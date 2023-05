Le procès devant le banc commence pour l’homme de Polo accusé en octobre 2020 d’avoir tué par balle – Shaw Local

OREGON – Le témoignage a commencé mercredi matin lors du procès en banc d’un homme de Polo accusé de trois chefs de meurtre au premier degré d’un homme de l’Oregon qui a été abattu en octobre 2020 à la suite d’une altercation domestique dans une maison de Rochelle.

Cody W. Neuschwanger, 26 ans, est accusé de la mort de Devin Bailey, 37 ans, qui a été retrouvé blessé vers 21 h 15 le 29 octobre 2020, devant une maison au 1122 pâté de maisons de la Première Avenue à Rochelle.

Cody Neuschwanger (Photo de la prison du comté d’Ogle)

Bailey a été transporté d’urgence à l’hôpital communautaire de Rochelle, où il a été déclaré mort d’une blessure par balle au torse.

Dans ses plaidoiries d’ouverture mercredi, le procureur adjoint de l’État, Matthew Leisten, a affirmé que Neuschwanger avait « tiré et tué » Bailey d’un seul coup dans la poitrine.

La fusillade est survenue après que Neuschwanger et deux autres se soient disputés avec Bailey à la suite d’un incident domestique à la maison, a ajouté Leisten.

Michael Johnson, un avocat de la défense, a soutenu que Neuschwanger essayait d’aider un ami à récupérer sa mère d’une relation abusive avec Bailey.

Bailey est devenu violent et a chassé le fils de la mère de la maison, puis a accusé Neuschwanger – qui était employé comme agent correctionnel – avec un « long outil en métal », a poursuivi Johnson.

« Cody a averti Devin mais Devin a continué et parce qu’il [Cody] croyait qu’il n’avait pas d’autre choix, il a tiré un coup », a déclaré Johnson.

Johnson a déclaré que Neuschwanger – qui avait un permis de transport dissimulé – a immédiatement appelé le 911 et demandé deux ambulances.

« Il a immédiatement dit à la police ce qui s’était passé et ce qu’il avait vu », a déclaré Johnson. « L’État doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que Cody agissait sans justification légale. »

Lors du témoignage de l’État, deux policiers de Rochelle, Aaron Rodabaugh et Ryan Berry, ont déclaré lorsqu’ils ont répondu à la maison qu’ils ont trouvé Bailey étendu dans l’herbe près de l’allée de la maison avec une blessure par balle à l’abdomen.

« Il respirait et essayait de parler, mais il n’avait aucun sens », a témoigné Rodabaugh.

La police a récupéré une douille et une râpe métallique de 12 à 14 pouces posée dans la cour à quelques mètres de Bailey.

Berry a dit qu’il avait parlé avec Neuschwanger sur les lieux, mais ne lui avait pas lu ses droits Miranda parce qu’il était dans un mode initial de « recherche des faits ».

« Il [Neuschwanger] a dit qu’il était essentiellement venu pour sauver cette femme qui était battue », a déclaré Berry. « Il a dit [Bailey] a commencé à l’attaquer avec ce qu’il pensait être un grand couteau et il était entré dans son «espace sûr» et il craignait pour sa sécurité.

Shawn Warczak, 20 ans, de Polo, qui avait 17 ans au moment du crime présumé, a déclaré avoir reçu un texto de sa mère demandant un trajet depuis la maison de Rochelle où elle séjournait avec Bailey, qui était son petit ami. Warczak a déclaré que sa mère voulait retourner à Polo parce que Bailey l’avait menacée.

Il a dit que sa mère ne pouvait pas sortir de la résidence en voiture parce qu’elle avait été condamnée pour conduite avec facultés affaiblies, avait bu et avait un alcootest connecté à sa voiture.

Warczak, qui n’a accepté de témoigner que s’il bénéficiait de l’immunité contre toute poursuite future pour cet incident, a déclaré qu’il ne pouvait pas conduire sa propre voiture de Polo à Rochelle car il n’avait pas d’assurance.

Il a témoigné qu’il était un ami proche de Neuschwanger et lui a envoyé un SMS pour qu’il se rende à Rochelle pour récupérer sa mère, ajoutant qu’il avait vécu avec Neuschwanger pendant un certain temps parce que sa mère avait vu Bailey.

« Je me fichais de lui », a déclaré Warczak en faisant référence à Bailey. « Je ne voulais pas que ma mère sorte avec lui. Cody m’a proposé un endroit où dormir qui était mieux pour moi.

