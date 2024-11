Le procès des meurtres de deux adolescentes dans l’Indiana en 2017 arrive à mi-chemin alors que les poursuites se terminent

DELPHI, Indiana — Le procès d’un homme accusé du meurtre de deux adolescentes dans une petite communauté de l’Indiana est arrivé à mi-chemin après plus de deux semaines de témoignages sur les meurtres de 2017.

Les procureurs ont mis fin jeudi à leur dossier contre Richard Allen après que les jurés ont entendu des appels téléphoniques enregistrés dans lesquels il a dit à sa femme qu’il avait tué Abigail Williams, 13 ans, et Liberty German, 14 ans.

Le procès d’Allen a débuté le 18 octobre au palais de justice du comté de Carroll à Delphi, la ville natale des filles. Les jurés sont séquestrés depuis le début du procès, qui doit se dérouler jusqu’au 15 novembre.

La défense a commencé jeudi à appeler ses premiers témoins. Un psychologue du département correctionnel de l’Indiana a déclaré vendredi aux jurés qu’Allen souffrait d’une grave maladie mentale lorsqu’il a commencé à avouer les meurtres alors qu’il était détenu au centre correctionnel de Westville.

Allen, 52 ans, risque jusqu’à 130 ans de prison s’il est reconnu coupable de deux chefs d’accusation de meurtre et deux chefs d’accusation supplémentaires de meurtre en commettant ou en tentant de commettre un enlèvement.

Voici quelques moments clés du procès jusqu’à présent :

Nicholas McLeland, procureur du comté de Carroll a ouvert le procès en disant aux jurés qu’ils verraient et entendraient des preuves, y compris des déclarations incriminantes faites par Allen, qui les convaincraient qu’il a forcé les filles à quitter un sentier de randonnée dans une zone isolée alors qu’il était armé d’une arme à feu et leur a tranché la gorge.

Allen était la personne vue sur la vidéo du téléphone portable enregistrée par German le jour où les filles ont disparu et une balle non dépensée trouvée entre leurs corps provenait de l’arme d’Allen, a déclaré McLeland.

L’avocat de la défense Andrew Baldwin a déclaré aux jurés qu’Allen était innocent. Baldwin a déclaré que le jury entendrait les déclarations des témoins et les preuves médico-légales qui soulèveraient un « doute raisonnable » sur le fait qu’Allen n’est pas le tueur et a déclaré que le calendrier de l’État ne correspond pas aux preuves de l’affaire.

Quelqu’un d’autre a peut-être kidnappé les adolescents et les a ramenés tôt le lendemain sur les lieux où ils ont été retrouvés morts, a déclaré Baldwin.

Au cours de la première semaine complète du procès, les jurés ont vu des photographies de la zone où les corps des adolescents ont été retrouvés dans une zone boisée à l’écart du sentier de randonnée. Les filles, connues sous le nom d’Abby et Libby, avaient traversé un pont ferroviaire abandonné appelé Monon High Bridge au cours de leur randonnée.

Certains jurés et d’autres personnes présentes dans la salle d’audience ont eu le souffle coupé ou se sont détournés lorsque des images horribles de leurs corps ensanglantés ont été montrées, et les mères des filles ont pleuré.

Les jurés ont également visionné une vidéo sur téléphone portable enregistrée par German juste avant la disparition des jeunes, montrant un homme portant une veste bleue et un jean suivant Williams alors qu’elle traversait le Monon High Bridge.

Dans une version améliorée de la vidéo présentée aux jurés, l’une des filles déclare : « Il n’y a pas de chemin, nous devons donc descendre ici. » Juste avant la fin de la vidéo, ont déclaré les procureurs, l’homme vu dans la vidéo dit aux adolescents : « En bas de la colline.»

Les enquêteurs ont déclaré dans un affidavit publié environ un mois après Arrestation d’Allen en octobre 2022 qu’il est devenu un suspect après qu’ils soient revenus et aient examiné les « conseils antérieurs » et découvert qu’il avait été interrogé par un officier en 2017.

Les témoignages au procès ont révélé plus de détails sur la façon dont ils se sont concentrés sur l’ancien employé de pharmacie.

Une employée du gouvernement de l’État à la retraite qui s’est portée volontaire en mars 2017 pour aider la police dans l’enquête a déclaré aux jurés qu’en septembre 2022, elle avait trouvé des documents qui avaient attiré son attention.

Kathy Shank a témoigné qu’elle avait trouvé une « feuille de plomb » disant que deux jours après la découverte des corps de German et Williams, un homme avait contacté les autorités et déclaré qu’il était sur la piste l’après-midi où les filles ont disparu. Son nom a été incorrectement répertorié comme étant Richard Allen Whiteman et marqué « effacé », a déclaré Shank.

