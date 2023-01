Le procès du juge OK pour les ambulanciers paramédicaux de l’Illinois dans la mort d’un patient

SPRINGFIELD, Illinois (AP) – Deux professionnels de la santé d’urgence de l’Illinois devraient être jugés pour meurtre au premier degré après qu’un patient qu’ils ont attaché face contre terre à une civière s’est étouffé, a déclaré un juge vendredi.

Peggy Finley et Peter Cadigan sont accusés du décès en décembre d’Earl Moore, 35 ans, à Springfield. Ils ont plaidé non coupable vendredi et sont détenus à la prison du comté de Sangamon avec une caution de 1 million de dollars chacun.

S’ils sont reconnus coupables, Finley, 44 ans, et Cadigan, 50 ans, pourraient chacun faire face à 20 à 60 ans de prison. Le juge Raylene Grischow de la Cour de circuit du comté de Sangamon a rendu sa décision à la suite d’une audience préliminaire controversée de 3 heures et demie.

La police de Springfield est intervenue pour la première fois au domicile de Moore vers 2 heures du matin le 18 décembre.

Finley et Cadigan ont été convoqués à l’appartement. La vidéo de la caméra corporelle montre les officiers essayant de mettre Moore sur ses pieds pour sortir pour une assistance médicale, puis le plaçant dans une position couchée sur le brancard. Cadigan, un technicien médical d’urgence, l’a attaché tandis que Finley, un ambulancier, a mis une couverture sur lui.

Finley a dit plus tard aux responsables de l’hôpital et à un enquêteur que Moore avait été combatif.

Une autopsie a révélé que Moore était mort d'”asphyxie positionnelle” et qu’il avait deux côtes cassées, ce que le procureur de l’État, Dan Wright, a attribué lors de l’audience de vendredi au fait que Moore était si étroitement attaché face contre terre.

“Il n’y a aucune raison médicale de transporter quelqu’un dans une position couchée”, a déclaré Wright.

Se référant à la vidéo, Wright a poursuivi: «De toute évidence, M. Moore n’est pas combatif. Il était tout le contraire de combatif. Il avait besoin d’aide. Pour eux, se couvrir en disant au personnel hospitalier qu’il était combatif va à leur crédibilité.

“Si cela va jusqu’au procès, l’État devra prouver au-delà de tout doute raisonnable que lorsqu’ils l’ont placé sur la civière, ils se sont dit:” Je pense que je suis en train de le tuer “”, a déclaré Justin Kuehn, un des avocats de Cadigan. « Leurs actes étaient-ils imprudents ? C’est pour un autre jour.

Lorsque les accusés sont entrés dans la salle d’audience, Finley a vu sept membres de la famille assis au premier rang. Elle s’assit à la table de la défense et, les larmes coulant sur son visage, regarda sa famille et articula : « Je suis désolée.

Les membres de la famille ont refusé de commenter l’Associated Press.

En vertu de la loi de l’Illinois, une accusation de meurtre au premier degré s’applique lorsqu’un accusé “sait que de tels actes créent une forte probabilité de mort ou de lésions corporelles graves”. Les experts ont déclaré qu’il était rare que les prestataires de soins médicaux d’urgence fassent face à des accusations criminelles lors du décès d’un patient.

L’audience de vendredi a été criblée d’objections, principalement de la part d’avocats de la défense qui ont affirmé que Wright créait un témoignage en interrogeant le seul témoin, le Sgt. Zachary Weisahaar, enquêteur de la police de l’État de l’Illinois.

Finley et Cadigan ont dit à Weisahaar que Moore avait été combatif. Cadigan a déclaré qu’il avait fondé cette conclusion sur le fait de voir Moore s’agiter et un policier sauter hors du chemin, a déclaré Weisahaar.

Des images de Bodycam ont montré que Moore était incapable ou peu disposé à se tenir debout tout seul et parfois en train de se débattre. Son taux d’alcoolémie était de 0,077, ce qui est juste en dessous de la limite légale pour conduire dans l’Illinois de 0,08. Après être entré dans l’appartement, Finley a crié à Moore de se lever.

Weisahaar a déclaré que Finley lui avait dit qu’elle surveillait les signes vitaux de Moore sur le chemin de l’hôpital HSHS St. John’s. Mais Wright a joué pour le tribunal un enregistrement de l’appel de Finley pour alerter l’hôpital de leur arrivée dans lequel elle a dit: “Je ne joue pas avec les signes vitaux parce que je ne veux pas piquer l’ours.”

Finley et Cadigan avaient tous deux une formation et des connaissances suffisantes pour savoir que la position de Moore était préjudiciable, a déclaré Weisahaar. Il a dit que Cadigan lui avait dit qu’en 20 ans, on ne lui avait jamais dit que mettre un patient en position couchée était dangereux.

Weisahaar a également déclaré avoir appris que Cadigan avait assisté à deux sessions de formation l’année dernière au cours desquelles l’instructeur avait insisté sur le fait que l’avertissement contre les positions couchées était mis en avant.

Un autre avocat de Cadigan, Edward Unsell, a déclaré qu’il était plus probable que les côtes cassées dont Moore souffrait résultaient des tentatives du personnel de l’hôpital de le réanimer.

L’avocat de Finley, W. Scott Hanken, a déclaré que les accusations n’étaient pas justifiées.

« Il y a deux juridictions, civile et pénale. Nous sommes au mauvais endroit », a déclaré Hanken. “Vous n’avez pas entendu une seule scintille de preuves concernant la responsabilité.”

Leur prochaine date d’audience est le 6 février. Leurs avocats ont déclaré qu’ils demanderaient leur libération sous engagement personnel.

La famille de Moore a annoncé jeudi avoir déposé une plainte pour mort injustifiée contre Finley, Cadigan et leur employeur, LifeStar Ambulance Service.

___

Foody rapporté de Chicago.

John O’connor et Kathleen Foody, Associated Press