Le procès du 6 janvier met en lumière les avertissements manqués avant le siège du Capitole

WASHINGTON (AP) – Lors d’un appel téléphonique quelques jours après les élections de 2020, le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes, a exhorté ses partisans à se rendre à Washington et à se battre pour maintenir le président Donald Trump au pouvoir.

Un membre inquiet du groupe extrémiste a commencé à enregistrer parce que, comme il le dira plus tard aux jurés dans l’actuel procès pour complot séditieux de Rhodes et de quatre associés, cela sonnait comme s’ils «entraient en guerre contre le gouvernement des États-Unis».

Ce gardien du serment a contacté le FBI, mais son tuyau a été classé. Il n’a été interviewé qu’après que les partisans de Rhodes ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021.

Les accusés sont accusés d’avoir comploté pour empêcher le transfert du pouvoir présidentiel, et leur procès soulève davantage de questions sur les défaillances du renseignement dans les jours précédant l’émeute qui semblent avoir permis au groupe antigouvernemental de Rhodes et à d’autres extrémistes de se mobiliser à la vue de tous.

“Il n’est pas nécessaire d’avoir été invité à une réunion secrète des Oath Keepers … pour savoir que les Oath Keepers représentaient une menace”, a déclaré Mike German, ancien agent du FBI et membre du Brennan Center for Justice’s Liberty & National Security. Programme.

On ne sait pas dans quelle mesure les autorités suivaient Rhodes et sa milice avant le 6 janvier. Mais il est depuis devenu évident que les autorités disposaient de nombreux renseignements avertissant que certains partisans de Trump prévoyaient un assaut pour empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden.

Malgré cela, la police laissée au dépourvu sur les lignes de front a été rapidement submergée par la foule qui s’est engagée dans un combat au corps à corps avec des officiers, a brisé des fenêtres et s’est déversée dans le Capitole.

Des détails supplémentaires sont apparus ce mois-ci lorsque le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque a divulgué des messages montrant que les services secrets étaient au courant des plans de violence du 6 janvier.

Les jurés du procès de Washington, qui devrait durer encore plusieurs semaines, ont reçu une mine de preuves de la part des procureurs. Cela inclut l’appel secrètement enregistré de Rhodes le 9 novembre 2020, des messages cryptés et des images de surveillance de l’hôtel Virginia où les gardiens du serment ont caché des armes pour une “force de réaction rapide” qui pourrait rapidement lancer des armes dans la capitale si elles étaient nécessaires.

Une grande partie des preuves, cependant, se présentent sous la forme de déclarations et d’écrits que Rhodes a rendus publics dans les semaines précédant le 6 janvier. Ils montrent comment l’ancien parachutiste de l’armée américaine et diplômé de la Yale Law School diffusait ouvertement son désir d’annuler l’élection. et menacer d’éventuelles violences pour atteindre cet objectif.

Quelques jours après les élections du 3 novembre 2020, Rhodes a annoncé dans l’émission “Infowars” du théoricien du complot Alex Jones que son groupe se mobilisait déjà pour arrêter le transfert de pouvoir.

“Nous avons déjà des hommes stationnés à l’extérieur de DC comme option nucléaire au cas où ils tenteraient de destituer illégalement le président, nous interviendrons et l’arrêterons”, a déclaré Rhodes.

Les jurés ont également regardé la vidéo d’un discours prononcé par Rhodes en décembre 2020 à Washington, où des milliers de partisans de Trump sont venus se rassembler derrière les mensonges électoraux du président de l’époque. Rhodes a exhorté Trump à invoquer la loi sur l’insurrection, qui donne aux présidents un large pouvoir discrétionnaire pour décider quand la force militaire est nécessaire, pour appeler une milice et “lâcher le marteau” sur les “traîtres”.

« Il a besoin que vous sachiez que vous êtes avec lui, que s’il ne le fait pas maintenant alors qu’il est commandant en chef, nous devrons le faire nous-mêmes plus tard, dans une guerre beaucoup plus désespérée, beaucoup plus sanglante. Allons-y maintenant pendant qu’il est encore commandant en chef », a déclaré Rhodes à la foule.

