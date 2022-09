Le procès du père de Genève allègue l’inaction du D-304 sur l’intimidation incessante d’un fils autiste – Shaw Local

GENÈVE – Le père d’un garçon autiste de septième année ayant des besoins spéciaux a déposé une plainte fédérale en matière de droits civils contre le district 304 de Genève alléguant que son fils a été victime d’intimidation à long terme malgré les nombreuses demandes des parents pour que les autorités interviennent.

La plainte de 51 pages, déposée le 24 août devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois, affirme que le district 304 de Genève a violé la loi sur les Américains handicapés, une procédure régulière en vertu du 14e amendement et allègue un harcèlement illégal en vertu de la loi sur la réadaptation.

Le Kane County Chronicle n’identifie pas le garçon ou ses parents nommés dans le procès pour protéger l’identité du garçon.

La plainte désigne également Terry Bleau, principal de l’école intermédiaire sud de Genève, et Daniel Jones, directeur adjoint, comme accusés, alléguant qu’ils n’ont pas suivi le code de conduite du district et les politiques d’intimidation à l’égard du garçon.

Le procès allègue que l’inaction des autorités a entraîné chez le garçon «à la fois des dommages physiques et, plus important encore, des dommages mentaux / psychologiques. … Le personnel du district 304 de GMSS était les adultes chargés de protéger (le garçon), de répondre à ses préoccupations et de le garder en sécurité pendant qu’il était à l’école.

Le stress a provoqué chez le garçon une anxiété sévère, des maux d’estomac, des maux de tête, des vomissements, des douleurs à la poitrine, des explosions émotionnelles, un lavage excessif des mains “au point que la peau se détachait de ses mains”, et le stress a provoqué un accident vasculaire cérébral chez la mère du garçon. 5 octobre 2021, le procès allègue.

“C’est dommage d’en arriver là”, a déclaré l’avocat de la famille, Edwin J. Hull III. “Nous n’aurions pas pris ces mesures ou ne serions pas dans cette situation si le personnel du district avait simplement fait son travail.”

Le procès n’indique pas le montant des dommages-intérêts demandés, en dehors des frais juridiques, des dommages-intérêts compensatoires et d’autres réparations que le tribunal juge.

“Nous n’avons pas encore mis de montant en dollars parce que le mineur est toujours traité et nous devons voir comment tout cela va se terminer avant de mettre un chiffre réel sur le cas”, a déclaré Hull. “Nous ne savons pas quelle sera l’étendue des blessures ou des dommages.”

En plus de l’autisme, le garçon souffre d’un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention, d’un trouble anxieux et d’un handicap physique qui affecte sa marche, selon le procès.

Dans une réponse par e-mail, le district a déclaré: «Le district s’engage à maintenir un environnement scolaire sûr, favorable et accueillant où tous les élèves réussissent sur le plan scolaire, social et émotionnel. Le district n’a pas encore entièrement examiné la plainte devant la Cour fédérale, mais analysera attentivement la plainte et répondra par le biais du processus de litige. Le district ne commentera pas autrement les litiges en cours liés à un élève car il doit conserver confidentielles toutes les informations sur les dossiers des étudiants et les dossiers scolaires.

Intimidation, agressions verbales

En août 2021, le garçon a rejoint l’équipe de football du collège, où il a été “harcelé, intimidé, moqué et critiqué par d’autres membres de l’équipe de football GMSS” au point où il craignait pour sa sécurité, et parfois cela s’est produit en présence de personnel, selon le procès.

Les brimades et les agressions verbales se sont poursuivies tout au long de la saison et après sa fin malgré le fait que ses parents aient contacté les responsables à plusieurs reprises, selon le procès.

Les collégiens ont été invités à assister à un match de football du lycée de Genève le 3 septembre 2021, où les brimades se sont poursuivies. Bien que le garçon ait essayé de s’éloigner, “ses coéquipiers de football ont augmenté leurs railleries, leurs brimades et leurs moqueries”, a déclaré le procès.

Bien qu’il ait essayé de s’éloigner, “plusieurs étudiants du GMSS l’ont attrapé et en l’attrapant, ils ont arraché sa chaîne de cou”, a déclaré le procès. «Quand (le garçon) est allé chercher la chaîne de cou cassée, il a été de nouveau sauté par certains des étudiants GMSS qui étaient également membres de l’équipe de football GMSS. … Un ami a aidé à (l’)éloigner.

Jones a dit au père qu’ils croyaient les autres étudiants “quand ils lui ont dit qu’ils ne faisaient rien de mal” et que rien n’allait donc être fait, a déclaré le procès.

Lors d’une réunion du 4 octobre 2021 avec Bleau, au cours de laquelle le père a déclaré que l’intimidation et le traitement injuste de son fils devaient cesser, « M. Bleau s’est levé, a donné un coup de pied à sa chaise et a claqué ses mains sur la table qui séparait Bleau des (parents), s’est penché en avant et a commencé à crier après (le père) et (le garçon) à propos des commentaires d’intimidation », a déclaré le procès.

Blessure au hockey

Le 19 novembre 2021, le garçon a été blessé lors d’un match de hockey d’éducation physique au cours duquel un autre élève l’a délibérément frappé au tibia avec un bâton de hockey. Bien qu’une radiographie n’ait montré aucune fracture, un médecin a déclaré que le garçon avait une ecchymose des tissus profonds et qu’il devrait rester debout pendant sept à dix jours, selon le procès.

Jones a ensuite appelé le père et a déclaré que la blessure s’était produite parce que son fils ne jouait pas correctement au jeu, a déclaré le procès.

“L'(autre) élève a finalement admis l’agression du jeu d’éducation physique … avec un bâton de hockey et a informé M. Jones qu’il s’agissait de représailles”, a déclaré le procès.

Les parents du garçon ont fait 37 demandes de plan de sécurité pour leur fils aux responsables de l’école au cours de ces mois d’automne en 2021 et toutes ont été ignorées, selon le procès.

En janvier, le district a proposé un plan de sécurité inadéquat, a déclaré le procès.

Le plan de sécurité “était très axé sur le maintien du père (du garçon) … loin d’être physiquement présent dans le bâtiment de l’école malgré leur connaissance que (le garçon) avait demandé que son père soit autorisé à être présent et les déclarations (du garçon) selon lesquelles la présence de son père le ferait se sentir en sécurité », s’il était interrogé sur des problèmes d’intimidation, a déclaré le procès.

À la mi-décembre, le garçon ne voulait plus aller à l’école parce qu’il ne se sentait pas en sécurité, a déclaré le procès.

À la mi-février, le district a menacé de signaler l’école buissonnière du garçon, a déclaré le procès, bien que les responsables de l’école aient su par des professionnels de la santé pourquoi le garçon n’était pas venu à l’école.

Un thérapeute a recommandé une instruction à domicile pour le garçon en raison de sa grave anxiété, a déclaré le procès, mais le district a refusé.

Le district a déclaré aux parents qu’il “interromprait tout autre enseignement / service éducatif” pour le garçon le 25 mars 2022, selon le procès, contrairement à la loi de l’État obligeant les districts à fournir un enseignement public gratuit et approprié à tous les élèves, selon le procès.