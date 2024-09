Le procès du chanteur s’ajoute aux revendications croissantes contre Sean « Diddy » Combs

NEW YORK — Un chanteur qui a connu le succès dans des groupes formés par Sean « Diddy » Combs a poursuivi le producteur de musique, décrivant des années d’abus psychologiques et physiques, y compris des attouchements, qu’elle dit avoir subis alors qu’il l’aidait à lancer sa carrière.

Avec sa plainte déposée mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan, Dawn Richard a ajouté sa voix à ceux qui disent maintenant Le magnat de la musique a soumis les gens autour de lui à un tempérament explosif, à des menaces violentes et à des environnements chargés sexuellement et alimentés par la drogue alors qu’ils essayaient de suivre ses ordres.

Richard, qui s’est fait connaître grâce à son apparition dans l’émission de téléréalité de MTV « Making the Band », réclame des dommages et intérêts non précisés ainsi que des millions de dollars de revenus qui lui auraient été refusés. Elle soutient que des dommages et intérêts, notamment punitifs, sont justifiés parce qu’elle a subi un préjudice économique, des blessures physiques, des douleurs et des souffrances, ainsi qu’une grave détresse psychologique et émotionnelle.

Les représentants de Combs ont déclaré dans un communiqué que Combs était « choqué et déçu » par le procès. Ils ont déclaré que Richard tentait « de réécrire l’histoire » en fabriquant « une série de fausses déclarations dans l’espoir d’obtenir un salaire – à un moment opportun pour coïncider avec la sortie de son album et sa tournée de promotion ».

Ils ont ajouté que si son expérience avait été si négative, Richard n’aurait pas continué à travailler directement avec Combs pendant si longtemps, notamment en revenant en 2020 pour un reboot de « Making the Band » et en acceptant de figurer sur « The Love Album » l’année dernière.

« C’est malheureux que Mme Richard ait mis de côté leur amitié de 20 ans pour essayer de lui soutirer de l’argent, mais M. Combs est convaincu de la vérité et a hâte de le prouver devant le tribunal », ont-ils déclaré.

Selon la poursuite, Richard a été témoin des abus répétés de Combs sur sa petite amie et a subi des menaces qui lui ont fait craindre pour sa vie alors que Richard travaillait sur des chansons, souvent sans nourriture ni sommeil pendant un jour ou deux à la fois, tout en devenant connu dans les cercles musicaux en tant que membre du groupe de filles Danity Kane et plus tard en tant que membre du groupe de Combs Diddy – Dirty Money.

Selon la plainte, Combs aurait régulièrement explosé de rage, jetant des téléphones portables, des ordinateurs portables, de la nourriture et du matériel de studio à travers la pièce ou sur des personnes. À d’autres moments, selon la plainte, Richard l’aurait vu étrangler sa protégée et petite amie de longue date, Casandra « Cassie » Ventura. Les événements se sont produits entre 2004 et 2011, selon la plainte.

En mai, CNN a diffusé une vidéo de sécurité d’hôtel de 2016 montrant Combs coups de poing, coups de pied et traînage le R& La chanteuse de B Cassie. L’incident correspondait étroitement à une description dans un procès selon lequel Cassie, dont le nom légal est Casandra Ventura, déposée en novembre et c’était réglé le lendemain mais a attiré un examen minutieux de la part de Combs, y compris une enquête criminelle fédérale.

Quelques jours après la diffusion de la vidéo, Combs a publié des excuses vidéo sur les réseaux sociaux disant qu’il était « vraiment désolé » et que ses actes étaient « inexcusables ».

Dans sa plainte, Richard affirme qu’elle « ajoute désormais sa voix au chœur croissant de victimes qui partagent courageusement leurs histoires poignantes. Ensemble, elles réclament justice et sont solidaires, en tant que dernières victimes du mouvement #MeToo dans l’industrie de la musique. »

Dans les documents judiciaires, elle accuse Combs d’avoir demandé : « Tu veux mourir aujourd’hui ? » Et elle prétend qu’il s’est vanté d’avoir « tué des gens » alors qu’il retenait ses revenus, volait ses œuvres protégées par le droit d’auteur et la soumettait à des attouchements, des agressions et une séquestration illégale en l’enfermant dans une voiture pendant des heures à un moment donné.

Richard affirme dans la plainte qu’entre 2009 et 2011, alors qu’elle effectuait des enregistrements, des répétitions et des performances, Combs lui a demandé à plusieurs reprises de se déshabiller jusqu’à ses sous-vêtements et a fait des remarques dégradantes sur son corps, la qualifiant parfois de « paresseuse, grosse, moche et maigre », même devant ses amis, producteurs et gardes du corps.

Selon la plainte, Combs est entré à plusieurs reprises dans la cabine d’essayage de Richard alors qu’elle était dévêtue et lui a touché les fesses nues et la poitrine près de ses seins. Lors d’un voyage en octobre 2010 pour se produire à Glasgow, en Écosse, Combs a fait des avances sexuelles explicites à Richard, affirme-t-elle.

Elle a inclus comme accusés les personnes de l’entourage de Combs et les sociétés de musique qui le soutenaient, alléguant que Combs avait commis tellement d’abus dans des lieux publics et en présence d’employés de maisons de disques qu’ils pouvaient être tenus responsables.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne se manifestent publiquement comme l’ont fait Richard et Cassie.