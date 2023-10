CONCORD, NH (AP) — Les procureurs dans le cas d’un homme accusé d’avoir tué par balle un couple de retraités du New Hampshire sur un sentier de randonnée ont fait valoir jeudi que ses mensonges répétés, sa tentative de fuite et une arme à feu dans son sac à dos constituaient une piste de preuves à montrer. il était coupable.

Les avocats de la défense de Logan Clegg, 27 ans, accusé de meurtre au deuxième degré pour avoir sciemment et imprudemment causé la mort de Stephen et Djeswende « Wendy » Reid, ont fait valoir que les autorités avaient inculpé la mauvaise personne.

Le couple nouvellement retraité, qui travaillait pour le développement international, a été abattu à plusieurs reprises après s’être promené sur le sentier près de leur appartement de Concord le 18 avril 2022. Leurs corps, retrouvés plusieurs jours plus tard, avaient été traînés dans les bois et recouverts de feuilles. , des bâtons et des débris, a indiqué la police.

Clegg est également accusé de plusieurs chefs d’accusation de falsification de preuves matérielles et d’être un criminel reconnu coupable en possession d’une arme à feu.

« L’État vous a prouvé au cours des trois dernières semaines que l’accusé, et lui seul, a tué Stephen et Wendy », a déclaré le procureur Joshua Speicher, qualifiant le meurtre d’insensé. « Nous l’avons prouvé hors de tout doute raisonnable. Nous vous avons prouvé comment il l’a fait, quand il l’a fait, où il l’a fait.

L’avocate de la défense, Mariana Dominguez, a soutenu que le dossier de l’État reposait sur des spéculations et était plein de lacunes.

« Logan Clegg n’est pas coupable », a-t-elle déclaré. « La police a enquêté, mais au lieu d’examiner les données scientifiques et les preuves avec des yeux clairs, elle a spéculé. Ils ont supposé. … Ils n’ont vu que ce qu’ils voulaient voir. Ils se sont trompés de gars.

Après que les Reid aient été portés disparus, les procureurs ont déclaré que Clegg, interrogé par les enquêteurs à leur recherche, avait brûlé sa tente, effacé des informations de son ordinateur et acheté un billet de bus à Concord. Les enquêteurs l’ont finalement retrouvé à South Burlington avec un billet d’avion aller simple pour Berlin, en Allemagne, un faux passeport et une arme à feu dans son sac à dos.

Les procureurs ont déclaré que des douilles et des fragments de balles avaient été retrouvés plus tard sur les lieux du crime. Des douilles d’obus ont également été trouvées à un endroit découvert plus tard comme étant l’emplacement de la tente de Clegg. Les procureurs ont déclaré que les balles tirées avec l’arme de poing de 9 mm de Clegg étaient conformes, en termes de calibre et de classe, aux fragments de balle trouvés lors des autopsies des Reid.

Les avocats de Clegg ont déclaré qu’il était en probation en 2021 pour des délits de cambriolage et de vol dans l’Utah et qu’il ne se cachait pas de la police. Ils ont également déclaré qu’une analyse des douilles et des balles trouvées dans la zone ne permettait pas de conclure que c’était son arme qui avait tiré les coups et que les douilles pouvaient provenir de diverses armes.

« Ils n’ont aucune idée de l’arme qui a tué les Reid », a déclaré Dominguez au jury lors de ses plaidoiries finales, ajoutant que la police « n’avait d’yeux » que pour l’arme de Clegg.

Les deux parties ont également donné des versions différentes d’une femme qui marchait sur le sentier avec ses chiens et a permis aux Reid de la dépasser et de marcher devant. Elle a ensuite entendu des coups de feu, puis a croisé un homme sur le sentier avant de poursuivre sa randonnée. Les avocats de la défense ont soutenu que l’homme qu’elle avait vu lors du procès n’était pas Clegg, notant que les vêtements qu’il portait ne correspondaient pas à la description de l’accusation.

