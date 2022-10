Le procès du 6 janvier retardé après que le chef de Oath Keepers a reçu le COVID

WASHINGTON (AP) – Le procès d’un chef de groupe extrémiste d’extrême droite et de quatre associés inculpés lors de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain a été retardé lundi après que le chef des Oath Keepers a été testé positif pour le coronavirus.

Les jurés devaient commencer à entendre la quatrième semaine de témoignages dans l’affaire contre Stewart Rhodes et quatre autres accusés d’avoir comploté pour empêcher le transfert de pouvoir du républicain Donald Trump au démocrate Joe Biden.

Le juge a dit aux avocats et aux jurés de revenir mardi matin, mais on ne sait pas quand et comment ils pourront poursuivre l’affaire.

Un avocat de Rhodes, Ed Tarpley, a déclaré que les responsables de la prison lui avaient dit que son client était en «isolement total» à la prison et n’était même pas disponible pour un appel téléphonique. Rhodes sera disponible au tribunal la semaine prochaine au plus tôt s’il est testé négatif dimanche, mais pourrait également renoncer à sa comparution devant le tribunal pour permettre au témoignage de certains témoins de se poursuivre.

Les procureurs devaient clore leur dossier d’ici la fin de cette semaine, puis les avocats de Rhodes allaient commencer à se défendre. Les avocats de Rhodes ont déclaré que leur client prendrait la parole pour témoigner que toutes ses actions étaient en prévision des ordres qu’il attendait de Trump – des ordres qui ne sont jamais venus.

Les accusés sont les premiers parmi des centaines d’inculpés dans l’attaque du Capitole à être jugés pour complot séditieux, une accusation rare de l’époque de la guerre civile passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.

Les procureurs ont déclaré que Rhodes et son groupe extrémiste avaient planifié une “rébellion armée” pour maintenir Trump au pouvoir. Les autorités disent qu’elles avaient des équipes de «force de réaction rapide» stationnées dans un hôtel de Virginie pour faire entrer rapidement des armes dans la ville si elles étaient nécessaires et que le groupe était prêt à empêcher Biden de devenir président par tous les moyens nécessaires.

Les avocats de la défense ont accusé les procureurs de sélectionner des messages et ont déclaré qu’ils étaient venus pour assurer la sécurité de personnalités politiques comme Roger Stone, et non pour mettre en œuvre un plan d’attaque du Capitole.

Le témoignage a commencé le 3 octobre et le juge avait déclaré que les témoins pourraient s’étendre jusqu’à la semaine du 14 novembre. Les enjeux sont élevés pour le ministère de la Justice, qui a obtenu pour la dernière fois une condamnation pour complot séditieux au procès il y a près de 30 ans et a l’intention d’en juger deux autres. groupes sur la charge plus tard cette année.

La perturbation survient près d’une semaine après qu’un juré a été démis de ses fonctions après avoir été testé positif au COVID. Le palais de justice fédéral de Washington où se déroule le procès la semaine dernière a levé son mandat de masque, mais le juge supervisant le procès exigeait toujours que ceux qui ne parlaient pas portent des masques pour éviter une épidémie. Pourtant, des avocats et des accusés ont parfois été vus avec le nez découvert ou des masques baissés sous le menton.

En procès avec Rhodes, de Granbury, Texas, sont Kelly Meggs, chef du chapitre de Floride des Oath Keepers; Kenneth Harrelson, un autre gardien du serment de Floride ; Thomas Caldwell, un officier du renseignement de la marine américaine à la retraite de Virginie ; et Jessica Watkins, qui dirigeait un groupe de miliciens de l’Ohio. Ils font également face à plusieurs autres accusations.

Ils font partie des quelque 900 personnes qui ont été inculpées dans l’attaque, qui a temporairement interrompu la certification de la victoire de Biden, envoyé des législateurs se mettre à l’abri et blessé des dizaines de policiers.

Richer a rapporté de Boston.

Ashraf Khalil et Alanna Durkin Richer, Associated Press