Un événement d’essai pour le lieu de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar vendredi a été assailli par des problèmes logistiques, avec de longues files d’attente et un manque d’eau pour les près de 78 000 personnes présentes.

Le match de vendredi, appelé la Super Coupe de Lusail, était la première fois que le nouveau stade de Lusail accueillait une telle foule. Avec 80 000 places, c’est le plus grand des huit stades de la Coupe du monde du Qatar et une pièce maîtresse dorée conçue pour accueillir le match final le 18 décembre.

Les tribunes du stade étaient hors d’eau à la mi-temps et il n’y en avait pas à l’extérieur, où la température à la fin de l’été était de 34 degrés Celsius (93 degrés Fahrenheit) mais se sentait beaucoup plus chaude à cause de l’humidité.

Pendant des heures, les gens sortaient du stade après qu’un match à quasi capacité ait testé l’état de préparation du petit État du Golfe pour le tournoi, qui débutera le 20 novembre.

“Laissez-nous passer! Nous avons des enfants”, a crié un homme portant un bambin en sueur. « Nous avons besoin d’eau. Y a-t-il de l’eau ? cria une femme derrière la ligne.

Le Qatar est le premier pays du Moyen-Orient et le plus petit pays à avoir accueilli la Coupe du monde. Bien qu’il ait dépensé des milliards de dollars en infrastructures, il n’a jamais organisé un événement d’une telle ampleur – qui, exceptionnellement pour une Coupe du monde, se tiendra également dans ou autour d’une seule ville.

Il y aura quatre matches autour de Doha chaque jour pendant les 12 premiers jours du tournoi. L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a déclaré que 2,45 millions de billets sur 3 millions possibles sont déjà vendus et que 1,2 million de personnes sans précédent, soit l’équivalent de près de la moitié de la population du Qatar, devraient visiter.

Les organisateurs ont déclaré que 77 575 personnes exactement avaient franchi les tourniquets vendredi, la plus grande foule jamais vue au Qatar. Les familles ont amené de jeunes enfants au stade, arrivant avant une représentation du chanteur égyptien Amr Diab. Des centaines de supporters saoudiens portaient le maillot bleu d’Al Hilal, l’équipe saoudienne qui a battu les Egyptiens de Zamalek aux tirs au but après un match nul 1-1.

Une vue générale du stade Lusail avant le match de football de la Super Coupe de Lusail entre Zamalek et Al Hilal à Lusail, au Qatar, le 9 septembre 2022. Mohammed Dabbous/Agence Anadolu via Getty Images

Les migrants étant souvent amenés en bus pour remplir des arènes vides, des centaines de travailleurs sud-asiatiques et africains étaient également présents dans une section du stade, portant des t-shirts blancs, bleus ou rouges identiques. Ils sont partis en masse à la mi-temps pour embarquer dans des bus au loin.

Interrogé sur les problèmes de démarrage, un porte-parole des organisateurs, le Comité suprême pour la livraison et l’héritage, a déclaré à Reuters que le jeu avait été conçu pour identifier les problèmes opérationnels et tirer des leçons pour une Coupe du monde “transparente”.

“Chaque équipe impliquée dans l’organisation de l’événement a acquis une expérience inestimable qu’elle apportera au tournoi de cette année”, a ajouté le porte-parole dans un communiqué.

Dans le chaos d’après-match, un supporter sortant du stade a juré, a donné un coup de coude à un marshal dans le cou et a franchi le cordon, suivi de plusieurs autres, essayant de rejoindre le métro.

L’entrée de la gare se trouve à 400 mètres du stade, mais les supporters ont attendu sur une ligne de 2,5 kilomètres serpentant d’avant en arrière sur un terrain vide. Les responsables ont déclaré que c’était pour empêcher une bousculade.

“C’est un tel gâchis”, a déclaré Eslam, un fan égyptien qui vit à Doha depuis 2004 et qui avait son bras autour d’un ami aux yeux troubles et épuisé dans la file d’attente. “Je ne veux plus aller à la Coupe du monde. Pas si c’est comme ça.”

Certains fournisseurs, traiteurs, personnel de sécurité et personnel médical ont eu des difficultés à accéder au stade, a déclaré un fournisseur à Reuters.

“Même certaines ambulances roulaient pour essayer de comprendre où elles étaient censées être positionnées. On nous a donné de mauvaises directions à plusieurs reprises et les cartes de stationnement que nous avions étaient pour des terrains qui n’existaient pas”, a déclaré le fournisseur, qui ne voulaient pas que leur nom soit publié en raison de la sensibilité.

Le système de refroidissement du stade, que le Qatar a décrit comme étant à la pointe de la technologie, avait du mal à garder les tribunes au frais. Les niveaux d’humidité et les températures seront plus faibles au début du tournoi, mais il y aura d’autres défis.

Contrairement au vendredi, les détenteurs de billets pourront boire de la bière à l’extérieur des stades avant et après chaque match.

Le match de vendredi a également été un test pour la sécurité du stade. Près du terrain, des gardes en vêtements sombres et casquettes de baseball étaient positionnés tous les quelques mètres dans les allées, surveillant les supporters, enthousiastes mais sages.

À l’extérieur, des gardes patrouillaient autour du périmètre par groupes de cinq hommes ou cinq femmes, chacun avec une matraque en forme de crochet qui pendait à sa ceinture. Certains portaient des poignées de menottes à fermeture éclair.