Il a dit que Neuschwanger l’avait conduit avec son ami Thomas « Tommy » Davis, également de Polo, à la maison de Rochelle avec la petite amie de Neuschwanger, Sydney Mumford.

Warczak a déclaré qu’une fois arrivés à la maison, sa mère attendait dehors avec ses affaires dans un panier à linge.

« J’étais assez contrarié à l’époque et je voulais aller parler à Devin, mais Cody et Tommy m’ont tiré en arrière et ont dit non, nous ne faisons pas ça », a déclaré Warczak. « Le plan était de ramener maman chez elle. »

Mais, a témoigné Warczak, sa mère a commencé à lui dire « des trucs que Devin lui faisait et lui avait fait ce jour-là », ce qui l’a incité à retourner chez Bailey.

« J’étais très contrarié », a déclaré Warczak. « Je me suis retourné. Je voulais lui dire de laisser ma mère tranquille et que j’en avais marre qu’il abuse de ma mère.

Il a également dit qu’il était contrarié que sa mère ait bu.

Quand ils sont retournés à la maison, Warczak a témoigné que lui, Neuschwanger et Davis sont entrés dans la maison et il a confronté Bailey qui dormait dans une chambre.

Il a dit que Neuschwanger et Davis l’ont suivi dans la maison parce qu’ils craignaient pour sa sécurité.

« J’avais très peur de Devin », a déclaré Warczak, ajoutant lors du contre-interrogatoire que sa mère avait envoyé un texto « Je pense que je vais mourir ».

Lorsque Bailey s’est réveillé, les deux ont commencé à se battre et Warczak a déclaré qu’il avait été projeté au sol. « J’ai demandé à Cody de venir m’aider et il l’a fait. J’étais désorienté.

Warczak a déclaré qu’il y avait eu beaucoup de « jurons et de cris » et plus de combats avant que les trois ne sortent de la maison.

« Devin est venu derrière moi et j’ai pensé qu’il avait un couteau alors j’ai crié qu’il avait un couteau. Devin brandissait cette arme et Cody a sorti son arme et a dit « Ne vous rapprochez pas de moi. » Cody n’arrêtait pas d’avertir Devin : « J’ai une arme », mais Devin n’arrêtait pas de venir vers lui.

Il a dit que Bailey continuait d’avancer et que Neuschwanger lui avait tiré dessus.

« J’ai commencé à pleurer et à paniquer, je paniquais », a déclaré Warczak, notant qu’il n’avait pas vu Neuschwanger avec une arme avant l’incident.

« Ta mère t’a dit que Devin l’avait attaquée avec des ciseaux et avait essayé de la tuer ? » a demandé Johnson en contre-interrogatoire.

« Oui », a répondu Warczak.

« Cody est venu à votre aide et l’a débarrassé de vous ? » a demandé Johnson, auquel Warczak a répondu: « Oui. »

« Devin nous menaçait », a déclaré Warczak.

Johnson a dit qu’il y avait toutes sortes d’outils dans la maison parce qu’elle était en construction.

Trent Ferguson, un voisin, a déclaré avoir vu des gens se disputer à l’extérieur de la maison à son retour du travail. Il a dit que deux voitures sont parties puis sont revenues avec trois hommes rentrant dans la maison. « Je pensais que nous y revenions », a-t-il témoigné.

Il a dit que lorsqu’il s’est retourné après avoir changé de vêtements, il a vu des gens sortir en courant de la maison et Bailey courait vers un gars en sweat-shirt qu’il a identifié comme étant Neuschwanger.

« Il [Bailey] courait vers un gars en sweat-shirt qui avait le bras tendu. Je pouvais voir qu’il avait une arme à feu et qu’il la pointait droit sur lui », a déclaré Ferguson.

Il a dit que Bailey bougeait ses bras et s’avança. Ferguson a déclaré que sa vue était bloquée par un véhicule lorsqu’il a entendu un coup de feu.

Teri White, infirmière aux urgences de l’hôpital Rochelle, a témoigné qu’elle était de service la nuit de l’incident.

« C’était une nuit inhabituelle pour nous. Nous ne voyons généralement pas de fusillade », a-t-elle déclaré en témoignant qu’elle avait examiné Neuschwanger cette nuit-là pour un traitement.

Le procureur de l’État du comté d’Ogle, Mike Rock, a demandé à White si elle se souvenait des déclarations faites par Neuschwanger.

« Oui, il a dit qu’il l’avait lâché comme un sac de patates. Il était un peu arrogant à ce sujet », a déclaré White. « J’étais un peu abasourdi. Je ne pouvais pas croire ce que j’entendais.

