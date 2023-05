Le procès du dernier défi de Kari Lake à perdre dans la course du gouverneur de l’Arizona se termine le 1er jour

MESA, Arizona (AP) – Le comté de Maricopa a un processus échoué pour vérifier des milliers de signatures de bulletins de vote que même certains de ses propres travailleurs remettent en question, les avocats de Kari Lake, le candidat républicain de 2022 au poste de gouverneur de l’Arizona, ont plaidé devant le tribunal mercredi.

Les avocats du républicain ont passé la majeure partie de la première journée d’un procès de trois jours à montrer une vidéo et à recueillir les témoignages de deux précédents examinateurs de signatures qui alléguaient que le personnel était débordé.

Les allégations sont la seule action en justice restante dans la contestation par Lake de sa défaite il y a six mois face à la démocrate Katie Hobbs dans la course au poste de gouverneur de l’Arizona.

« Il n’y a tout simplement aucun moyen d’examiner les signatures en ce qui concerne les procédures », a déclaré Kurt Olsen, l’un des avocats de Lake.

L’ancienne présentatrice de télévision était parmi les candidats républicains les plus virulents de l’année dernière pour promouvoir les mensonges électoraux de l’ancien président Donald Trump, dont elle a fait la pièce maîtresse de sa campagne.

Lake a écouté les débats depuis un siège au fond de la salle d’audience mais n’a pas parlé. Elle est partie deux heures après le début de l’audience.

Alors que la plupart des autres négationnistes électoraux à travers le pays ont concédé après avoir perdu leurs courses en novembre, Lake ne l’a pas fait. Elle a perdu contre Hobbs par plus de 17 000 voix.

Les tribunaux ont rejeté la plupart de ses poursuites, mais la Cour suprême de l’Arizona a relancé une plainte qui conteste la mise en œuvre de procédures de vérification des signatures lors des premiers scrutins dans le comté de Maricopa, qui abrite plus de 60% des électeurs de l’État.

Le juge de la Cour supérieure Peter A. Thompson a déclaré lundi dans une décision que Lake allègue que les responsables du comté de Maricopa n’ont effectué aucune vérification de signature de niveau supérieur sur les bulletins de vote par correspondance qui avaient été signalés par des agents de contrôle de niveau inférieur pour toute incohérence.

Dans une décision ultérieure, Thompson a déclaré que Lake contestait également toute violation présumée des politiques de vérification des signatures par des contrôleurs de niveau inférieur.

La séquence vidéo montrée par l’équipe juridique de Lake provient d’un flux de caméra du comté de Maricopa qui montre prétendument une signature vérifiée de manière incorrecte et hâtive par un travailleur.

Reynaldo « Rey » Valenzuela, directeur des élections du comté de Maricopa, a témoigné que le travailleur temporaire n’avait tout simplement pas saisi les compétences technologiques nécessaires pour le travail et qu’il avait été réaffecté ailleurs. Les vérificateurs de signature sont également audités au hasard.

« Nous les examinons pour plus de cohérence », a déclaré Valenzuela. « Y avait-il une sorte d’incohérence où quelqu’un a fait tout le bien (signatures) ou tout le mal? »

Un travailleur de niveau inférieur a également témoigné que les examinateurs de signature de niveau supérieur étaient débordés et renvoyaient des enveloppes d’affidavit de vote qui semblaient douteuses.

Trois travailleurs en vérification de signature de niveau inférieur qui ont déposé des déclarations devant le tribunal au nom de Lake ont déclaré avoir connu des taux de rejet en raison de signatures non concordantes sur 15% à 40% des bulletins de vote qu’ils ont rencontrés.

Les avocats des responsables électoraux de l’Arizona ont déclaré que les spéculations des travailleurs sur les efforts de vérification des signatures ne constituaient pas une violation de la loi ou une faute des travailleurs électoraux – et ont soulevé des questions quant à savoir si les trois travailleurs pouvaient connaître le résultat des bulletins de vote spécifiques qu’ils avaient signalés.

Lake ne conteste pas si les signatures des électeurs sur les enveloppes de vote correspondent à celles de leurs registres de vote.

Dans une décision rendue lundi soir, Thompson a refusé de rejeter la réclamation de Lake.

Lake fait face à une barre haute pour prouver non seulement son allégation concernant les efforts de vérification de signature, mais également que cela a affecté le résultat de sa course.

Les responsables du comté disent qu’ils n’ont rien à cacher et sont convaincus qu’ils l’emporteront devant les tribunaux.

Les avocats de Lake disent qu’il y a eu un flot de bulletins de vote par correspondance dans le comté de Maricopa à un moment où il y avait trop peu de travailleurs pour vérifier les signatures des bulletins de vote. Ses avocats disent que le comté a finalement accepté des milliers de bulletins de vote qui avaient été rejetés plus tôt par les travailleurs pour avoir des signatures incompatibles.

En relançant la demande, la Cour suprême de l’Arizona a annulé une décision d’un tribunal inférieur selon laquelle Lake avait attendu trop longtemps pour la soulever.

Plus tôt dans son procès, Lake s’était concentrée sur les problèmes d’imprimantes de bulletins de vote dans certains bureaux de vote du comté de Maricopa. Les imprimantes défectueuses produisaient des bulletins de vote trop légers pour être lus par les tabulatrices sur place dans les bureaux de vote. Les lignes ont été sauvegardées dans certaines zones au milieu de la confusion. Lake a allégué que les problèmes d’imprimante de bulletins de vote étaient le résultat d’une faute intentionnelle.

Les responsables du comté disent que tout le monde a eu la chance de voter et que tous les bulletins de vote ont été comptés parce que les personnes touchées par les imprimantes ont été emmenées vers des compteurs plus sophistiqués au siège des élections.

À la mi-février, la Cour d’appel de l’Arizona a rejeté les affirmations de Lake, concluant qu’elle n’avait présenté aucune preuve que les électeurs dont les bulletins de vote étaient illisibles par les tabulatrices dans les bureaux de vote n’étaient pas en mesure de voter.

Le mois suivant, la Cour suprême de l’État a refusé d’entendre la quasi-totalité de l’appel de Lake, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle plus de 35 000 bulletins de vote avaient été ajoutés au total des votes.

Plus tôt ce mois-ci, le tribunal a sanctionné les avocats de Lake de 2 000 $ pour avoir fait de fausses déclarations en disant que plus de 35 000 bulletins de vote avaient été incorrectement ajoutés au décompte total.

Le procès qui débutera mercredi sera le deuxième mené dans le cadre de la contestation électorale de Lake.

Terry Tang et Jacques Billeaud, The Associated Press