Elle a déterminé que le nom de l’homme était en réalité Richard Allen et s’est rappelée qu’une jeune fille se trouvait sur la piste au même endroit et au même moment et avait vu un homme.

« Je pensais qu’il pouvait y avoir une corrélation », a témoigné Shank, ajoutant qu’elle avait informé les policiers de sa découverte.

Les corps des filles ont été retrouvés le 14 février 2017, le lendemain de leur disparition.

Deux jours plus tard, Allen a contacté les autorités et leur a dit qu’il se trouvait sur le sentier de randonnée dans l’après-midi du 13 février, au moment où les filles ont disparu, selon un témoignage.

Dan Dulin, capitaine du ministère des Ressources naturelles de l’Indiana, a déclaré au tribunal qu’il avait parlé à Allen, qui a déclaré qu’il était sur le sentier de randonnée entre 13 heures et 15 h 30 et qu’il se souvenait d’avoir vu trois filles.

Après que Shank ait attiré l’attention des enquêteurs sur Allen, ceux-ci l’ont interrogé en octobre 2022. Allen a déclaré aux enquêteurs qu’il était arrivé sur la piste vers midi et qu’il était parti au plus tard à 14 heures, et non à 15 h 30 comme il l’avait dit à Dulin en 2017.

Steve Mullin, qui était chef de la police de Delphi lorsque les filles ont été tuées et est ensuite devenu enquêteur au bureau du procureur du comté, a déclaré qu’Allen lui avait dit, ainsi qu’à un autre officier, qu’il portait une veste Carhartt bleue ou noire, un jean et un bonnet le jour du meurtre. des adolescents ont disparu.

Mullin a déclaré qu’il avait demandé à Allen s’il était la personne habillée de la même manière vue dans la vidéo du téléphone portable de German.

« Sa réponse a été que si la photo avait été prise avec l’appareil photo des filles, il n’y avait aucune chance que ce soit lui », a témoigné Mullin.

Les procureurs ont également montré aux jurés des entretiens avec la police avec Allen enregistrés sur vidéo avant son arrestation, dans lesquels il a proféré à plusieurs reprises son innocence.

Jeudi, le jury a entendu plusieurs appels téléphoniques enregistrés d’Allen parlant avec sa femme depuis la prison, au cours desquels il lui a dit qu’il avait tué German et Williams. Lors d’un de ces appels, il a déclaré : « Je l’ai fait. J’ai tué Abby et Libby.

Le jury a entendu plus tôt le témoignage de l’ancien directeur du centre correctionnel de Westville, où Allen était auparavant détenu, qui a déclaré qu’Allen avait affirmé avoir tué les filles avec un cutter qu’il avait ensuite jeté.

Le Dr Monica Wala, la psychologue de la prison d’Allen pendant son séjour à Westville, a déclaré qu’Allen avait commencé à avouer avoir tué les filles au début de 2023 lors de ses séances avec elle. Elle a déclaré qu’il avait fourni des détails sur le crime dans certains aveux, lui disant notamment qu’il avait tranché la gorge des filles et mis des branches d’arbre sur leurs corps.

Un rapport rédigé par Wala et présenté au jury comme pièce à conviction indique qu’Allen lui a également dit qu’il avait prévu de violer les adolescentes, mais qu’il ne l’avait pas fait après avoir vu une camionnette circuler à proximité.

Un policier de l’État a déclaré jeudi que la remarque d’Allen corroborait la déclaration d’un homme dont l’allée passe sous le pont Monon High et qui a déclaré qu’il rentrait chez lui dans sa camionnette à ce moment-là.

Les avocats d’Allen ont déclaré que leur client avait fait des déclarations incriminantes alors qu’il était sous la pression et le stress mental d’être enfermé et surveillé 24 heures sur 24 et d’être nargué par des personnes incarcérées avec lui.

Lors du contre-interrogatoire, Wala a reconnu qu’elle suivait le cas d’Allen avec intérêt pendant son temps libre, même lorsqu’elle le soignait, et qu’elle était une fan du vrai genre policier.

Des documents judiciaires publiés quelques semaines après l’arrestation d’Allen indiquent que les tests ont déterminé une balle non dépensée trouvée entre les corps des filles « avait été parcouru » par un pistolet appartenant à Allen.

Melissa Oberg, une experte en armes à feu de la police de l’État de l’Indiana, a déclaré au jury que son analyse liait la balle au Sig Sauer d’Allen, une arme de poing de calibre .40.

L’avocat d’Allen a tenté de mettre en doute l’exactitude des tests d’armes à feu lors du contre-interrogatoire. Oberg a déclaré qu’elle n’avait pas connaissance d’erreurs d’identification au cours de ses plus de 17 années d’analyse d’armes à feu.