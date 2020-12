HOUSTON (AP) – Le procès au Texas demandant à la Cour suprême des États-Unis d’invalider la victoire du président élu Joe Biden est rapidement devenu un test décisif conservateur, de nombreux républicains signant sur l’affaire alors même que certains avaient prédit qu’elle échouera.

La dernière tentative pour renverser les résultats des élections du 3 novembre est la dernière démonstration du pouvoir politique durable du président Donald Trump alors même que son mandat est sur le point de prendre fin. Dix-sept procureurs généraux républicains soutiennent l’affaire sans précédent que Trump appelle «la grande» malgré le fait que le président et ses alliés ont perdu des dizaines de fois devant les tribunaux à travers le pays et n’ont aucune preuve de fraude généralisée. Et 106 républicains au Congrès a signé jeudi un dossier judiciaire en faveur du Texas, affirmant que des «irrégularités inconstitutionnelles» avaient «jeté le doute» sur le résultat de 2020 et «l’intégrité du système américain d’élections».

« La Cour suprême ne va pas annuler les élections dans l’affaire du Texas, comme le président leur a dit de le faire », a tweeté Rick Hasen, professeur de droit à l’Université de Californie à Irvine. « Mais nous sommes en mauvaise posture en tant que pays que 17 États pourraient soutenir ce dépôt honteux et anti-américain « du Texas et de son procureur général, Ken Paxton, a-t-il déclaré.

Le procès intenté contre le Michigan, la Géorgie, la Pennsylvanie et le Wisconsin répète des accusations fausses, réfutées et non fondées sur le vote dans quatre États qui ont opté pour le challenger démocrate de Trump. L’affaire exige que la Haute Cour invalide les 62 votes totaux des collèges électoraux des États. C’est un remède sans précédent dans l’histoire américaine: mettre de côté les votes de dizaines de millions de personnes, sous l’affirmation sans fondement, le président républicain a perdu une chance à un second mandat en raison d’une fraude généralisée.

Deux jours après la poursuite de Paxton, 17 États ont déposé une requête en faveur du procès et, jeudi, six de ces États ont demandé à se joindre à l’affaire eux-mêmes. Trump a agi pour se joindre à l’affaire, tweetant jeudi que «la Cour suprême a une chance de sauver notre pays des plus grands abus électoraux de l’histoire des États-Unis». Quelques heures plus tard, Trump a tenu une réunion à la Maison Blanche, prévue avant le dépôt de la plainte, avec une douzaine de procureurs généraux républicains, dont Paxton et plusieurs autres qui soutiennent l’effort.

Pourtant, certains des principaux procureurs républicains de l’État qui ont exhorté la Cour suprême à entendre l’affaire ont reconnu que l’effort était de longue haleine et cherchent à se distancer des allégations de fraude sans fondement de Trump. Wayne Stenehjem du Dakota du Nord, parmi les 17 procureurs généraux soutenant l’affaire, a déclaré que le Dakota du Nord n’allègue pas de fraude électorale dans les quatre États en cause.

«Nous sommes prudents à ce sujet», a déclaré Stenehjem, qui a noté que son bureau a reçu des milliers d’appels et de courriels de la part d’électeurs demandant à l’État de soutenir la poursuite. «Mais cela vaut la peine pour la Cour suprême de peser et de régler la question une fois pour toutes», a-t-il déclaré.

Le procureur général du Montana, Tim Fox, a qualifié le procès de «tardif» et a déclaré que ses chances «sont au mieux minces». Mais Fox a soutenu le Texas parce qu’il a déclaré que l’affaire soulevait «d’importantes questions constitutionnelles concernant la séparation des pouvoirs et l’intégrité des bulletins de vote par correspondance dans ces États défendeurs».

Les poursuites intentées par Trump et ses alliés ont échoué à plusieurs reprises dans tout le pays, et la Cour suprême a rejeté cette semaine une offre républicaine visant à annuler la certification de la Pennsylvanie de la victoire de Biden.

Trump a regardé directement au-delà de la perte de la haute cour, affirmant que cela n’avait pas d’importance car sa campagne n’était pas impliquée dans l’affaire, même si cela aurait bénéficié si l’affaire avait continué. Il a passé la semaine à tweeter sans relâche sur l’affaire du Texas avec le hashtag «renverser» et affirmer, à tort, qu’il avait remporté l’élection mais avait été volé.

Bon nombre des procureurs généraux soutenant l’affaire ont montré de plus grandes ambitions politiques.

Au Kansas, le procureur général républicain Derek Schmidt, qui envisage une candidature au poste de gouverneur en 2022, a déclaré que l’affaire du Texas présentait «des questions constitutionnelles importantes et potentiellement récurrentes». L’annonce de Schmidt selon laquelle le Kansas soutiendrait l’effort est intervenue quelques heures seulement après que l’ancien gouverneur républicain Jeff Colyer – un autre candidat potentiel au poste de gouverneur – ait tweeté que le bureau de Schmidt devrait rejoindre le litige au Texas.

L’affaire a agité des luttes intestines républicaines dans l’Utah, où le gouverneur du GOP Gary Herbert et le lieutenant-gouverneur Spencer Cox, qui deviendra gouverneur en janvier, ont fustigé le procureur général Sean Reyes pour avoir décidé de se joindre à la poursuite.

«Le procureur général ne nous a pas consultés avant de signer ce mémoire, nous ne savons donc pas quelle est sa motivation», ont-ils déclaré dans une déclaration conjointe. «Tout comme nous ne voudrions pas que d’autres États contestent les résultats des élections de l’Utah, nous ne pensons pas que nous devrions intervenir dans les élections d’autres États.»

Les responsables du Michigan, de la Pennsylvanie, de la Géorgie et du Wisconsin disent que le costume est un coup de publicité. Plus de 20 autres procureurs généraux d’États tels que la Californie et la Virginie ont également déposé jeudi un mémoire exhortant le tribunal à rejeter l’affaire.

«Depuis le jour du scrutin, les tribunaux étatiques et fédéraux de tout le pays ont été inondés de poursuites frivoles visant à priver de larges pans d’électeurs et à saper la légitimité de l’élection. L’État du Texas a maintenant ajouté sa voix à la cacophonie des fausses déclarations », a écrit le procureur général de Pennsylvanie Josh Shapiro, un démocrate, dans le mémoire de l’État.

Malgré la pression politique, le procureur général républicain de l’Idaho a choisi de ne pas se joindre au procès du Texas. Lawrence Wasden a déclaré qu’il s’inquiétait de « soutenir un argument juridique qui pourrait amener d’autres États à intenter des poursuites contre les décisions juridiques prises par la législature et le gouverneur de l’Idaho. » Les deux membres du Congrès de l’Idaho, les républicains Mike Simpson et Russ Fulcher, se sont joints au mémoire juridique des membres de GOP House soutenant l’effort de Paxton.

«Comme c’est parfois le cas, la décision juridiquement correcte peut ne pas être la décision politiquement commode», a déclaré Wasden dans un communiqué. «Mais ma responsabilité est envers l’État de l’Idaho et la primauté du droit.»

Richer a rapporté de Boston. Les rédacteurs de l’Associated Press David Pitt à Des Moines, Iowa ont contribué à ce rapport; John Hanna à Topeka, Kansas; Amy Beth Hanson à Helena, Montana; James MacPherson à Bismarck, Dakota du Nord, Keith Ridler à Boise, Idaho; et Sophia Eppolito et Lindsay Whitehurst à Salt Lake City.