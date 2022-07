Le procès d’un homme accusé d’avoir tué une famille musulmane à London, en Ontario, se tiendra dans une autre ville

Le procès d’un homme faisant face à des accusations de meurtre lié au terrorisme dans la mort de quatre membres d’une famille musulmane à London, en Ontario, se tiendra dans une autre ville.

La juge de la Cour supérieure Renee Pomerance a statué lundi qu’un changement de lieu était justifié dans le cas de Nathaniel Veltman.

Les motifs de cette décision, ainsi que les preuves et les arguments présentés devant le tribunal, ne peuvent être divulgués en raison d’une interdiction de publication.

Le nouvel emplacement n’a pas encore été déterminé, mais la procédure de 12 semaines devait commencer le 5 septembre 2023.

Veltman, qui avait 20 ans au moment de son arrestation, est accusé d’avoir délibérément frappé la famille avec son camion alors qu’ils se promenaient le soir du 6 juin 2021.

Salman Afzaal, 46 ans, sa femme de 44 ans Madiha Salman, leur fille de 15 ans Yumnah et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, ont été tués. Le fils du couple, âgé de neuf ans, a été grièvement blessé.

Les amis de Yumnah Afzaal dévoilent une murale lors d’une veillée pour la famille Afzaal à Londres, en Ontario, le 6 juin 2022. C’était le premier anniversaire de la mort de la famille dans ce que la police appelle une attaque motivée par la haine alors qu’ils marchaient à cet endroit près de chez eux. (Geoff Robins/La Presse Canadienne)

Veltman fait face à quatre chefs de meurtre au premier degré et à un chef de tentative de meurtre dans ce que les procureurs considèrent comme un acte de terrorisme.

Son affaire se dirigera directement vers un procès sans enquête préliminaire.

La mort de la famille Afzaal a envoyé des vagues de choc, de chagrin et de peur à travers le pays et a suscité des appels continus à des mesures de lutte contre l’islamophobie.

Le mois dernier, des résidents de Londres et des membres de la communauté musulmane locale se sont réunis pour honorer la famille un an après l’attaque. Une peinture murale représentant une peinture de Yumnah Afzaal est désormais la pièce maîtresse d’un mémorial permanent sur le site de l’attaque, à l’intersection de Hyde Park Road et de South Carriage Road.

La ville de Londres a également dédié un jardin à la famille Afzaal.