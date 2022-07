Le procès devrait commencer pour l’ex-conseiller de Trump, Steve Bannon

WASHINGTON (AP) – La sélection du jury doit commencer lundi dans le cadre du procès de Steve Bannon, un ancien conseiller de l’ancien président Donald Trump qui fait face à des accusations d’outrage criminel au Congrès après avoir refusé pendant des mois de coopérer avec le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’affaire du 1er janvier. 6, 2021, insurrection du Capitole.

Bannon est accusé devant le tribunal fédéral de Washington d’avoir défié une assignation à comparaître du comité du 6 janvier qui a demandé ses dossiers et son témoignage. Il a été inculpé en novembre de deux chefs d’accusation d’outrage criminel au Congrès, un mois après que le ministère de la Justice a reçu une saisine du Congrès. Chaque chef d’accusation entraîne un minimum de 30 jours de prison et jusqu’à un an derrière les barreaux.

Le procès fait suite à une vague d’activités dans l’affaire depuis le 9 juillet. Il y a plus d’une semaine, l’ancien stratège de la Maison Blanche a informé le comité qu’il était désormais disposé à témoigner. Son avocat, Robert Costello, a déclaré que le changement était dû au fait que Trump avait renoncé à sa demande de privilège exécutif d’empêcher le témoignage.

Bannon, 68 ans, avait été l’un des plus éminents des alliés de Trump en refusant de témoigner devant le comité. Il a fait valoir que son témoignage est protégé par la revendication du privilège exécutif de Trump.

Trump a affirmé à plusieurs reprises le privilège de l’exécutif – même en tant qu’ancien président – ​​pour tenter de bloquer les témoignages de témoins et la publication de documents de la Maison Blanche. En janvier, la Cour suprême s’est prononcée contre les efforts de Trump pour empêcher les Archives nationales de coopérer avec le comité après qu’un juge d’un tribunal inférieur a noté, en partie, que “les présidents ne sont pas des rois”.

Le comité a également noté que Trump avait renvoyé Bannon de la Maison Blanche en 2017 et que Bannon était donc un simple citoyen lorsqu’il consultait le président de l’époque à la veille de l’émeute.

Le juge de district américain Carl Nichols a rejeté les requêtes visant à retarder le procès lors d’audiences distinctes la semaine dernière, y compris jeudi lorsque les avocats de Bannon ont fait part de leurs inquiétudes concernant un reportage de CNN qui a depuis été diffusé sur leur client et ce qu’ils ont qualifié de commentaires préjudiciables lors d’une audience la semaine dernière tenue par le comité de la Chambre enquêtant sur l’émeute.

“Je suis conscient des préoccupations actuelles concernant la publicité et les préjugés et de savoir si nous pouvons asseoir un jury qui sera approprié et équitable, mais comme je l’ai déjà dit, je pense que la voie appropriée est de passer par le processus de voir-dire”, a déclaré Nichols. Jeudi, se référant à l’interrogatoire des jurés individuels avant leur sélection. Le juge a déclaré qu’il avait l’intention d’avoir un jury qui “sera approprié, juste et impartial”.

Alors que le juge a autorisé le procès à avancer, Nichols a laissé ouverte la possibilité que les lettres concernant la renonciation de Trump à son privilège et l’offre de Bannon de coopérer avec le comité puissent être référencées au procès, affirmant que les informations étaient “au moins potentiellement pertinentes” pour la défense de Bannon. .

Roscoe Howard Jr., l’ancien avocat américain à Washington, DC, a déclaré que le meilleur cas pour Bannon est que les informations sur son offre de coopération parviennent au jury. Même si c’est le cas, prétendre que le privilège de l’exécutif l’a empêché de coopérer plus tôt sera un argument difficile à faire valoir parce que Bannon a refusé de répondre à l’assignation, a déclaré Howard.

« Vous devez vous présenter pour invoquer la revendication de privilège. Vous ne pouvez pas téléphoner », a-t-il déclaré.

Gary Fields, l’Associated Press