Le procès du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, commence aujourd’hui

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, sera jugé aujourd’hui à New York. Enfer je dois convaincre un jury son courtage en crypto-monnaie en échec n’a pas pris l’argent des clients et ne l’a pas utilisé illégalement.

Pourquoi un resserrement des conditions de crédit pourrait conduire à une économie faible

Ford et GM ont licencié 500 ouvriers d’usine, invoquant l’impact de la grève des Travailleurs unis de l’automobile. Négociations contractuelles entre le syndicat et constructeurs automobiles sont toujours en cours comme la promenadedehors entre dans son 19ème jour.

Les ventes de Tesla ont été affectées par les arrêts d’usine et le ralentissement de la demande. C’est vlivraisons par véhicules ont augmenté de 27 % au troisième trimestre par rapport à l’année dernière, mais encore manqué attentes des analystes. Cependant, les livraisons du rival Rivian au troisième trimestre a battu les projections.

Les États-Unis ont annoncé leur première amende pour débris spatiaux. Dish Network va payer 150 000 $ à la Federal Communications Commission après avoir échoué à désorbiter c’est Satellite EchoStar-7.

Département de jargon : Whoosh

Photo: Willy Kurniawan (Reuters)

Une onomatopée qui est l’acronyme de « Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal », qui signifie « gain de temps, fonctionnement optimal, système fiable » en indonésien.

Le bien nommé Whoosh est le premier train à grande vitesse d’Asie du Sud-Est qui relie depuis cette semaine la capitale indonésienne, Jakarta, à sa deuxième plus grande plaque tournante, Bandung. Le parcours est de 88,4 miles (142,3 km) et le train atteindra 217 mph (350 km/h), ce qui réduit le temps de trajet de trois heures à seulement 36 minutes.

Whoosh n’aurait pas été possible sans le financement de la Chine, et bien qu’il s’agisse du premier contrat ferroviaire à grande vitesse que le pays obtient et finalise à l’étranger, il est loin d’être le dernier. Pékin trace des pistes (voir aussi : influence géopolitique) sur au moins deux autres continents.

Les tricoteurs s’attaquent aux problèmes du techno-féodalisme

En février 2022, deux frères de commerce électronique ont sorti le domaine Knitting.com de l’obscurité. Leur objectif était plus facile à analyser qu’un modèle de mitaine : transformer le site non développé en une entreprise valant un million de dollars en quelques années.

Première erreur : considérer les tricoteurs comme des consommateurs plutôt que comme des fandoms. Acheter Knitting.com revenait à revendiquer des terres dans un domaine étranger et ancien, et le fait que le duo ait annoncé son arrivée comme deux conquérants n’a pas aidé. Pour les tricoteurs en ligne, cela ressemblait à une invasion, et ils ont répondu en conséquence, avec des critiques si sévères que l’un des frères l’a comparé au harcèlement au lycée ou aux procès des sorcières de Salem.

Julia Malleck de Quartz souligne que la révolte totale des tricoteurs contre Knitting.com n’était pas très différente de Rédacteurs en grève et le boycott Vendeurs Etsy. Ce sont toutes des réactions au techno-féodalisme, un mélange de mots qui cela a plus de sens que vous ne le pensez.

Les mers du Carnaval semblent très hautes

Les aiguilles à tricoter sont autorisées dans les avions, au cas où vous vous poseriez la question, mais pour beaucoup de gens, cela n’a pas d’importance : ils préparent plutôt leurs porte-avions pour une croisière.

2023 aurait pu être l’année tomber malade en croisière, mais pour l’opérateur maritime Carnival, les affaires sont au sommet de leur forme. Au cours de son dernier trimestre, les revenus de Carnival ont atteint un record de 6,9 ​​milliards de dollars, la hausse des prix des billets (gonflés par les coûts du carburant) n’ayant pas dissuadé les vacanciers de rechercher une alternative moins chère aux hôtels et centres de villégiature de loisirs.

Photo: Clarisa Díaz (Reuters)

Si vous pensez que ce ne sont que des cavaliers chevronnés qui reviennent sur le pont après la pandémie, détrompez-vous : le nombre de nouveaux croisiéristes a augmenté de 170 % cette année par rapport à 2021. Clarisa Diaz explique pourquoi les réservations pour l’année prochaine sont déjà à leur apogée.

Des découvertes surprenantes

Aucun État américain ne crée d’emplois dans le domaine des énergies propres plus rapidement que le Tennessee. Usines de véhicules électriques ce n’est même pas la principale raison pour laquelle– mais y aura-t-il suffisamment de travailleurs qualifiés pour combler les ouvertures ?

Mobile Suit Gundam peut être à vous pour 3 millions de dollars ! Eh bien, au moins une entreprise japonaise robot à quatre roues cela ressemble beaucoup au personnage d’anime qui peut être le vôtre.

Le problème des punaises de lit à Paris s’est propagé dans les transports en commun. Même les opérateurs ferroviaires sont trouver les parasites dans leurs cabines.

Il y a deux planètes de la taille de Jupiter qui flottent dans l’espace sans étoile en orbite. Ce cela arrive parfois à des planètes uniquesmais le couple déconcerte les astronomes.

Lorsque le gouvernement américain a évité la fermeture, il a également évité le report de la Fat Bear Week. C’est exactement à quoi cela ressemble, et c’est Le concours de popularité le plus regardé d’Alaska.

Envoyez des nouvelles, des commentaires, un remix de Gustav Holst et des photos d'ours à [email protected]. La prise en charge des lecteurs rend Quartz accessible à tous :Devenir membre. Le Daily Brief d'aujourd'hui vous a été présenté par Morgan Haefner et Julia Malleck.