que des défis comme celui de Gohmert, qui, selon le Washington Post, son équipe juridique envisage de faire appel, disparaîtront. Mais cela ne signifie pas non plus qu’ils ont une chance de réussir.

En tant qu’Université de Californie, Rick Hasen, professeur de droit à Irvine mis sur Twitter le mois dernier à propos d’un autre procès: «Les gens me demandent quand le litige va s’arrêter. Je dis peut-être pas pendant toute la présidence de Biden. Mais quand le grave litige s’arrêtera-t-il? C’est déjà le cas.

Le procès de Gohmert est un aperçu de ce qui va se passer au Congrès

Cependant, la tentative profondément peu sérieuse de Gohmert de poursuivre en justice n’est qu’une expression de la manie post-électorale qui frappe le Parti républicain. Et la décision du tribunal de vendredi – qui fait chuter Trump et ses alliés républicains au dossier judiciaire à 1-60 dans un litige post-électoral, selon l’avocat démocrate du droit de vote Marc Elias – ne sera pas la fin.

Les républicains des deux chambres du Congrès ont déjà déclaré leur intention de s’opposer à la certification de la victoire de Biden au collège électoral lorsque les législateurs se réunissent le 6 janvier, et Trump, qui est retourné à la Maison Blanche tôt jeudi après un séjour de vacances en Floride, a été occupé promouvoir un rassemblement centré sur l’annulation des résultats des élections le même jour.

Le BIG Protest Rally à Washington, DC, aura lieu à 11h00 le 6 janvier. Détails de localisation à suivre. StopTheSteal! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 janvier 2021

Inutile de dire que le rassemblement prévu par Trump sera totalement inefficace pour contester les résultats des élections – mais cela ne signifie pas qu’il sera inoffensif. La dernière fois que des manifestants pro-Trump sont descendus en masse à Washington, des violences ont éclaté et au moins cinq personnes ont été poignardées.

Et bien que les efforts des républicains sur la Colline soient également voués à l’échec, ils garantiront un processus de certification prolongé mardi. Avec le soutien d’au moins un sénateur républicain garanti – Le sénateur Josh Hawley du Missouri a soutenu l’effort mercredi – le GOP peut temporairement retarder le processus en s’opposant aux résultats électoraux d’un État.

Selon Andrew Prokop de Vox:

Dans le cadre de ce processus, si au moins un membre de la Chambre et un sénateur s’opposent aux résultats dans n’importe quel État, chaque chambre tiendra un vote sur la question. Pour que l’objection aboutisse, la Chambre et le Sénat doivent voter en sa faveur. Sinon, cela échoue. (Et puisque les démocrates contrôleront la nouvelle Chambre, toute objection à la victoire de Biden échouera sûrement dans cette chambre.

L’échec semble également une quasi-certitude au Sénat. Les démocrates détiennent actuellement 48 sièges dans cette chambre, et un certain nombre de législateurs républicains ont exprimé leur mépris pour le plan de Hawley. Selon Politico, la sénatrice de l’Alaska Lisa Murkowski l’a qualifié de «terrible»; Le sénateur de l’Utah, Mitt Romney, a déclaré que c’était «décevant et destructeur»; Le sénateur Roger Wicker du Mississippi a déclaré: «Je ne pense pas que ce soit une bonne idée;» et le sénateur Ben Sasse du Nebraska a déclaré: «Les adultes ne pointent pas une arme chargée au cœur de l’autonomie légitime.

Olivia Nuzzi du New York Magazine a rapporté vendredi qu’un responsable du GOP a déclaré que les sénateurs étaient si ouvertement en colère contre Hawley «parce qu’ils pensent qu’il sait mieux. Comme l’a dit le responsable: « Ce n’est pas un crétin comme Louie Gohmert. » »

Cela ne veut pas dire que Hawley n’obtiendra pas de soutien: Selon un rapport de CBS samedi, jusqu’à une douzaine de sénateurs républicains, dont trois nouveaux membres, pourraient se joindre à Hawley pour s’opposer.

Selon CBS News, une douzaine de sénateurs républicains sont en pourparlers pour se joindre au sénateur du Missouri Josh Hawley pour s’opposer aux résultats du collège électoral lors de la réunion du congrès mercredi, selon plusieurs sources républicaines proches des pourparlers en cours. – David Begnaud (@DavidBegnaud) 2 janvier 2021

Dans l’ensemble, cependant, selon le whip de la majorité au Sénat, John Thune, l’effort «se déroulera comme un chien de chasse» au Sénat.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, également s’oppose à l’effort – mais selon Gohmert, pas moins de 140 représentants républicains prévoient de s’opposer au total des votes à la Chambre.

Comme le souligne Prokop, rien de tout cela ne fonctionnera pour le GOP. Indépendamment de ce que d’autres hijinks non démocratiques peuvent être prévus, Biden a remporté la présidence et sa victoire sera à nouveau confirmée le 6 janvier.

Mais les efforts de Gohmert, Hawley et d’autres alliés de Trump soulignent cependant une réticence continue et dangereuse de la part d’un grand parti politique américain à accepter les résultats d’une élection libre et juste – et l’effet corrosif que la démocratie pourrait avoir est préoccupant, quel que soit le succès de leurs efforts.