Lorsque Davis a témoigné, il a déclaré que Warczak pensait que sa mère était en danger à cause des SMS qu’elle avait envoyés. Il a dit que les trois sont entrés dans la maison pour récupérer un haut-parleur que la mère de Warczak voulait et sont partis, sans réveiller Bailey.

Il a dit que lorsque lui, Warczak et la mère de Warczak s’éloignaient de la maison avec Neushwanger et sa petite amie les suivant dans la voiture de Neuschwanger, les deux ont commencé à se disputer. « J’ai dit à Shawn d’arrêter de se disputer et de rentrer chez lui », a déclaré Davis. « Il ne l’a pas fait. »

Quand ils sont retournés à la maison, Warczak est entré dans la maison avec lui et Neuschwanger à sa suite. « Je l’ai poursuivi parce que je ne voulais pas qu’il entre seul dans cette maison », a déclaré Davis en faisant référence à Warczak. « Je ne voulais pas qu’il se blesse. »

Lorsque Warczak a réveillé Bailey, les deux se sont battus, a déclaré Davis, et Bailey a jeté Warczak au sol. Il a dit que Warczak avait appelé Neuschwanger pour obtenir de l’aide. « Cody l’a plaqué contre le mur et l’a frappé à plusieurs reprises », a déclaré Davis.

Il a dit que Bailey avait alors enlevé sa chemise et s’était dirigé vers eux. « Il semblait qu’il voulait se battre », a déclaré Davis. « C’est alors que je lui ai donné un coup de poing et il a attrapé une table pliante et me l’a balancée. Cody me l’a enlevé et l’a jeté à terre.

Davis a déclaré qu’ils avaient quitté la maison, mais Bailey a couru après eux en balançant un objet brillant qu’il pensait être un couteau ou une machette.

Il a dit qu’il avait couru et que Warczak et Bailey étaient au sol. Davis a déclaré qu’il avait alors saisi l’objet que Bailey portait et l’avait jeté loin des hommes.

Davis a déclaré que Bailey avait commencé à marcher vers Neuschwanger. « Cody l’a averti à plusieurs reprises qu’il avait une arme à feu », a déclaré Davis. « Il a continué à marcher. Cody a retiré l’arme de son visage et a appuyé sur la gâchette.

Il a dit que la mère de Warczak pleurait et a attrapé un vêtement pour essayer d’empêcher la blessure de Bailey de saigner.

Mais en contre-interrogatoire, Johnson a déclaré que des entretiens avec la police menés avec Davis, ont déclaré que Bailey se battait avec Neuschwanger, et non avec Warczak à l’extérieur de la maison.

L’enregistrement du 911 effectué par Neuschwanger a été déposé comme preuve sans objection. Dans l’enregistrement, Neuschwanger dit au répartiteur qu’il a une licence de transport dissimulée et «un gars est venu après moi. Je lui ai tiré dessus.

Il a demandé deux ambulances parce qu’il avait des douleurs à la poitrine et a également dit au répartiteur que Bailey était « venu sur lui avec un couteau » et qu’il « était entré dans son espace sûr ».

Après que l’État ait clos son dossier, Johnson a présenté une requête en verdict dirigé arguant que l’accusation n’avait pas présenté suffisamment de preuves pour prouver la culpabilité de Neuschwanger au-delà de tout doute raisonnable.

« Nous présentons plus qu’un cas adéquat de légitime défense », a déclaré Johnson. « Tous les témoignages nous disent que Cody essaie de désamorcer la situation. Ce type vient vers lui avec quelque chose qui a la capacité de faire beaucoup de dégâts. Il a donné à Devin toutes les chances de faire demi-tour et de rentrer dans la maison.

Leisten a soutenu que Bailey n’était pas armé. « L’accusé a tiré sur M. Bailey, causant sa mort. Il n’était pas armé. Ce n’est pas justifié », a déclaré Leisten.

Le juge John « Ben » Roe a rejeté la requête. Johnson a dit à Roe que Neuschwanger avait choisi de ne pas témoigner et que la défense s’est reposée.

Les plaidoiries sont prévues jeudi à 9h30.

Neuschwanger est libre depuis le 15 janvier 2021, après avoir versé 10 000 $ de sa caution de 100 000 $, qui a été réduite de 500 000 $ le 4 novembre 2020, malgré l’objection de l’accusation.

Neuschwanger est également accusé de batterie aggravée avec une arme à feu.