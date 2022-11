Le procès du meurtre d’un journaliste néerlandais doit recommencer

LA HAYE, Pays-Bas – Le procès du tireur présumé et du conducteur d’évasion dans le meurtre d’un éminent journaliste néerlandais doit recommencer après l’émigration de l’un des juges saisis de l’affaire, a déclaré jeudi un tribunal d’Amsterdam.

Le procès du tireur présumé, le Néerlandais Delano G., 23 ans, et du chauffeur présumé en fuite, le ressortissant polonais Kamil E., 36 ans, était sur le point de s’achever. Les procureurs avaient requis des peines d’emprisonnement à perpétuité pour les deux hommes.

Cependant, quelques jours à peine avant que les juges ne rendent leur verdict en juillet, les procureurs ont pris la décision inhabituelle de déposer de nouvelles preuves, une décision qui a rouvert l’affaire et forcé l’annulation des verdicts.

Maintenant, avec l’un des trois juges qui ont évalué les preuves quittant les Pays-Bas, un juge de remplacement doit être nommé et le procès doit reprendre.

Les procureurs accusent Delano G. d’avoir tiré sur De Vries à bout portant dans une rue du centre-ville d’Amsterdam le 6 juillet 2021. Le journaliste en campagne et personnalité de la télévision est décédé des suites de ses blessures neuf jours plus tard, à l’âge de 64 ans.

La police a arrêté le tireur présumé et le chauffeur en fuite près de La Haye peu après la fusillade. Depuis lors, plusieurs autres suspects ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir participé à l’organisation du coup.

Avant sa fusillade, De Vries était conseiller et confident d’un témoin dans le procès du chef présumé et d’autres membres d’un gang criminel que la police a décrit comme une “machine à tuer huilée”. Le frère du témoin et son avocat ont tous deux été assassinés.