Ce jour-là, Rhodes a attiré l’attention d’un agent spécial de la police du Capitole des États-Unis qui effectuait une surveillance de contre-surveillance et avait récemment lu un article de presse sur le groupe. Rhodes portait un chapeau de cow-boy noir, un cache-œil et un insigne du Congrès expiré depuis qu’il était membre du personnel du représentant américain de l’époque, Ron Paul, à la fin des années 1990. L’agent a pris une photo et l’a envoyée à des collègues. Rhodes portait également un cow-boy noir alors qu’il parcourait l’extérieur du bâtiment du Capitole lorsque les gardiens du serment sont entrés le 6 janvier.

Deux semaines avant l’émeute du Capitole, Rhodes a publié une lettre ouverte à Trump sur le site Web des Oath Keepers, suggérant que ses partisans pourraient devoir «prendre les armes» si Trump n’agit pas sur ce qu’il considère comme une élection volée.

Rhodes et ses associés sont les premiers accusés du 6 janvier à être jugés pour complot séditieux. Thomas Caldwell de Berryville, Virginie, est jugé avec Rhodes; Kenneth Harrelson de Titusville, Floride ; Jessica Watkins de Woodstock, Ohio; et Kelly Meggs de Dunnellon, en Floride.

Abdullah Rasheed, le membre Oath Keeper qui a enregistré l’appel de Rhodes le 9 novembre 2020, a déclaré aux jurés qu’il avait tenté de contacter le FBI et d’autres pour partager ses préoccupations concernant la rhétorique de Rhodes. Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un l’avait rappelé, Rasheed a répondu: “Oui, après tout ce qui s’est passé.”

Un agent du FBI a reconnu à la barre que le bureau avait reçu pour la première fois un tuyau sur l’appel en novembre 2020. Pressé par un avocat de la défense de savoir pourquoi le FBI n’avait pas enquêté à l’époque, un autre agent a déclaré que le FBI recevait des milliers de tuyaux par jour. Le conseil n’a pas été ignoré, mais a été “classé pour une éventuelle référence future”, a déclaré l’agent.

L’appel du 9 novembre semble avoir été pour discuter des plans d’un rassemblement “Stop the Steal” à Washington qui aurait lieu quelques jours plus tard, et non de l’insurrection du 6 janvier. Mais Rhodes tout au long de la réunion dit à plusieurs reprises à ses partisans de se préparer à la violence, leur demandant à un moment donné de s’assurer que Trump sait qu’ils sont “prêts à mourir pour ce pays”.

Les avocats de la défense ne contestent pas la plupart des faits de l’affaire, mais affirment que les procureurs ont déformé l’intention des accusés. Les avocats ont reconnu que le groupe disposait d’une “force de réaction rapide” stationnée à l’extérieur de Washington, mais affirment qu’il s’agissait d’une force défensive à utiliser uniquement en cas d’attaques d’activistes antifa de gauche ou si Trump invoquait la loi sur l’insurrection.

L’équipe de défense a martelé le manque de preuves des procureurs concernant un plan spécifique d’attaque du Capitole avant le 6 janvier. Les avocats de Rhodes affirment que leur client témoignera que toutes ses actions étaient en prévision de l’appel de Trump à une milice en vertu de la loi sur l’insurrection. Trump n’a jamais fait cela, mais les avocats de Rhodes disent que ce que les procureurs ont allégué est un complot séditieux, c’était simplement faire pression sur un président pour qu’il utilise une loi américaine.

Les procureurs ont récemment montré aux jurés des jurés une carte indiquant où Rhodes a fait plusieurs arrêts pour acheter des armes à feu et d’autres équipements lors de son voyage du Texas à Washington avant l’émeute. Il a dépensé des milliers de dollars en armes, y compris un fusil AR, des munitions, des viseurs, des montures et d’autres objets, selon les archives présentées aux jurés.

Rhodes et les autres ne sont pas accusés d’avoir enfreint les lois sur les armes à feu. Les autorités ont reconnu qu’il n’y avait aucune preuve que l’une des armes cachées à l’hôtel Virginia qui abritait la «force de réaction rapide» ait été introduite dans le district de Columbia.

“Alors la rébellion armée n’était pas armée?” l’avocat de la défense James Bright a demandé à un agent.

“La rébellion armée n’était pas terminée”, a répondu l’agent.

