Le procès des photos du crash de Kobe Bryant sera entendu par le jury de Los Angeles

LOS ANGELES (AP) – Kobe Bryant était l’une des personnalités sportives les plus photogéniques de Los Angeles et des images de lui vues par des millions de personnes dans le monde – souriant dans la victoire, grimaçant à l’agonie – gardent sa mémoire vivante.

Mais certaines photos de lui ne devraient jamais être vues, dit sa veuve, et elle cherche des millions non spécifiés en compensation pour des instantanés pris du cadavre de la star de la NBA qui ont été diffusés après qu’il a été tué dans un accident d’hélicoptère avec leur fille et sept autres en 2020.

Le procès pour atteinte à la vie privée de Vanessa Bryant contre les services du shérif et des pompiers du comté de Los Angeles commence mercredi devant un tribunal de district américain à un peu plus d’un mile de l’endroit où Kobe Bryant a joué la majeure partie de sa carrière avec les Lakers.

Vanessa Bryant affirme que les députés n’ont pas pris les photos à des fins d’enquête et les ont partagées avec les pompiers qui ont répondu à la scène de l’accident. Le procès a déclaré qu’un adjoint avait montré les photos aux clients du bar et qu’un pompier leur avait montré des collègues en congé.

“Mme. Bryant se sent mal à l’idée que les adjoints du shérif, les pompiers et les membres du public ont été bouche bée devant des images gratuites de son mari et de son enfant décédés », selon le procès. “Elle vit dans la peur qu’elle ou ses enfants soient un jour confrontés à des images horribles de leurs proches en ligne.”

Kobe Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna, et d’autres parents et joueurs se rendaient à un tournoi de basket féminin lorsque leur hélicoptère affrété s’est écrasé dans le brouillard dans les collines de Calabasas à l’ouest de Los Angeles. Les responsables fédéraux de la sécurité ont imputé l’erreur du pilote à l’épave.

Vanessa Bryant a également poursuivi la société de location d’hélicoptères et la succession du pilote décédé.

Le comté a fait valoir que Bryant avait souffert de détresse émotionnelle à cause des décès, et non des photos, qui ont été supprimées par le shérif Alex Villanueva. Ils ont déclaré que les photos n’avaient jamais été diffusées dans les médias, sur Internet ou autrement diffusées publiquement et que le procès était spéculatif sur le préjudice qu’elle pourrait subir.

Une loi suscitée par l’accident érige en crime les premiers intervenants qui prennent des photos non autorisées de personnes décédées sur les lieux d’un accident ou d’un crime.

Le comté a déjà accepté de payer 2,5 millions de dollars pour régler une affaire similaire intentée par deux familles dont des proches sont décédés dans l’accident du 26 janvier 2020.

Vanessa Bryant n’a pas réglé son cas, indiquant qu’elle en voulait plus.

Le litige a parfois été laid.

Lorsque le comté a demandé une évaluation psychiatrique de Bryant pour déterminer si elle souffrait de détresse émotionnelle à cause des photos, ses avocats ont critiqué les «tactiques de découverte de la terre brûlée» pour l’intimider, ainsi que d’autres membres de la famille des victimes, à abandonner leurs poursuites.

Le comté a répondu en disant qu’il était sympathique aux pertes de Bryant et a rejeté son cas comme une «prise d’argent».

The Associated Press