Le procès des résistants au vaccin à l’hôpital de Houston rejeté par le juge

HOUSTON – Dans la première décision fédérale sur les mandats de vaccination, un juge de Houston a rejeté samedi une action en justice intentée par des employés de l’hôpital qui ont refusé le vaccin COVID-19.

La décision pourrait avoir un effet d’entraînement car de nombreux autres hôpitaux et employeurs attendaient des éclaircissements juridiques avant d’agir.

L’affaire concernait Houston Methodist, qui a été le premier système hospitalier du pays à exiger que tous ses employés se fassent vacciner. La juge de district américaine Lynn N. Hughes a déclaré que la loi fédérale n’empêche pas les employeurs de délivrer ce mandat.

Après des mois d’avertissements, Houston Methodist a mis 170 de ses 26 000 employés en suspension sans solde lundi. On leur a dit qu’ils seraient licenciés s’ils n’étaient pas vaccinés avant le 21 juin.

L’hôpital avait déjà fait savoir clairement ce qu’il voulait dire : il a licencié le directeur des risques d’entreprise – Bob Nevens – et un autre directeur en avril alors qu’ils n’avaient pas respecté le délai plus tôt pour les patrons.

Ces dernières semaines, quelques autres grands hôpitaux ont suivi l’exemple de Houston Methodist, notamment l’Université de Pennsylvanie, l’Université de Louisville, le New York Presbyterian et plusieurs grands hôpitaux de la région de Washington, DC.

Le PDG de Houston Methodist, Marc Boom, prédit que d’autres hôpitaux se joindront bientôt à l’effort.

« Nous pouvons maintenant mettre cela derrière nous et continuer à nous concentrer sur une sécurité, une qualité, un service et une innovation sans précédent », a déclaré Boom après la décision. « Nos employés et médecins ont pris leurs décisions pour nos patients, qui sont toujours au centre de tout ce que nous fais. »

Le procès a été déposé par 117 travailleurs dirigés par Jennifer Bridges, une infirmière de l’hôpital méthodiste de Houston Baytown qui a refusé le vaccin car elle le considère comme expérimental et dangereux. Le juge n’était pas d’accord, écrivant: « Cette affirmation est fausse, et elle n’est pas non plus pertinente. »

Apprenant le licenciement de USA TODAY, Bridges a juré de ne pas abandonner. Elle a lancé une pétition change.org qui, samedi, avait attiré plus de 9 000 signatures et un GoFundMe pour payer le procès qui a permis de récolter 130 000 $.

« Cela ne me surprend pas », a-t-elle déclaré. « Methodist est une très grande entreprise et ils sont assez bien protégés dans de nombreux domaines. Nous savions que cela allait être un combat énorme et nous sommes prêts à le combattre. »

Le procès a affirmé que la loi fédérale interdit aux employés d’être obligés de se faire vacciner sans l’approbation complète de la Food and Drug Administration des États-Unis pour les vaccins. Actuellement, la FDA a autorisé les vaccins Moderna, Pfizer et Johnson & Johnson en vertu d’une disposition spéciale pour les urgences.

Le juge a également rejeté cet argument, affirmant que la loi ne s’appliquait pas aux employeurs privés. Il a également rejeté l’argument selon lequel toute personne qui reçoit le vaccin est effectivement un sujet humain dans un essai expérimental.

« Les employés de l’hôpital ne participent pas à un essai humain », a-t-il écrit. « Ce sont des médecins, des infirmières, des techniciens médicaux et des membres du personnel agréés. L’hôpital n’a pas demandé de tester les vaccins COVID-19 sur ses employés. »

Le procès a été initialement déposé devant le tribunal de l’État du Texas, mais a été transféré au tribunal fédéral à la demande de Houston Methodist. Le juge fédéral a statué samedi que la loi de l’État du Texas ne protège les travailleurs contre le licenciement que s’ils sont forcés de commettre un crime.

David Heath est un journaliste de l’équipe d’enquête nationale USA TODAY. Contactez-le à dheath@usatoday.com ou @davidhth, ou sur Signal au (240) 630-1962.