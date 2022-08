Le procès du recensement est lancé sur la base de la définition de “par lequel”

Un juge fédéral a rejeté mardi une action en justice contre les archives publiques concernant le recensement de 2020 sur la base d’une définition du dictionnaire Webster d’un mot obscur: “par lequel”.

Le procès portait sur un concept encore plus obscur: comment une méthode statistique était utilisée pour fournir des détails lorsque les informations manquaient sur les personnes résidant dans des dortoirs, des maisons de soins infirmiers, des prisons et d’autres espaces de vie de groupe.

Un groupe de défense du redécoupage à tendance républicaine avait poursuivi le Bureau du recensement et le Département du commerce, qui supervise l’agence statistique, dans le but d’obtenir des enregistrements indiquant par État le nombre de fois où la méthode statistique a été utilisée pour les quartiers de groupe. La Fair Lines America Foundation avait déclaré que cela avait « des implications importantes pour le processus de redécoupage et électoral de notre pays » et a exigé la transparence dans la manière dont la méthode était mise en œuvre.

Dans les logements de groupe, la méthode connue sous le nom d’imputation consiste à utiliser des informations déjà disponibles sur l’établissement, telles que sa capacité maximale, pour compléter les détails manquants.

Les personnes vivant dans des logements collectifs ont été particulièrement difficiles à dénombrer lors du recensement de 2020 car la pandémie de coronavirus a poussé les étudiants à fuir les campus et a mis les maisons de retraite et les prisons en quarantaine. En réponse, le Census Bureau a décidé de manière inattendue d’utiliser la technique statistique pour le logement en groupe, où vivent environ 3% de la population américaine. En raison de préoccupations concernant le nombre de logements collectifs pendant la pandémie, le Bureau du recensement a mis en place un programme distinct permettant aux gouvernements de faire appel de ce nombre dans leurs juridictions.

Le recensement détermine le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtient, ainsi que la répartition de 1,5 billion de dollars de dépenses fédérales chaque année.

Le Bureau du recensement avait fait valoir que la divulgation des dossiers à Fair Lines violerait une loi protégeant la vie privée et la confidentialité des participants au recensement. Les mauvais acteurs pourraient reconstruire l’ensemble de données plus large et identifier les informations privées des personnes si les informations étaient publiées, a fait valoir l’agence statistique.

Dans son ordonnance, la juge de district américaine Amy Berman Jackson a reconnu que la publication des données agrégées ne mettrait pas en péril la vie privée ou la confidentialité des participants. Mais la loi interdit “‘toute publication permettant d’identifier les données fournies par un établissement ou un individu particulier à ce titre'”, a-t-elle écrit, citant la loi.

“L’interprétation de cette phrase repose sur le mot” par lequel “”, a-t-elle écrit.

Citant une définition du dictionnaire Webster de 1953, un an avant la promulgation de la loi, la juge a déclaré que le sens de “par lequel” l’a amenée à croire que la publication des données était interdite. Un avocat de Fair Lines n’a pas répondu à un e-mail et à un texte demandant un commentaire.

Mike Schneider, l’Associated Press