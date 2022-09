Le procès du cardinal Zen de Hong Kong retardé après que le juge a contracté le COVID-19

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le procès de l’ancien évêque de Hong Kong et ancien cardinal à la retraite Joseph Zen a été reporté.

Zen, un religieux catholique de haut niveau et opposant au Parti communiste chinois, sera absent du tribunal pendant au moins deux jours supplémentaires après que la magistrate permanente Ada Yim Shun-yee a reçu un diagnostic de COVID-19.

Shun-yee supervisait le procès, qui a commencé le 19 septembre.

LE CARDINAL ARRÊTÉ A AVERTI À PLUSIEURS FOIS LE SAINT-SIEGE DE LA PERSÉCUTION CHINOISE, CONDAMNE LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT DU VATICAN

Le procès du cardinal âgé devait se terminer le 25 septembre, mais la peur du COVID-19 devrait allonger considérablement le processus.

Zen a été arrêté plus tôt cette année par le parti communiste chinois (PCC) pour avoir prétendument collaboré avec des forces étrangères en omettant d’enregistrer son fonds caritatif pro-démocratie auprès du gouvernement.

Le cardinal de 90 ans était arrêté avec quatre autres défenseurs de la démocratie qui ont été fiduciaires d’un fonds de secours utilisé pour renflouer les manifestants et payer les frais juridiques, selon l’agence de presse catholique. Les cinq personnes arrêtées sont accusées de ne pas avoir enregistré l’organisme de bienfaisance auprès du gouvernement.

Tous les cinq ont déposé des plaidoyers de non-culpabilité.

L’ONU “N’A AUCUN POUVOIR”, DIT LE PAPE FRANÇOIS

En plus de Zen, l’avocate Margaret Ng, la chanteuse-activiste Denise Ho, l’universitaire Hui Po-keung, l’ancien législateur Cyd Ho et l’activiste Sze Ching-wee, qui a été secrétaire général du fonds avant sa fermeture en octobre dernier, sont également jugés. Zen est en liberté sous caution depuis le 11 mai.

Zen avait auparavant rejeté les craintes selon lesquelles il était la cible d’une arrestation, déclarant qu’il essayait de ne pas provoquer le PCC. Cependant, il a reconnu plus tard qu'”aucune personne publique qui ose parler librement ne peut plus se sentir en sécurité”.

LE CARDINAL ZEN APPARAÎT AU TRIBUNAL DE HONG KONG APRÈS L’ARRESTATION PAR LE PARTI COMMUNISTE CHINOIS

Le zen est à l’épicentre de la église catholique lutte pour sa survie en Chine. La nation a lancé des censures intenses sur l’expression religieuse, y compris le christianisme, qu’elle réglemente par le biais d'”associations patriotiques” parrainées par l’État. Les citoyens chinois qui souhaitent adorer dans une église catholique (ou tout autre lieu de culte) sont tenus de s’inscrire auprès d’un organe directeur agressivement pro-PCC pour leur foi.

Ces organisations forcent souvent les églises à enseigner à l’encontre de leur dogme et insèrent souvent de la propagande nationaliste dans le culte. Ce règlement a forcé un schisme dans l’Église catholique chinoise – le ministère « officiel » et approuvé par le PCC, et « l’église clandestine » clandestine et illégale.

Zen a servi de porte-parole non officiel de la communauté catholique clandestine, qui a reçu peu de soutien ou de protection de la part du gouvernement chinois. Le PCC condamne explicitement l’église clandestine pour son affiliation et sa loyauté envers une puissance étrangère – la communion catholique mondiale.