Le procès détaille la mauvaise gestion de Diddy et de ses marques par Diageo

Un procès non scellé offre un meilleur aperçu de la prétendue mauvaise gestion par Diageo des marques d’alcool de Diddy.

Les frustrations de Sean Combs avec ses anciens partenaires commerciaux chez Diageo se sont révélées aux yeux du public maintenant qu’il a intenté une action en justice alléguant qu’il était victime de discrimination raciale. Comme indiqué précédemment, Diageo a répondu avec un gros majeur à tout cela et a mis fin à son partenariat avec le magnat et maintenant il y a une nouvelle mise à jour.

Selon The Associated Press, Combs a initialement expurgé des sections du procès et a demandé au tribunal de déterminer s’ils violaient sa NDA. Après examen, il a été déterminé que la majorité des informations pouvaient être rendues publiques et les nouvelles informations exposent dans leur intégralité les allégations de discrimination de Diddy.

L’une des révélations les plus choquantes a impliqué Diageo présentant à Diddy une version de la tequila à saveur de pastèque, malgré les objections et les efforts du magnat pour éduquer Diageo sur l’histoire raciale et les connotations liées à la pastèque.

Le procès allègue également que lors d’une pénurie d’agave, la marque a alloué tout son approvisionnement à d’autres marques au lieu de la marque de tequila Combs. Cela a forcé DeLeon à acheter sur le marché secondaire à des coûts plus élevés. En outre, Diageo aurait prévu de ne fournir aucun de ses propres agaves à DeLeon pendant les cinq à six prochaines années.

Les autres incidents de Diddy incluent des cibles de marque manquantes, des expéditions saisies, des prix erratiques, la réaffectation d’employés à d’autres marques et d’autres actions qui nuisent à Combs Spirits.

D’autres allégations de discrimination font surface contre Diageo dans un procès non expurgé

Un e-mail envoyé en avril 2022 au PDG de l’époque, Debraoh Crew, au sujet des frustrations de Diddy, a également été révélé dans le procès non expurgé. L’e-mail a été envoyé après qu’un mélangeur Black d’une grande distillerie a déposé une plainte pour discrimination contre Diageo.

« Pendant des années, j’ai écrit aux dirigeants de Diageo pour expliquer que les problèmes concernant la diversité et l’inclusion afro-américaines sont plus importants que ce que l’entreprise a été disposée à reconnaître », a déclaré M. Combs dans l’e-mail. « Je sais ce que l’expérience de travailler avec Diageo a été pour moi et mon équipe, donc je peux imaginer ce que les employés et fournisseurs afro-américains ont vécu. Bien que notre relation ait été financièrement fructueuse pour toutes les parties prenantes, nous n’avons pas fait suffisamment de progrès pour inclure et autonomiser la communauté afro-américaine sur laquelle Diageo s’appuie pour des milliards de dollars.

Cette situation semble loin d’être terminée puisque les deux camps refusent de reculer.