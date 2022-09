Le procès d’un suspect âgé du génocide rwandais s’ouvre devant un tribunal de l’ONU

“Même avec de l’argent et une protection, on ne peut échapper à un crime de génocide”, a déclaré Ahishakiye au Rwanda avant le procès de jeudi au Mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux à La Haye.

La minorité tutsi a été accusée d’avoir abattu l’avion. Des bandes d’extrémistes hutus ont commencé à massacrer les Tutsis et leurs prétendus partisans, avec l’aide de l’armée, de la police et des milices.

L’acte d’accusation de 15 pages de Kabuga allègue qu’en tant que riche homme d’affaires étroitement lié à l’élite politique hutu, il a incité au génocide par l’intermédiaire du radiodiffuseur qu’il a aidé à créer et à financer, la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM). Il est également accusé d’avoir payé des armes, notamment des machettes, utilisées par les milices pour massacrer les Tutsis et leurs prétendus partisans.

L’acte d’accusation indique que Kabuga et d’autres à la station de radio “ont exploité la RTLM d’une manière qui a favorisé la haine et la violence contre les Tutsi et d’autres personnes perçues comme des” complices “ou des” alliés “… et ont accepté de diffuser un message anti-tutsi dans le but de éliminer le groupe ethnique tutsi au Rwanda.