Le procès d’un ancien député libéral accusé d’avoir utilisé sa charge à des fins personnelles est prolongé jusqu’à l’automne

Le procès de l’ancien député libéral Raj Grewal, qui est accusé d’avoir utilisé son poste politique à des fins financières personnelles, se prolongera au moins jusqu’à cet automne.

L’ancien politicien de Brampton fait face à deux accusations d’abus de confiance liées à une série de prêts qu’il a contractés pour payer des dettes de jeu, qu’il a cachées au commissaire fédéral à l’éthique pendant qu’il servait à Ottawa.

Bien que le procès ait été initialement prévu pour la fin de ce mois, le sort de Grewal est maintenant suspendu pour une longue pause, avec de nouvelles audiences provisoirement prévues pour novembre.

La Couronne a tenté d’établir que Grewal avait offert une aide pour les visas ou un accès spécial au premier ministre Justin Trudeau en échange d’une aide financière d’amis et d’hommes d’affaires de sa circonscription.

Un témoin clé a déclaré à un tribunal ontarien la semaine dernière qu’il n’attendait aucune faveur spéciale en échange d’un prêt de 200 000 $ qu’il avait accordé à Grewal peu de temps avant d’assister à une rencontre privée avec Trudeau en Inde.

Yusuf Yenilmez, un homme d’affaires ontarien, a témoigné lors du contre-interrogatoire qu’en tant que membre bien connecté du Parti libéral, il n’avait pas besoin de l’aide de Grewal pour accéder aux responsables libéraux.

La présence de Yenilmez à une réception à New Delhi lors de la visite officielle de Trudeau en février 2018 était en cause dans le procès, un ancien membre du personnel libéral ayant témoigné plus tôt que son nom figurait sur une liste restreinte de cinq invités que Grewal avait invités à la rencontre.

Mais Yenilmez a déclaré que l’événement n’avait rien à voir avec le prêt et qu’il avait déjà rencontré Trudeau cinq ou six autres fois. Il n’était pas clair pour lui qu’il accédait à quelque chose d'”exclusif” ou destiné aux “VIP” en faisant la queue pour une photo avec Trudeau à la fête, a-t-il dit.

Et il a noté que les photos de l’événement en Inde n’étaient même pas les meilleures qu’il ait prises avec ce Premier ministre – il avait déjà d’autres clichés de paramètres “plus privés”.

Dépendance au jeu

Depuis le début du procès de Grewal au début du mois dernier, le tribunal a entendu les témoignages de divers témoins qui ont déclaré qu’il leur avait demandé des prêts alors qu’il siégeait en tant que député fédéral.

Yenilmez et plusieurs autres témoins basés à Brampton ont déclaré au tribunal qu’ils avaient fourni les sommes importantes parce qu’ils faisaient confiance à Grewal et le considéraient comme un ami – et ont déclaré qu’ils avaient fourni des montants similaires à d’autres amis de confiance dans le passé.

Un autre homme d’affaires ontarien, Andy Dhugga, avait témoigné que dans sa communauté, il n’est pas rare que les gens s’entraident de cette façon.

Les deux témoins ont déclaré qu’ils ne savaient pas que Grewal, un avocat élu pour représenter Brampton East en 2015, avait besoin de l’argent en raison d’un problème de jeu.

Grewal a démissionné du caucus du Parti libéral après que sa dépendance soit devenue publique à la fin de 2018, et il ne s’est plus présenté aux élections de 2019.

Au moment de sa démission, il a déclaré qu’il avait cherché un traitement pour sa dépendance au jeu, qu’il n’avait contracté que des emprunts auprès d’amis et de sa famille et qu’il avait remboursé toutes ses dettes.

La GRC a accusé Grewal en 2020 de quatre chefs d’abus de confiance et d’un chef de fraude de plus de 5 000 $, mais il ne reste que deux accusations d’abus de confiance.

Les prochaines audiences sont prévues pour la semaine du 14 novembre.