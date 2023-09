Le procès d’un prisonnier de Louisiane affirme qu’il est contraint d’endurer des conditions dangereuses dans la ferme-prison d’Angola

BATON ROUGE, Louisiane (AP) — Des hommes incarcérés au pénitencier de l’État de Louisiane ont déposé samedi un recours collectif, affirmant qu’ils ont été forcés de travailler dans les champs de la prison pour peu ou pas de salaire, même lorsque les températures dépassent 100 degrés. Ils ont décrit les conditions de détention comme étant cruelles, dégradantes et souvent dangereuses.

Les hommes, dont la plupart sont noirs, travaillent dans la ferme de la prison à sécurité maximale de 18 000 acres connue sous le nom d’Angola – le site d’une ancienne plantation d’esclaves – binant, désherbant et cueillant les récoltes à la main, souvent entourés de gardes armés. dit le costume. S’ils refusent de travailler ou ne respectent pas les quotas, ils peuvent être envoyés à l’isolement ou sanctionnés d’une autre manière, conformément aux directives disciplinaires.

« Ce travail ne sert aucun objectif pénologique ou institutionnel légitime », indique la poursuite. « C’est un acte purement punitif, destiné à ‘casser’ les hommes incarcérés et à assurer leur soumission. »

Il désigne comme accusés le directeur angolais, Timothy Hooper, et des responsables du département pénitentiaire de Louisiane et de sa branche lucrative, Prison Enterprises.

Un porte-parole du département correctionnel et un avocat du département n’ont pas immédiatement commenté la poursuite.

Les États-Unis ont historiquement enfermé plus de personnes que tout autre pays, avec plus de 2,2 millions de détenus dans les prisons fédérales et étatiques, les prisons et les centres de détention. Ils peuvent être forcés de travailler parce que le 13e amendement de la Constitution américaine, qui a aboli l’esclavage après la guerre civile, a prévu une exception pour ceux qui sont « dûment reconnus coupables » d’un crime.

Parmi les plaignants figurent quatre hommes qui travaillaient ou travaillent actuellement dans les champs, ainsi que Voice of the Experienced, une organisation composée de personnes actuellement et anciennement incarcérées, dont environ 150 sont toujours en Angola.

La poursuite indique que le travail est particulièrement dangereux pour les personnes handicapées ou souffrant de problèmes de santé pendant les mois d’été, avec des températures pouvant atteindre 102 degrés en juin et des indices de chaleur allant jusqu’à 145.

Certains des plaignants n’ont pas bénéficié des aménagements et des services auxquels ils ont droit en vertu de l’Americans with Disabilities Act, indique-t-il.

Ces hommes sont obligés de travailler « malgré leur risque accru de maladie ou de blessure », indique la poursuite.

Il affirme que le travail sur le terrain viole également leurs droits énoncés dans le 8e amendement d’être exempts de peines cruelles et inhabituelles, et que certains plaignants dans le procès ont été condamnés par des jurys non unanimes et n’ont donc pas été « dûment condamnés » au sens du 13e amendement.

Les hommes – représentés par les organisations de défense des droits Promise of Justice Initiative et Rights Behind Bars – demandent au tribunal de déclarer que le travail qu’ils sont forcés d’accomplir est inconstitutionnel et d’exiger de l’État qu’il mette fin à sa pratique du travail agricole obligatoire qui dure depuis des générations.

The Associated Press