Le procès d’un chauffeur de camion va commencer dans la mort de 7 motards

CONCORD, NH (AP) – Le procès d’un chauffeur de camion commercial accusé d’avoir causé la mort en 2019 de sept membres d’un club de motards de la Marine s’ouvrira mardi, plus de trois ans après l’accident dans le nord du New Hampshire.

Les jurés se sont rendus sur les lieux de l’accident lundi et ont retracé l’itinéraire de Volodymyr Zhukovskyy depuis un concessionnaire automobile à Gorham le long de la US Route 2 jusqu’au site de l’accident à Randolph, à environ 10 miles de là. Des déclarations liminaires sont attendues mardi lors du procès, qui se déroule devant la cour supérieure de l’État de Lancaster.

Les motocyclistes décédés le 21 juin 2019 venaient du New Hampshire, du Massachusetts et du Rhode Island et étaient âgés de 42 à 62 ans. Ils faisaient partie d’un groupe plus important qui venait de quitter un motel le long de l’autoroute et se dirigeait vers une légion américaine. Poste à Gorham pour organiser une réunion annuelle.

Ils roulaient vers l’est lorsqu’ils sont entrés en collision avec le camion en direction de l’ouest, qui remorquait une remorque à plateau vide.

Edward et Jo-Ann Corr, un couple de Lakeville, Massachusetts, ont été tués ; Michael Ferazzi, de Contoocook, New Hampshire; Albert Mazza, de Lee, New Hampshire ; Desma Oakes, de Concord, New Hampshire; Aaron Perry, de Farmington, New Hampshire ; et Daniel Pereira, de Riverside, Rhode Island.

Outre les morts, plusieurs motards ont été blessés.

Zhukovskyy, 26 ans, de West Springfield, Massachusetts, a plaidé non coupable d’homicide par négligence, d’homicide involontaire, de conduite sous l’influence et de conduite imprudente. Il est en prison depuis lors.

Les enquêteurs fédéraux ont déclaré que Zhukovskyy, qui revenait de livrer des véhicules pour une société de transport du Massachusetts, consommait régulièrement de la drogue.

Zhukovskyy lui-même a déclaré à la police qu’il avait consommé à la fois de l’héroïne et de la cocaïne ce matin-là, mais qu’il allait “bien et qu’il pouvait conduire” plus tard dans la soirée, ont indiqué les autorités.

Ses avocats ont fait valoir qu’une analyse indépendante a montré que l’un des motocyclistes décédés était ivre et que c’est lui qui a heurté le camion et causé l’accident. Les enquêteurs fédéraux ont découvert que certains des motards et des passagers avaient les facultés affaiblies par l’alcool, mais que ce n’était pas la raison de l’accident.

Le National Transportation Safety Board a approuvé un rapport en décembre 2020 qui concluait que l’affaiblissement de Zhukovskyy dû à la drogue était la «cause probable» pour qu’il ait traversé la ligne médiane sur l’autoroute et déclenché l’accident de feu.

Les procureurs ont déclaré que Zhukovskyy n’aurait jamais dû être sur la route en premier lieu. Son permis de conduire commercial aurait dû être révoqué dans le Massachusetts en raison d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété dans le Connecticut environ deux mois plus tôt, ont-ils déclaré.

Kathy McCormack, Associated Press